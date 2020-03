Récapitulatif de l’épisode 4 de la saison 5 d’Outlander: «The Company We Keep»

HISTOIRES CONNEXES

À l’occasion de l’arrivée de Jamie et Claire à Brownsville dans l’Outlander de cette semaine, j’ai pensé à quelques slogans de voyage que le hameau de Caroline du Nord pourrait vouloir considérer. Tu sais, pour attirer plus de visiteurs dans ses beaux… environs? Et, euh, ses tas de barils considérables?

Brownsville: Parce que qui n’aime pas la tension d’être entouré par une foule frémissante sur le point de déborder?

Brownsville: Venez pour le feu des tireurs d’élite, restez pour le lait maternel suffisant?

Brownsville est pour les amoureux… qui pourrait avoir à se faufiler hors de la ville sous le couvert de l’aube?

Ceux qui ont lu les livres de Diana Gabaldon savent que Brownsville continuera de jouer un rôle dans l’histoire à l’avenir. Et si vous n’avez pas lu les romans mais que vous ressentez une sensation inconfortable dans l’ensemble pendant que les Frasers y séjournent dans l’épisode de dimanche, félicitations! Vos sens Sassenach fonctionnent à pleine capacité: Brownville suuuuuuuuuucks.

Lisez la suite pour les faits saillants de “The Company We Keep”.

TIRS TIRÉS! | Pendant que Jamie et Claire accouchent et évitent les chèvres dans la maison des horreurs des Beardsleys, Roger et Fergus font avancer la milice de Fraser. Tout va bien jusqu’à ce que quelqu’un commence à tirer depuis une maison où les troupes passent; des cris qui en résultent, nous apprenons que le membre de la milice Isaiah Morton a frappé la fille de la maison, et son père en est assez fou.

Roger fait la seule chose à laquelle il peut penser pour apaiser les tensions: il ouvre un tonneau de whisky de Jamie et le fait circuler, en commençant par le père de la fille, puis chante un air joyeux. Parce que l’alcool rend toujours les situations violentes, en particulier celles qui incluent les armes à feu, mieux! Apparemment, la situation domestique spécifique que Rog a rencontrée est la suivante: le père de la fille, Lionel Brown, avait prévu de la marier à un autre homme, mais elle était tellement amoureuse de Morton qu’elle a avoué qu’ils avaient couché ensemble – ce qui a fait fiançailles arrangées invalides.

Finalement, Jamie et Claire rattrapent les hommes, arrivant à ce qui semble être une sacrée fête à Brownsville. Jamie laisse Josiah et Kezzie qu’ils sont libres maintenant, puis envoie Josiah chez lui pour chasser et fournir de la nourriture aux habitants de Fraser’s Ridge. Fergus est amusé par le fait que ses parents adoptifs ont apparemment pondu pendant leur absence – «Félicitations. Tu travailles vite, Milord », plaisante-t-il – mais Jamie ne rit pas quand il obtient Roger seul.

Lui-même n’approuve pas la façon dont Roger a géré la situation, ni le fait que certains hommes ont décollé à cause de cela. Roger note timidement qu’il espérait que Jamie apparaîtrait au moment où l’alcool se serait épuisé, “et vous l’avez fait.” (Heh.) Un Jamie exaspéré trouve Morton et fait comprendre que l’homme ne peut pas épouser la fille de Brown, car il a déjà une femme. Alors Jamie le libère de l’endroit où Brown l’a détenu, lui disant de ne jamais revenir.

UNE NUIT ÉVÉNEMENTALE À BROWNSVILLE | Tout au long de tout cela, Claire a été en charge de la petite fille de Fanny, qui a cruellement besoin d’être nourrie. Une mère allaitante se porte volontaire pour aider; tandis que Claire est assise avec la femme et d’autres femmes, elle remarque avec choc que son dépliant Dr. Rawlings a été publié dans le journal local. Elle partage plus tard la nouvelle avec Jamie, qui se demande qui est le Dr Rawlings. «Moi», dit-elle, inquiète. «Beauchamp, Randall, Fraser, maintenant Rawlings? Vous avez un autre mari dont je devrais parler? » il la taquine. Il suppose que les informations médicales sont parvenues à l’imprimante lorsque Fergus a accidentellement écrit au dos du dépliant, et ce sera probablement la fiiiiiine.

À ce moment, Brown et ses hommes réalisent que Morton est parti. Lionel Brown est sur le point de tirer sur Jamie et son groupe lorsque le frère de Lionel, Richard Brown, arrive sur les lieux et dissipe l’impasse. Finalement, les trois hommes concluent un accord: pour éviter tout problème avec le gouverneur Tryon, les Browns et leurs hommes rejoindront Jamie jusqu’à Hillsborough – mais ils répondront à Richard. “Tant que nous sommes d’accord”, stipule Jamie, ajoutant: “Vous me répondrez.”

