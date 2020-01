Récapitulatif de “Ray Donovan”: finale de la saison 7, épisode 10 – Showtime

HISTOIRES CONNEXES

La brute titulaire de Liev Schreiber a figuré et littéralement enterré le passé dans la finale brutale et sanglante de la saison 7 de Ray Donovan. Lorsque la poussière s’est installée, plusieurs personnages – dont au moins une série régulière – ont été laissés pour morts.

L’épisode était largement centré sur Ray apprenant que sa défunte sœur Bridget était enceinte lorsqu’elle s’est suicidée il y a une trentaine d’années. Ray a également reconstitué que la grossesse était un sous-produit de son viol par Jim Sullivan, une découverte qui l’a forcé à faire face à sa propre complicité dans sa mort, a condamné sa romance actuelle avec la fille de Jim, Molly, et a provoqué le meurtre culminant de Jim lui-même aux mains de Ray. Dans la dernière image de l’épisode, Ghost Bridget rend brièvement visite à son frère aîné alors qu’il enterre le cadavre de Jim, clôturant symboliquement ce chapitre non résolu du canon de la série avant ce qui devrait être la huitième et dernière saison de la série Showtime.

Ailleurs dans “You’ll Never Walk Alone”, qui a été co-écrit par le showrunner David Hollander et Schreiber et réalisé par Hollander:

* Le détective Perry a accepté de libérer Bridget de sa garde à vue après que Ray l’ait sauvée, ainsi que le juge Scholl, des voyous du maire Ferrati. Alors que Ferrati semble se diriger vers la prison depuis longtemps, le morceau de corruption policière de cette histoire – et le rôle que le patron de Perry y a joué – reste très peu résolu avant une huitième saison potentielle.

* Comme il était souvent averti, Smitty a payé le prix ultime pour se mettre au lit avec le clan Donovan: le mari de Bridget sans aucune idée a été (vraisemblablement?) Abattu dans une fusillade mettant fin à l’épisode impliquant Daryl, Bunchy, Mickey et les frères Sullivan. Je dis «vraisemblablement» parce que, eh bien, on ne sait jamais avec ce spectacle. Quoi qu’il en soit, il est probablement sûr de supposer que Bridget ne retournera pas à Los Angeles de sitôt.

* À la suite de la mort par suicide de son nouveau BFF Dolores, atteint du cancer, Terry semblait être près de suivre son exemple. En fin de compte, il a rendu visite à la terrasse d’observation de l’Empire State Building pour admirer la vue par rapport à sa propre vie.

Que pensez-vous de la finale de la saison 7? Votez dans le sondage ci-dessous puis développez dans les commentaires.