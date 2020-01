Récapitulatif de l’épisode 1 de l’éducation sexuelle de la saison 2 – Première année

HISTOIRES CONNEXES

L’éducation sexuelle est de retour en explorant les nombreux délires de Moordale High, y compris celui d’Otis. Malheureusement pour les «expéditeurs là-bas, nous pouvons avoir tout un moyen d’actualiser les« Maevis », alors penchons-nous sur le trope de volonté-ils-ne-ils-pas, si nous le devons, et commençons la saison 2 avec un récapitulatif approprié.

Nous pourrions commencer à faire l’éloge de la version meurtrière de “Je me touche” de Divinyls qui mène l’épisode ou plonger dans le tout nouveau hobby d’Otis, mais je suppose que nous finirions au même endroit de toute façon. Notre jeune protagoniste acquiert beaucoup d’expérience pratique, ce qui devrait l’aider dans sa quête choisie de donner des conseils sexuels à ses camarades de classe. Le charme enfantin et les caprices du visage d’Asa Butterfield font des merveilles dans ce montage, surtout quand Otis est pris en flagrant délit par sa maman… à l’intérieur de sa voiture! Bienvenue à nouveau, Sex Ed (et plus Jean cette saison, s’il vous plaît!).

UN PETIT CONSEIL MÈRE | Jean dit à Otis qu’elle est heureuse d’avoir franchi une étape importante dans son développement pubescent, mais il y a un temps et un lieu pour tout, et exposer ses organes génitaux en public est une infraction pénale. Regarder Otis se tortiller et entendre Gillian Anderson se hâter de s’amuser est si étrangement satisfaisant. Apportez le maladroit, Saison 2! Otis se dirige vers l’école et nous trouvons un Jakob torse nu caché dans la chambre de Jean. Jean n’est pas tout à fait prêt à dire à Otis qu’elle couche avec le père de sa petite amie.

Otis confie à Eric que son corps a un contrôle total sur lui. “Vous avez découvert les merveilles de votre propre pénis, mon ami!”, Rit Eric. Apparemment, avoir une érection en regardant du fromage (brie, pour mémoire) ne fait pas Otis se sentir aussi «normal» que tout le monde le lui dit. Bien qu’il ait la «connaissance sexuelle inexploitée d’un maître tantrique» et une petite amie, Otis dit que lui et Ola prennent les choses lentement (lire: il est toujours vierge).

À l’école, tout le monde panique face à la peste de la chlamydia. Opportuniste (et contraire à l’éthique) Simon diffuse de fausses nouvelles aux masques de chlamydia faucon, nous montrant à quel point ces enfants ont vraiment besoin d’Otis. L’enfant peut à peine traverser les couloirs sans être accosté par des pairs qui demandent conseil, mais il ne le donne pas. “Maeve a évolué et moi aussi”, dit-il. “Fin de l’histoire.”

Le campus ressemblant à un film de zombies, le directeur Groff éteint les feux à gauche et à droite. La présidente du conseil d’administration demande à savoir ce qu’il fait à propos de l’hystérie – déclenchez une réunion d’urgence!

PROMESSES, PROMESSES | Pendant qu’une mer d’étudiants portant un masque regarde un boucher a cappella du groupe Jermaine Stewart, Aimee envoie un SMS à Maeve, qui travaille maintenant dans une boutique de bretzels. Maeve reconnaît une femme – sa maman! – et décolle de courir. Il s’avère que maman a une jeune fille et travaille sur un programme en 12 étapes. Même si elle est à nouveau sobre, il suffit d’un petit coup sec: «Ne parlez pas la bouche pleine!» De maman à énerver Maeve, qui n’est clairement pas prête à faire amende honorable. Maman a également un nouveau beau qu’elle a rencontré à Narcotiques Anonymes, et elle jure de lui parler de Maeve et de son frère, Sean. “Les promesses ne signifient plus rien, Erin”, répond Maeve.

De retour à l’école, Eric a Adam en tête quand les garçons sont approchés par Fiona, qui a besoin de l’aide d’Otis. Des rumeurs circulent selon lesquelles elle serait à l’origine de l’épidémie d’IST, mais ce n’est pas vrai. Otis accepte à contrecœur d’aider; il rencontre deux des accusateurs de Fiona et fait écrire aux Mean Girls une liste de leurs récents partenaires sexuels.