Avec cela réglé, les Browns invitent Jamie et son entourage à rester la nuit. Tout le monde boit et danse et boit encore plus – à la demande de ses hommes, Jamie effectue un Highland Fling particulièrement intelligent, ce qui fait que Claire se dissout en gloussant – et M. et Mme James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser sont assez éméchés à l’époque ils marchent seuls dans les bois. (Assurez-vous de voir ce que Sam Heughan avait à dire sur la réalisation du gabarit et plus encore.)

Il lui demande si elle veut garder “wee Bonnie” (alias le bébé de Fanny), et il est surpris que Claire ait réfléchi à l’idée de laisser la fille avec une famille de Brownsville qui avait exprimé son intérêt à l’accueillir. “J’ai pensé que peut-être cela pourrait être la dernière chance pour nous d’élever un bairn ensemble », admet-il, ajoutant que si elle voulait un autre enfant,« je pensais que je pourrais vous en donner un, un que vous n’auriez pas à supporter de porter. » Elle dit qu’elle l’aime même pour y avoir pensé, et elle partage son regret qu’ils n’aient pas pu élever le petit Bree ensemble, “mais le regret n’est pas une raison suffisante.” (De plus: Marsali est fondamentalement une usine pour bébés. Vous allez être moche avec des bébés dans un avenir prévisible.)

Les Frasers s’embrassent et s’embrassent au clair de lune, mais leur rêverie romantique est interrompue par la femme d’Isaïe Morton, Alicia Brown, qui vient d’essayer de se suicider à quelques mètres de là. Elle est enceinte et le cœur brisé, et ne peut imaginer un avenir sans son véritable amour. Ils ramènent le pauvre chez eux; dehors, Jamie tombe sur Isaiah, qui se dérobe contre la volonté de son commandant. Il n’était pas au courant de la grossesse, et quand il le découvre, il tient Jamie sous la menace d’une arme jusqu’à ce qu’il puisse voir Alicia. Ballsy!

UNE VICTOIRE POUR UN VRAI AMOUR? | Il s’avère qu’Isaïe est dans un mariage sans amour et à longue distance avec la femme avec laquelle il est actuellement marié; Alicia, d’autre part, est «mon cœur et mon âme», dit-il à Jamie, qui le déhanche. Très bientôt, le colonel Fraser aide les enfants malades d’amour à s’échapper à nouveau – et bien que les Browns soient assez certains que leur nouvel allié les a directement minés, rien n’est dit à haute voix.

Ailleurs, Claire détermine que le frère de Josiah, Kezzie, a infecté des amygdales, tout comme son jumeau. La chirurgie est nécessaire, mais elle ne le fera pas sans la pénicilline qu’elle cultive à la maison. Il lui dit donc de planifier son retour sur la crête, avec Roger comme escorte. “Il n’a aucune confiance en moi”, rogue Rog. «Il vient de vous confier la seule chose qu’il aime le plus», rétorque Claire.

Méfiez-vous de Bonnet | En parlant de la crête, Brianna est effrayée de son retour de la ville pour découvrir qu’il y avait un «Irlandais» posant des questions et ébouriffant les cheveux de Jemmy. Brianna ne laisse pas entendre qu’elle s’inquiète que Stephen Bonnet renifle autour de son enfant, mais annonce ensuite qu’elle, Lizzie et Jem vont emménager dans la Grande Maison jusqu’à ce que ses parents reviennent.

Plus tard, quand Jem s’égare dans la maison et ne peut être retrouvé pendant une minute, Bree perd (naturellement) sa putain d’esprit. Il a été retrouvé un instant plus tard, mais Marsali sait que quelque chose se passe. Plus tard, elle et sa belle-sœur prennent un verre. Brianna hésite à dire quoi que ce soit, alors Marsali dit: “Je ne vous ai jamais dit ceci: j’ai tué mon père.” (Alerte spoiler: elle ne l’a vraiment pas fait.) Lorsque son père l’a battue, sa sœur et Laoghaire, elle lui a souhaité la mort. Et puis un jour, il a été arrêté comme jacobite et est mort en prison. Bree dit que cela ne signifie pas que Marsali était responsable. Et Marsali souligne rapidement que oui, penser à quelque chose ne fait pas que ce soit le cas.

Plus tard, Bree brûle tous ses dessins de Stephen Bonnet.

