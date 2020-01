Récapitulatif de l’épisode 2 de la saison 2 de «Manifest»: [Spoiler] A un appel

HISTOIRES CONNEXES

Le manifeste de NBC ce lundi a surpassé toute fête de révélation de genre de ballon rempli de confettis en trouvant un moyen le plus inattendu pour le papa du bébé d’ID Grace.

Ayant décidé qu’ils ne devraient pas attendre des mois pour déterminer si l’enfant que Grace porte est peut-être celui de Danny, cette semaine, M. et Mme Stone sont allés à l’hôpital pour un test de paternité approprié. Mais avant que l’infirmière ne puisse prélever du sang, Grace entendit sa propre voix dans sa tête, lui faisant signe de s’arrêter! Et ainsi le test d’ADN s’arrêta brusquement, alors que Grace et Ben se rendirent compte que «l’appel» qu’elle venait de recevoir avait été corrigé. La progéniture de Ben.

Décrivant la raison de cette tournure sauvage, Jeff Rake, le showrunner de Manifest, a déclaré à TVLine: «J’ai toujours su que nous devions faire un effort supplémentaire pour trouver des moyens d’intégrer les non-passagers dans l’histoire.» Et bien que l’histoire de la grossesse ait sur les livres depuis le premier jour de la série NBC, “Nous avons été très excités dans la salle des écrivains lorsque nous avons commencé à nous demander ce que cela pourrait signifier si l’anomalie de l’ADN [carried by the 828ers] pourrait être transmis. Cela nous a mis sur une vraie tangente dans la salle des écrivains, d’une manière très positive. Nous avons réalisé que cette histoire méritait d’être poursuivie. »

C’est aussi une histoire qui «introduit de nouvelles questions», reconnaît Rake. Tels que: «Est-ce que Grace elle-même a des appels, ou est-ce le bébé à naître en elle? On obtient une réponse d’ici la fin de la saison. »

De plus, comme Grace elle-même n’a pas tardé à le demander, cela signifie-t-il que le bébé a sa propre date de décès, tout comme son père semble destiné à mourir en juin 2024?

“Je ne vais pas répondre à cela pour le moment, mais c’est une situation convaincante dans la saison 2”, dit Rake Hedges. “Y a-t-il d’autres enfants à naître là-bas [carrying the marker]? Y a-t-il d’autres façons de transmettre l’anomalie d’ADN d’une personne à l’autre, et est-ce donc une épidémie potentielle de personnes dont la durée de vie s’épuise? »

Sur une note beaucoup plus légère, l’intrigue a offert une façon amusante, inattendue et franchement douce aux Stones de se rendre compte que le bébé de Grace est bien Ben. “C’est exactement ça. Cela nous a permis de révéler la paternité d’une manière qui était uniquement Manifeste », sourit Rake. “Nous cherchons toujours des moyens de répondre aux questions d’une manière que seule cette émission pourrait faire, et c’était l’une d’entre elles!”

