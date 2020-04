Récapitulatif de “Schitt’s Creek”: Saison 6, épisode 13 – Commencez à diffuser les informations

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers à gogo pour l’avant-dernier épisode de mardi Schitt’s Creek. Ne venez pas à nous comme un pélican mécontent si vous choisissez d’ignorer cette réprimande et de découvrir quelque chose que vous auriez préféré découvrir en regardant.

Lorsque Moira a révélé au milieu de Schitt’s Creek mardi qu’elle assistait à sa dernière répétition des Jazzagals avant de s’éloigner de la petite ville titulaire de la série, Jocelyn a admis: “Je ne suis pas aussi préparée à cela que je le pensais.” Nous non plus, Jocelyn. Nous non plus.

Bien que ce soit la finale de la série de la semaine prochaine qui s’intitule «Happy Ending», la comédie pop bien-aimée en a distribué un à plusieurs personnages – en fait, à peu près tout le monde – dans son avant-dernier épisode, «Commencez à diffuser les nouvelles». Il y avait, comme vous vous en doutez, quelques kerfuffles le long du chemin; Les plans de Johnny pour se déplacer vers l’Est sont allés vers le Sud de manière inattendue, et Alexis a appris qu’elle serait la seule Rose à planter des racines dans la Big Apple. Et il y a eu aussi des surprises; Twyla est un millionnaire bizarre?!? Mais au moment où le générique de fin a roulé sur l’épisode, nos habitués semblaient tous avoir ce que le nouveau propriétaire du Twyla’s Café Tropical a fait: quelque chose qui leur ferait sourire.

La question est maintenant, vous a-t-on laissé, comme Moira pourrait le dire, la même expression sur votre visage? Cliquez sur la galerie de photos ci-dessus (ou allez ici pour un accès direct) pour voir comment nous évaluerions la fin heureuse de chaque personnage, puis frappez les commentaires avec vos notes, vos pensées, vos réactions aux résolutions des histoires.