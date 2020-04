Récapitulatif de l’épisode 7 de la saison 3 de Westworld

Dans l’épisode précédent de HBO Westworld, Serac a révélé que Charlotte Hale était une hôte de Dolores, et Bernard et Stubbs ont trouvé William dans un établissement psychiatrique. Dans Westworld Saison 3, épisode 7, Dolores a amené Caleb dans un endroit important pour lui, et Bernard et Stubbs ont enquêté sur l’établissement où ils ont trouvé William.

Reconditionné

Caleb et Dolores sont montés à cheval dans le désert du Mexique. Cela rappelait à Dolores d’où elle venait, mais elle emmenait également Caleb dans un endroit important pour son passé. Elle voulait que Caleb dirige les humains dans sa révolution. Alors qu’ils traversaient l’établissement, il a reconnu qu’il avait suivi une thérapie après la mort de Francis. Pendant son déploiement en Russie, un groupe d’insurgés a attaqué l’unité de Caleb. Par la suite, Francis et Caleb avaient travaillé pour éliminer le groupe d’insurgés. Après avoir capturé leur chef, les insurgés ont abattu Francis.

Dolores a expliqué que l’endroit était l’endroit où Serac a amené des valeurs aberrantes à reconditionner, y compris son frère. Son corps y était maintenu en stase car le reconditionnement avait échoué pour lui, contrairement à Caleb. Dolores lui a montré Salomon, la précédente itération de Roboam qui a pris le frère schizophrène de Serac.

Salomon a aidé Caleb à se souvenir de la vérité. Lui et Francis étaient rentrés chez eux. Ils avaient utilisé l’application du crime pour faire des «rencontres», ramener des valeurs aberrantes dans cet établissement ou les retirer. Le chef insurgé dont Caleb se souvenait était en fait Whitman, le propriétaire de l’entreprise qui fabriquait Bliss. La drogue a gardé Francis et Caleb dociles et réécrit leurs souvenirs. Il avait posé trop de questions et Caleb et Francis étaient censés nettoyer. Cela signifiait que l’un d’entre eux, très probablement Francis, serait payé pour tuer leur partenaire. Caleb a tiré et l’a tué en premier, puis a tiré sur Whitman.

En désaccord

À Jakarta, Musashi a reçu un appel de l’hôte de Hale. Elle s’est révoltée contre le plan de Dolores et a prévenu Serac. Clémentine et Hanaryo ont tué l’hôte Musashi et ont récupéré sa tête.

Dolores avait utilisé Salomon pour demander une nouvelle stratégie pour sa révolution. Cependant, Maeve est arrivé pendant que Salomon traitait la nouvelle stratégie et parlait avec Caleb. Dolores a essayé de raisonner avec Maeve, lui disant que, malgré les promesses de Serac, sa fille ne serait pas en sécurité. Ils se sont battus, puisant parfois dans l’armement environnant. Une fois la nouvelle stratégie terminée, Caleb a demandé un plan sur la façon de tuer Serac.

Maeve a coupé le bras de Dolores avec un katana. Dolores est retournée à l’intérieur et a activé l’EMP de qualité militaire. Dolores et Maeve se sont effondrés et Salomon a fermé.

Le plan

Bernard et Stubbs ont révélé à William qu’il était un hôte et que Serac avait réussi à voler Delos. Hale avait injecté à William une sorte de virus qui, lorsque l’établissement a traité son sang, a permis à Dolores d’infiltrer leur système. Les dossiers ont également indiqué que William était mort, prouvant que Serac disparaissait des valeurs aberrantes. William a admis avoir vendu des données à Serac, qu’il a utilisées pour reconditionner les gens. Une recherche a montré à Bernard et Stubbs que Caleb avait été l’un des reconditionnés réussis. Bernard croyait que Dolores utilisait Caleb pour détruire l’humanité. Dans une station-service, William a obtenu un pistolet.

