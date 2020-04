Récapitulatif de “Prodigal Son”: Finale de la saison 1 – Renouvelé ou annulé chez Fox?

HISTOIRES CONNEXES

Le message suivant contient des spoilers majeurs pour La finale de la saison 1 de Prodigal Son. Procéder avec prudence!

De tous les membres de la famille Whitly que nous nous serions attendus à voir couverts de sang après avoir poignardé brutalement quelqu’un à mort, Ainsley Whitly était en bas de cette liste.

Et pourtant, dans les derniers instants de la finale de Prodigal Son lundi, c’est la sœur de Malcolm Bright qui a tué de façon inattendue Nicholas Endicott de Dermot Mulroney. Bien qu’il ait d’abord semblé que Malcolm allait tirer sur Nicholas, il a hésité quand il a réalisé que tuer Nicholas le rendrait simplement plus semblable à son père. Puis, quelques instants plus tard, Ainsley est venu derrière Nicholas et lui a tranché la gorge, puis a terminé le travail en le poignardant à la poitrine sept (!) Fois.

“Qu’est-ce qui vient de se passer?” demanda Ainsley éclaboussée de sang à Malcolm, comme si elle sortait d’une transe. Mais la tentative de Malcolm de réconforter sa sœur a été interrompue par un appel téléphonique de leur père, qui venait d’échapper à sa propre situation délicate en prison. Et bien que Malcolm n’ait pas explicitement révélé qu’Ainsley avait assassiné Nicholas, il a laissé entendre à son père qu’elle avait fait quelque chose de drastique – et Martin n’aurait pas pu être plus fier. “Ma fille!” Martin rayonnait, mettant fin à l’épisode (et potentiellement à toute la série, qui n’a pas encore été renouvelée pour la saison 2).

Ailleurs dans la finale, Gil a été transporté d’urgence en chirurgie d’urgence après que l’assistant de Nicholas l’a poignardé, et Malcolm s’est finalement retrouvé face à face avec Sophie Sanders, mieux connue sous le nom de Girl in the Box. De plus, Sophie a avoué avoir tué Eddie, l’homme qui a tué Eve – mais Malcolm n’a pas pu se résoudre à la dénoncer.

Bien que Prodigal Son ait été l’une des nombreuses séries à arrêter la production en raison de problèmes de coronavirus, l’épisode de lundi était en fait la finale prévue, en raison de l’ordre dans lequel les épisodes ont été filmés; Les épisodes 19 et 20 n’ont cependant pas pu être terminés. Ci-dessous, les co-créateurs de la série Chris Fedak et Sam Sklaver discutent de la façon dont la saison a été affectée par ces épisodes perdus, ainsi que de la façon dont cette torsion d’Ainsley se déroulerait dans la saison 2.

TVLINE | Cet arrêt de production vous a mis dans un endroit intéressant, étant donné que vous avez pu filmer votre finale prévue mais que vous avez dû supprimer les épisodes 19 et 20. La perte de ces deux heures vous a-t-elle obligé à changer les épisodes qui ont été diffusés?

CHRIS FEDAK | Tout a changé très rapidement au cours de la dernière semaine avant la baisse de la production. Alors que Sam et moi regardions la situation à New York, nous avons eu la très forte impression que nous allions fermer, et nous allions fermer pendant un certain temps. Ce que nous avons fait, nous avons rapidement réécrit les épisodes 19 et 20 – et ces épisodes sont fantastiques, nous espérons y revenir à un moment donné – et nous les avons transformés en deux scènes qui sont devenues les deux premières scènes de l’épisode 21. Essentiellement, nous mis au rebut ces deux épisodes, et nous avons lié la fin de l’épisode 18 au début de l’épisode 21.

SAM SKLAVER | Nous espérions raconter une histoire en cinq épisodes avec [Nicholas Endicott]. Nous le rencontrerions dans l’épisode 18, comme nous l’avons fait, et il était un très beau personnage, et il était d’un intérêt romantique pour Jessica. Et il resterait un intérêt romantique pendant un certain temps, puis nous réaliserions que Nicholas Endicott était un monstre. Nous avions un plan de match beaucoup plus long avec Dermot, car il est tellement fabuleux. Nous voulions l’utiliser autant que possible, et c’est vraiment ce que nous avons dû écourter.

Quand il ne nous restait que quelques jours pour tourner, nous nous disions: “Oh, tire, nous devons faire de Nicolas un méchant.” C’était [originally] un épisode entier, quand ils ont réalisé cela. Nous avons donc dû amener Anna [Eilinsfeld], qui joue Sophie, et lui faire dire, “Nicholas Endicott est un monstre.” Nous avons eu beaucoup de chance, cependant, une fois que nous avons réalisé que tout ce que nous avions à faire était de transformer Nicholas en un méchant et de faire face à la mort d’Eve, d’une manière ou d’une autre, cela pourrait se dérouler de manière assez transparente de l’épisode 18 à l’épisode 21, juste en filmant ces deux scènes. Nous ne pouvions pas faire tout ce que nous voulions, mais nous avons eu tellement de chance que nous avons pu terminer la saison avec l’histoire que nous avions toujours voulu raconter depuis que nous avons vendu ce spectacle à Fox. C’était une chance pour nous, et nous n’aurions pas pu faire tout cela sans notre équipe de post-production.

TVLINE | En dehors de l’arc de Nicholas, y avait-il d’autres scénarios de ces deux épisodes perdus que vous aimeriez intégrer à la saison 2?

