Récapitulatif de l’épisode 9 de la saison 12 de “ Doctor Who ”: découvertes surprenantes

Doctor Who Saison 12 Episode 9 continue d’exciter les fans de science-fiction. Alors que le Treizième Docteur et ses amis Ryan Sinclair, Graham O’Brien et Yasmin Khan tentent de résoudre le problème causé à la fin du dernier épisode, ils sont confrontés à de nouveaux problèmes à résoudre. Cependant, le Docteur et ses amis ne sont pas les seuls à rencontrer des surprises.

[Spoiler alert: The following contains major spoilers for Doctor Who Season 12 Episode 9.]

Une découverte surprenante et se préparer à combattre les Cybermen dans “Doctor Who” Saison 12 Episode 9

Tosin Cole, Jodie Whittaker et Mandip Gill à un examen et un panel de Doctor Who | Roy Rochlin / .

L’épisode commence avec le seul Cyberman du dernier épisode, Ashad, parlant de la chute des Cybermen. Ensuite, l’histoire se déplace vers un homme qui trouve un bébé dans un panier sur la route. L’homme et sa femme décident d’élever le garçon jusqu’à ce que ses parents soient retrouvés. Les parents de l’enfant n’ont pas été retrouvés. L’homme et sa femme ont donc choisi de l’adopter et de l’appeler Brendan.

Après avoir vu Brendan grandir un peu, l’histoire se déplace vers le docteur, Ryan, Graham et Yasmin. Ils viennent d’arriver près de l’endroit où les coordonnées de Percy Shelley les ont amenés. Le Docteur dit à ses amis qu’ils sont dans le futur, au lendemain d’une guerre entre les gens et les Cybermen. La race humaine était presque anéantie, tout comme les Cybermen.

Malheureusement, les Cybermen n’ont pas été entièrement détruits. Le Docteur et ses compagnons se présentent aux personnes restantes et commencent à se préparer à combattre les Cybermen. Ils apportent avec eux un inhibiteur neuronal pour faire ressentir à nouveau les émotions et la douleur aux Cybermen, un projecteur de particules pour projeter de l’or – auquel les Cybermen sont allergiques – dans l’air, et un champ de force pour tuer tout Cyberman qui s’en approche.

Une séparation dans «Doctor Who»

Le Docteur dit aux survivants humains de rester à l’intérieur de leurs bâtiments et de laisser elle et ses amis faire face aux Cybermen. Les Cybermen envoient ensuite des drones, qui sont faits de têtes de Cybermen, et retirent les défenses du Docteur. Pendant le combat, l’un des humains, nommé Fuskle, sort en courant du bâtiment et finit par mourir. Les humains restants, y compris le frère aîné de Fuskle, Yedlarmi, sont naturellement bouleversés et veulent combattre les Cybermen.

Cependant, le Docteur leur dit de monter sur leur vaisseau et de sortir, elle les achètera un peu de temps. Ses compagnons soulignent que leurs défenses ont été détruites et qu’ils n’ont plus rien pour se défendre ou défendre les humains restants. Le Docteur leur dit alors de se mettre en sécurité avec les autres humains, de la laisser affronter seule les Cybermen. Bien qu’ils hésitent à la quitter, les compagnons finissent par se diriger vers le vaisseau des humains.

Malheureusement, les compagnons finissent par se séparer dans le processus de fuite vers la sécurité. Graham et Yasmin arrivent au navire mais Ryan est laissé pour compte.

Un navire volé et un retour à la gloire d’antan dans “Doctor Who” Saison 12 Episode 9

Une fois sur le navire avec les autres personnes, Graham et Yasmin se rendent compte que Ryan n’est pas là. Ils veulent revenir pour lui mais il est trop tard, le navire est sur le point de décoller. Le Docteur retrouve Ryan alors qu’elle se prépare à affronter les Cybermen avec une sorte de bombe. Elle jette la bombe et s’enfuit avec Ryan et l’un des autres humains restants, Ethan.

Ils volent le vaisseau des Cybermen et partent. Pendant ce temps, Graham et Yasmin sont sur le navire avec les autres humains et les choses fonctionnent mal. Ils se dirigent vers un endroit appelé Ko Sharmus, et une frontière mystérieuse. Ashad, le Cyberman qui a hanté le dernier épisode de Villa Diodati, contacte le Docteur et lui dit qu’il rendra aux Cybermen leur ancienne gloire.

Un homme mystérieux, une frontière et un réveil dans «Doctor Who»

Brendan, le garçon adopté depuis le début de l’histoire, est maintenant un policier qui fait face à un voleur. Il est abattu et poussé d’une falaise mais il survit indemne. Pendant ce temps, Graham et Yasmin tentent d’encourager leurs concitoyens à essayer de se propulser vers un vaisseau spatial vide. Ils y arrivent et le navire recommence à travailler.

Le Docteur signale ensuite à Ko Sharmus, qui se révèle être une personne, pas un lieu. Pendant que le Docteur fait ça, Graham part avec une des autres personnes pour explorer le vaisseau sur lequel ils se trouvent, où ils finissent par trouver des Cybermen dormants. Le Docteur, Ryan et Ethan sont emmenés à la frontière par Ko Sharmus et ils voient Gallifrey, la planète natale du Docteur, et le Maître arrive. Pendant ce temps, Ashad monte à bord de l’autre vaisseau Cyberman volé et réveille les Cybermen dormants.

L’histoire se déplace ensuite à Brendan, qui est maintenant âgé et prend sa retraite des forces de police. Sauf que deux hommes l’emmènent dans le back office et lui mettent de la machinerie sur la tête, disant qu’il ne se souviendra pas de son service.