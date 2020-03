Récapitulatif de l’épisode 3 de la saison 3 de Westworld

Dans l’épisode précédent de HBO Westworld, Serac a recruté Maeve pour l’aider à retrouver Dolores, et Bernard a donné à Stubbs une nouvelle directive pour le protéger. Dans Westworld Saison 3, épisode 3, la rencontre de Caleb avec Dolores a conduit à un réveil, et l’hôte se faisant passer pour Charlotte luttait pour son identité.

Cibles de grande valeur

Caleb a appelé une ambulance pour Dolores, mais alors qu’ils luttaient pour la soigner, une voiture de police les a arrêtés. Grâce à une alerte de l’application du crime de Caleb, il a réalisé qu’ils n’étaient pas vraiment des flics. Les hommes étaient là pour Dolores et Caleb l’a avertie. Elle les a envoyés et a pris leur voiture après avoir prévenu Caleb qu’ils le poursuivraient également. Il avait besoin de disparaître.

À Vista Life, Caleb a dit à sa mère, qui ne l’a pas reconnu, qu’il s’en irait. Les hommes avec lesquels il avait travaillé auparavant l’ont emmené chercher des informations sur Dolores. Elle les a trouvés sur son chantier et a sauvé Caleb. Il voulait savoir qui elle était et Dolores lui a dit son nom.

Dans une cage

Dolores a emmené Caleb dans un restaurant qui lui était familier. C’est là que sa mère schizophrène l’a abandonné enfant. Elle a pu fournir une transcription de ce qu’il avait dit, à huit ans. Ensuite, Dolores a emmené Caleb sur une jetée où Incite avait prédit qu’il se tuerait dans 10 à 12 ans. Elle a expliqué que le Roboam a déterminé à quoi ressemblerait son chemin de vie et a choisi de ne pas investir en lui en tant que personne, accomplissant ainsi le chemin qu’il avait prédit. Elle a offert un choix à Caleb. Dolores lui donnerait de l’argent pour courir, ou il pourrait l’aider à lancer une révolution pour libérer tout le monde de leurs cages. Caleb a choisi cette dernière voie.

Tu es mon soleil

L’hôte se faisant passer pour Charlotte a oublié de ramasser son fils, Nathan. Après que son ex-mari, Jake, l’ait ramené à la maison, elle est allée le coincer. Nathan lui a dit qu’elle avait mal agi. Il lui a parlé d’un ami nommé Thomas.

Quand elle a oublié de le reprendre, Charlotte a découvert que Thomas était un homme adulte et l’a trouvé touchant la main de Nathan alors qu’il caressait son chien. Après avoir envoyé Nathan jouer, Charlotte a étranglé Thomas à mains nues et a amené Nathan le chien.

Un des subalternes de Charlotte lui a envoyé un fichier vidéo de la vraie Charlotte qu’elle a enregistrée pendant le massacre. C’était elle qui chantait leur chanson, “You Are My Sunshine”, qui faisait partie de la routine du coucher de Nathan.

La taupe

Charlotte a appris que quelqu’un avait secrètement acheté des actions de Delos pour amasser la plus grande part de l’entreprise. Ils traversaient effectivement une prise de contrôle hostile. Charlotte tendit la main vers Dolores pour se rencontrer. Elle se débattait avec son identité. Dolores lui a rappelé leur connexion et la mission de Charlotte de garder Delos sous leur contrôle. Elle a guéri le corps hôte, car Charlotte se faisait du mal. Elle croyait que la vraie Charlotte essayait de sortir.

Les notes de «You Are My Sunshine» étaient le mot de passe d’une connexion téléphonique. Elle a demandé à se rencontrer et sa voiture a changé de voie. Cela l’a emmenée à Serac. Charlotte était sa taupe, mais il y en avait d’autres à Délos. Il savait que les informations dont il avait besoin étaient sorties et que la clé de cryptage se trouvait dans Dolores.