FEDAK | Absolument. Nous avons eu deux très bons épisodes qui nous ont permis d’explorer deux choses que nous voulions aborder dès le début de la saison: l’une avait trait à l’exorcisme et l’autre à la technologie. Ce sont les genres dans lesquels nous entrions dans ces semaines. Et l’autre chose que nous n’avons pas pu toucher était de regarder Ainsley faire son truc en tant que journaliste d’investigation. Nous avions des trucs amusants que nous voulions faire là-bas.

SKLAVER | Et pour le public très spécialisé qui est fan, nous avions une nouvelle voiture pour Gil. [Laughs] Ses LeMans ont été détruits par Bright en sautant par la fenêtre dans l’épisode 13, et nous avons eu une très bonne chose avec Gil qui a finalement obtenu une nouvelle voiture. Je sais que Lou Diamond Phillips était également très enthousiaste à ce sujet. Nous devons reprendre cette histoire, le plus important.

TVLINE | Parlez-moi de la torsion d’Ainsley dans cet épisode. Est-ce que l’idée de faire d’elle une tueuse est venue alors que vous décriviez cette finale, ou aviez-vous construit cela toute la saison?

FEDAK | C’était quelque chose que nous construisions intentionnellement. Nous avons toujours su que c’était quelque chose avec lequel nous voulions jouer lorsque nous avons commencé à parler de la saison, en ce qui concerne la psychologie d’Ainsley par opposition à celle de Bright. C’est aussi une grande partie de l’endroit où nous sommes impatients d’aller l’année prochaine.

SKLAVER | L’histoire qu’Ainsley s’est toujours racontée était qu’elle était trop jeune pour être affectée par son père, mais quand Chris et moi avons commencé à penser à ces personnages, nous pensions qu’il n’y avait aucun moyen qu’elle ne soit pas affectée par son père. Elle ne faisait que gérer les choses différemment. Nous avons donc en quelque sorte aimé la mauvaise direction que toute l’attention est sur Bright, qui est plus âgé et avait une relation plus forte avec son père, mais bien sûr Ainsley en a également été affecté. Essayer de trouver un moyen d’y arriver a toujours été le plan, parce que Halston Sage est une telle rockstar, et en explorant cette dynamique centrale de “comme père, comme fils”, nous avons également voulu voir ce que cela ferait à sa fille, ainsi que.

TVLINE | J’ai trouvé «Ma fille!» De Martin exclamation vraiment intéressante. Faut-il considérer que cela signifie qu’Ainsley sera davantage au centre de la saison 2?

FEDAK | Ainsley est toujours une très grande partie de l’émission. Nous nous amusons beaucoup à entrer dans la psychologie de nos personnages, et elle est autant un mystère maintenant qu’elle l’était au début de cette année. C’est quelque chose que nous aimerions explorer, et chaque fois que nous décomposons nos histoires, nous brisons non seulement le mystère de ce que les gens font, mais aussi le mystère de ce qui se passe dans leur esprit. Ça va certainement être une grande partie de la saison 2.

TVLINE | Quel genre de péage cela va-t-il avoir sur sa psyché? Ce n’est pas comme si elle semblait aimer le fait de tuer Nicholas; c’était presque comme si elle sortait d’un brouillard une fois que c’était fait. Comment verrons-nous cela se manifester?

FEDAK | Je veux seulement plonger mon orteil dans l’histoire de la saison 2, mais ce que vous voyez à ce moment-là est exactement ce que nous recherchions sur la page. Vous voyez une réaction très compliquée à une situation très stressante et dynamique, et les ramifications de cela seront traitées l’année prochaine – non seulement pour elle, mais aussi pour son frère, qui a eu affaire à son père pendant toutes ces années et doit maintenant essayer de comprendre sa sœur et ce qui s’est passé à ce moment-là. Mais cette complexité est notre intention.

SKLAVER | Heureusement, Chris et moi n’avons jamais tranché la gorge d’un homme et l’avons poignardé six fois comme Ainsley.

FEDAK | [Laughs]

SKLAVER | Mais je dois imaginer que cela vous change. [Laughs] Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez simplement ranger, ou si c’est quelque chose que vous essayez de ranger, comme nous l’avons exploré tout au long de la saison, vous ne pouvez pas enterrer les fantômes et les traumatismes. Ils vous reviendront toujours. Nous avons donc peur, mais nous n’avons pas peur de l’explorer.

TVLINE | Le scénario de Girl in the Box a été assez bien résumé dans cet épisode. Pour l’avenir, avez-vous l’intention de raconter plus d’histoires impliquant Malcolm enquêtant sur les anciennes victimes de son père?

FEDAK | C’est un spectacle sur la mémoire, et sur ce qui s’est passé dans notre passé et comment il nous définit. En cette saison, nous sommes retournés à Girl in the Box parce que nous étions fascinés par qui elle était et ce qu’elle voulait dire pour Bright, et aussi avec Bright découvrant que son père était un tueur. Il y a d’autres parties du passé de Bright que nous avons hâte de découvrir. Comment était-ce d’être un enfant avec votre père jugé pour meurtre? Ce fut le plus grand procès à New York dans les années 1990, et c’est un endroit que nous voulons explorer. Il nous reste encore d’autres révélations à faire.

SKLAVER | Et Martin Whitly a tué 23 personnes que nous connaissons, mais il pourrait facilement y en avoir plus. Et le propre passé de Martin est quelque chose que nous sommes très heureux de découvrir. Comment était l’enfance de Martin? Comment quelqu’un comme Martin se fait-il? La Fille dans la boîte était une histoire très poignante à raconter parce que c’était un lien entre eux deux, et c’était certains des souvenirs de Bright que nous pouvions explorer. Mais en remontant à 1998 et avant cela, c’est un territoire très riche.

Sur ce, je vous le cède. Que pensez-vous de la finale de Prodigal Son? Notez-le dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réactions!