Pendant ce temps, Lily fait visiter Ola à l’école et un nouveau mec passe, faisant tourner les têtes de tout le monde – y compris Eric. (Adam qui?)

Otis et Eric approchent Jackson. Il a couché avec les deux accusateurs qui ont ensuite contracté la maladie, et tout cela se transforme assez rapidement en vidéo “Cool Too” de Coolio. Jackson dit qu’il n’a jamais de relations sexuelles sans protection et qu’il a été testé; il en offre même des preuves. Jackson frappe Otis dans le bras, ce qui déclenche à nouveau le membre d’Otis. Cette première est sans fin gênante pour le «Maître du plaisir».

Plus tard, Jean et Jakob sont chauds et lourds en bas tandis qu’Otis et Ola le font à l’étage. Lorsque Little Otis ne parvient pas à attirer l’attention, Otis s’enfuit et tombe au rez-de-chaussée, attrapant sa mère et le père d’Ola en flagrant délit. Le secret est sorti. (Beaucoup de choses sont en suspens, en fait – quelqu’un attrape un pantalon à Jakob!) Otis ne prend pas bien les nouvelles: «Je commençais à me sentir comme un adolescent normal, mais maintenant tu me fais sentir comme un monstre! “

A l’assemblée, le directeur prend beaucoup de chaleur jusqu’à ce que Jean se lève pour déposer quelques connaissances sur les parents mal informés. Elle propose une suggestion qui a été saluée par des applaudissements et… pensez-vous à ce que je pense? Peut-être qu’elle trouvera un emploi à l’école? Plus de Jean Anderson pour tout le monde!

SAUVEZ MAEVE! | Maeve s’approche du directeur pour lui demander une seconde chance à l’école. Elle présente des dissertations d’élèves qui ont amélioré les moyennes scolaires de l’école et lui dit qu’elle a écrit chacune d’entre elles. “Si vous me laissez rentrer, je ne dirai pas à tout le monde que votre école regorge de tricheurs”, menace-t-elle. Ses mots tombent dans l’oreille d’un sourd. En quittant le bureau, elle tombe sur Otis, mais lui dit qu’elle vient de lui rendre visite. Les deux sont clairement heureux de se voir. Otis lui dit qu’il lui manque. Elle sourit à moitié avant de lui dire qu’il ferait mieux d’aller en classe. Mlle Sands se porte alors garant de Maeve et menace de dire au président que le fils de Groff a remporté le concours de rédaction en trichant, et voilà! Maeve se retrouve réinscrite!

Le coupable d’IST se trouve être Owen, un garçon qui dit avoir été soigné, mais avait trop honte de le dire aux filles. Otis lui donne une conférence d’éthique et Owen, qui a entendu le numéro précédent d’Otis, lui dit d’être honnête avec Ola au sujet de son «problème de branlette».

Groff dit à Eric qu’Adam ne reviendra plus, et Eric est secoué. Son humeur s’éclaire dans le couloir lorsque le nouveau spécimen masculin attrayant lui dit qu’il aime sa chemise. Eric sourit et s’éloigne. Y a-t-il un nouvel amour pour notre bien-aimé Eric?

Otis admet enfin à Ola qu’il est accro aux branlettes et qu’il a peut-être cassé son pénis. Ola promet qu’ils vont tout comprendre ensemble parce que c’est nouveau pour eux deux.

Jean reçoit un appel téléphonique de la présidente de Moordale qui qualifie l’état de l’éducation sexuelle de l’école de «consternant». Lorsque Jean propose de recommander à quelqu’un de remanier le programme d’études, le président répond: «… ou vous pourriez le faire.»

Lily donne des indices à Ola sur la clinique de sexe Maeve et Otis ont couru ensemble et la pauvre fille a l’air perplexe. Pendant ce temps, Otis offre à Maeve son ancien travail, mais elle refuse jusqu’à ce qu’il propose d’augmenter sa coupe. «C’est bon de reprendre le travail», déclare Otis. Maeve offre le plus petit sourire en s’éloignant.

Êtes-vous excité Sex Ed est de retour?