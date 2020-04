Récapitulatif de l’épisode 8 de «Survivor: Winners at War» – Fusion, The Edge Challenge

HISTOIRES CONNEXES

Nous supprimons les buffs une fois de plus parce que, fans de Survivor: il est temps de fusionner!

L’épisode de mercredi ne pourrait pas être plus justement intitulé: “C’est là que la bataille commence.” La fusion se produit lorsque le jeu passe officiellement à la vitesse supérieure. Les grandes cibles n’auront nulle part où se cacher et les alliances iront en profondeur ou seront complètement brisées. Si cela ne suffit pas à mâcher, un rebond du Edge of Extinction se battra pour revenir dans le jeu. Cet épisode va être un doozy, alors voyons ce que Jeff a en magasin!

BATAILLE EN ARRIÈRE DU BORD | Les joueurs reçoivent enfin le courrier de l’arbre qu’ils attendaient: le défi de gagner une place dans le jeu est là! Natalie décide d’aller chercher un avantage dans le défi et d’acheter une idole d’immunité. Amber lance à Rob un jeton de feu pour qu’il puisse faire de même. Après que Jeff a officiellement fusionné les tribus, il fait venir les joueurs Edge pour la compétition. Natalie, Danni, Ethan, Tyson et Rob ont chacun un avantage. Quand ils arrivent à la section de fouille, ils n’auront pas à creuser; leur dernier sac les attendra sur le sable.

Les joueurs doivent détacher les sacs sur un filet de chargement, creuser pour trouver leur dernier sac, puis construire un poteau assez long pour récupérer une clé qui déverrouillera une porte. Les joueurs vont dur! Vous pouvez voir les regards de la détermination répandus sur le visage de tout le monde alors qu’ils lui donnent tout ce qu’ils ont. Rob est le premier à ouvrir sa porte et à passer à la phase finale. Les joueurs remportent le défi en élevant une balle au sommet d’un labyrinthe sans qu’elle ne tombe. (Appelons-nous cette chose un «labyrinthe?» Allons-y.)

Tyson et Rob arrivent à la dernière section et la pression. est. sur. C’est au coude à coude, mais Tyson y arrive et gagne son chemin. (Je me demande pourquoi Natalie et Rob n’ont pas choisi d’acheter plus d’avantages pour le défi. Était-ce le meilleur coup? De toute évidence non.) Le reste de la les joueurs retournent au bord pour attendre leur deuxième coup, mais Jeff leur dit qu’ils sont maintenant officiellement le jury. Sooo… prix de consolation? Eh.

MERGE TRIBE | Un nouveau menu attend la tribu à son retour, mais les prix ont grimpé en flèche. Les attend également: un régal! Sarah appelle cette finale 12 «un grand bol de spaghetti», car vous ne pouvez pas dire où les relations commencent ou se terminent. Denise, la Tueuse de la Reine, raconte (stupidement) à la tribu son histoire de faire sortir Sandra, ce qui pousse Sophie à hausser les sourcils. (Remarque pour les futurs joueurs: créez vos CV, mais ne rappelez pas à tout le monde qu’ils existent jusqu’à ce que vous arriviez à la tribu finale! Mais bon, qu’est-ce que je sais?)

Après avoir mangé de la boue, l’intrigue continue. Jeremy veut se débarrasser de Nick, donc il peut être le numéro un de Wendell. Ben veut garder les grandes cibles ensemble (Tyson, Tony) et commencer à éliminer les joueurs plus bas, comme Michelle et Adam. Tony est là avec lui. Il a besoin de chiffres s’il veut survivre aux prochains votes.

L’IMMUNITÉ EST MAINTENANT À SAISIR | Une tempête de pluie déferle et tout le monde a l’air misérable. Le défi est un classique de Survivor: un défi d’endurance où les joueurs doivent saisir un poteau. Jeff adoucit le pot en jetant un jeton de feu pour le dernier mâle et femelle restant, en plus de l’immunité. Mais ces bâtons sont mouillés et glissants. Il ne faut pas longtemps à la plupart des joueurs pour commencer à descendre. Après beaucoup de douleur et quelques chutes dures, Denise gagne pour les femmes, tandis que Jeremy règne en maître pour les hommes.

STRATEGY SESH » | Après le défi, Ben, Jeremy et Tony pow-wow, et ils veulent rompre Nick et Wendell. Selon Tony, Nick est une «hyène» dans leur jeu de lions, un «charognard» qui ramasse les restes autour de lui. Étant donné que Denise est proche d’Adam, Nick propose le nom du vainqueur Millennial vs. Gen X pour le massacre. Sophie a encore une autre idée. Elle renifle que les gros chiens se regroupent (encore une fois, son sens de l’araignée est tout à fait raison), alors elle se met au travail et jette le nom de Wendell dans le mélange. C’est le premier vote de fusion, donc littéralement tout est possible.

LE TRIBE A PARLÉ | C’est un vote décisif pour ces Winners at War, et tout le monde le sait. Tyson, qui vient de rentrer dans le match, semble aller bien. Tony parle de la façon dont la dynamique du jeu a changé, tandis que Sophie dit que Tyson n’a pas autant de bagages que les autres ont accumulé. Sarah dit qu’au cours des saisons passées, vous pouviez voir le coup de poing arriver, mais cette fois-ci, les gens vont se faire «tirer dessus». Certaines personnes, comme Adam, semblent complètement dans le noir, tandis que Tony dit qu’il suffit parfois de suivre le courant. Mais personne ne semble savoir où va ce courant. Jeff recueille les votes et la hache tombe: Wendell. Wendell donne alors un jeton à Michele et un autre à Nick.

