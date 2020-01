Récapitulatif de l’épisode 4 de l’Outsider

Dans l’épisode précédent de HBO L’étranger, Ralph s’est associé à l’équipe de défense du Maitland pour embaucher Holly Gibney pour enquêter sur ce qui est arrivé à Terry lors du voyage de Dayton. Dans L’étranger Épisode 4, l’enquête à Dayton emmène Holly à New York.

Heath Hofsteader

Holly a suivi l’infirmière à la réception, Angela Kelly. Angela a aspergé Holly de poivre et l’a ramenée à l’intérieur une fois qu’elle a appris qu’elle était détective privé et non journaliste. Elle connaissait Heath Hofsteader, l’infirmière qui s’était suicidée en prison. Elle se souvint que Heath était censé être en vacances et se souvint qu’il avait croisé Terry.

Le chef de la sécurité du parking, Andy Katcavage, a rencontré Holly et l’a invitée à dîner. C’était un ancien détective qui pouvait lui donner des informations. Tout comme Terry, il y avait des preuves accablantes qu’il avait tué les petites filles, mais des témoins, y compris sa mère, ont dit que Heath était avec eux. La mère de Heath s’est suicidée en écrasant délibérément sa voiture et son frère en surdose. La famille des filles a également connu des morts subites. Il semblait que le meurtre était un virus, et Holly retourna vers Angela. Elle a appris que Heath avait fait un voyage à New York. Dans une carte postale à Angela, il avait mentionné qu’il avait rencontré une femme.

Rayures et figures

Après avoir parlé avec Holly, Ralph est retourné à Yunis pour regarder les vidéos de Terry. Il vit un moment dans le club de strip-tease où il semblait que Terry avait griffé Claude sur sa main. Ralph est allé à The Peach Crease pour lui parler, mais Claude ne s’en souvenait pas.

Merlin Cassidy, la fugue qui avait volé la camionnette, voulait à nouveau parler à Ralph. Il avait menti parce qu’il craignait l’homme qui avait volé la camionnette. Ralph a suggéré que Merlin le dessine. Il a dessiné une figure à capuchon avec un visage malformé.

Pendant ce temps, Jack avait du mal à se concentrer au poste et n’entendait pas Tamika inviter l’enceinte à la fête de baptême de son bébé. Il est allé au magasin et a acheté plusieurs articles, y compris des lampes, se préparant pour le plan de l’Outsider.

Reporters

Au dîner avec Howie, Glory pouvait entendre des gens chuchoter à son sujet. Un homme l’a confrontée et a menacé sa famille. Howie a essayé d’intervenir, mais c’est Ralph qui l’a maîtrisé.

Glory a interviewé une femme pour scolariser ses enfants à la maison. Cependant, ses références étaient suspectes, alors Glory l’a testée avec un simple problème de mathématiques. La femme était reporter, et elle n’était pas la première à prétendre être tutrice.

El Cuco

Holly s’est rendue chez Rikers pour visiter Maria Caneles. Elle avait été condamnée pour un horrible meurtre d’enfant, mais contrairement à Terry et Heath, elle était toujours en vie. Heath lui avait demandé de sortir pendant qu’il était à New York, mais elle a dit qu’elle l’avait fait exploser. Cependant, nous avons vu Heath et Maria prendre leur petit-déjeuner et avoir des relations sexuelles. Elle l’avait gratté. Comme les autres meurtres, il y a eu des morts dans sa famille, ainsi que dans la famille du jeune garçon.

Idilys Castro avait entendu la conversation de Holly et Maria et avait invité Holly à lui parler. Elle a expliqué que chaque culture avait sa propre version du Boogeyman. Elle l’a appelé le Grief Eater. Il s’est nourri de la mort des enfants, mais s’est également régalé du chagrin des familles des personnes impliquées comme dessert.

