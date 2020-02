Récapitulatif de “Schitt’s Creek”: Saison 6, épisode 8 – Qui est Break-Up-Bound?

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mardi Schitt’s Creek. De plus, que vous regardiez en premier ou que vous lisiez en premier, vous aurez besoin de mouchoirs.

Nous savions que ça allait arriver quand, presque aussitôt que Ted de Schitt’s Creek est apparu sur le pas de la porte d’Alexis, il a dit qu’ils devaient parler. Mais même notre supposition selon laquelle leur relation était sur le point d’atteindre une fin malheureuse n’a guère fait – OK, rien – pour atténuer le coup de ce qui allait arriver, une séparation que la comédie Pop a traitée avec une maturité admirable et suffisamment de romance pour faire gonfler nos cœurs. encore une fois avant de les casser. Continuez à lire et nous passerons en revue non seulement les adieux doux-amers du couple, mais tous les événements de la “Suite présidentielle” de mardi.

«JE VEUX QUE NOUS REGARDONS COMME DEUX PERSONNES TRÈS RICHES QUI ONT JUSTE RÉCUPÉRÉ APRÈS AVOIR FAIT FACE À UN VIEUX CANAP POUSSIÈRE | Dans le premier des intrigues B de l’épisode, David était tellement déterminé à obtenir la photo de fiançailles parfaite de lui et Patrick – bien que, quelles étaient les chances que cela se produise avec Ray prenant la photo? – qu’il a envoyé son fiancé pâteux au spa pour un bronzage spray. Quand Patrick est revenu, il ne ressemblait pas vraiment à un Oompa Loompa. Ne vous inquiétez pas, “c’est à cela que sert Photoshop”, a insisté David – pour atténuer cette teinte. Plus tard – quelques douches plus tard, en particulier – Patrick ressemblait à nouveau à son visage de bouton pour que la demoiselle d’honneur Stevie prenne son portrait sincère et officiel de David.

Dans l’autre intrigue B, Johnny a découragé Roland et Jocelyn de prendre un séjour dans [insert episode title here] du nouveau motel. Depuis que Moira a supposé que son mari essayait simplement de sécuriser discrètement la chambre de fantaisie pour leur propre usage, elle a été chagrinée de découvrir qu’il ne voulait vraiment, vraiment, aucun d’eux se rendre à la maison là-bas. Coup d’œil sur: Moira feignant la vexation à la façon dont les robinets d’eau chaude et froide fonctionnent au Rosebud et s’émerveillant que quiconque ait jamais franchi les minuscules, minuscules portes du motel. Quand finalement, Johnny lui a accordé le souhait de passer une nuit dans le luxe – y avait-il un doute qu’il le ferait? – ils ont été interrompus par les Schitts. Depuis que Roland et Jocelyn ont révélé qu’ils avaient loué leur chambre d’amis pour aider à compenser les coûts d’achat du nouvel hôtel, les Roses leur ont laissé la suite présidentielle, avec ses terribles usurpations d’identité JFK.

“JE VOUDRAIS PENSER QUE NOUS AVONS AIDÉ LES AUTRES GET ICI” | Dans l’intrigue principale de l’épisode – et celle sur laquelle j’ai essayé tout ce récapitulatif depuis longtemps pour éviter d’avoir à y penser – Ted a surpris Alexis en revenant pour une visite à Schitt’s Creek. Il aurait en fait été là un jour plus tôt, mais entre les retards de vol et un empoisonnement au lait… eh bien, il était là maintenant, et Alexis ne voulait pas parler, elle voulait, ahem, «se réunir» – immédiatement. Par la suite, Ted lui a dit ce qu’il pensait qu’il était important de dire en personne: on lui avait proposé un contrat de trois ans pour rester avec l’équipe de recherche des Galapagos. Mais il ne voulait pas non plus renoncer à ce que lui et Alexis avaient. À son crédit, elle a immédiatement exprimé sa réticence à lui demander de renoncer à son emploi de rêve. Cependant, comme les choses étaient soudain devenues très lourdes, elle a demandé un peu de temps pour réfléchir; elle ne voulait pas prendre de décisions instinctives, de peur de se retrouver avec l’équivalent de la coupe de lutin qu’elle avait eu au bal.

Bien que le temps soit compté – Alexis et Ted n’avaient eu que le jour même avant qu’il ne revienne aux tortues et aux mouches – elle l’a dépensé à bon escient, en s’arrêtant au Café Tropical, où elle a flashé vers elle et le premier de son ex-fiancé réunion. Allait-elle vraiment tout laisser pour déménager sur une île au hasard pour être avec l’amour de sa vie? «J’ai fait ça avec Harry Styles en Angleterre», a-t-elle expliqué à Twyla. “C’était comme … trop pluvieux.” Twy n’était pas inquiète pour son amie; elle savait qu’Alexis a toujours pris la bonne décision «éventuellement». Cette nuit-là, Ted est arrivé au café pour le trouver vide, sauf pour un Alexis paré (et Twyla, qui ne semble jamais passer une nuit!). Il ne pouvait pas retourner à Schitt’s Creek, lui a dit Alexis. Il devait prendre son emploi de rêve. Et “cela pourrait vous choquer …”, a-t-elle ajouté, “mais je ne peux pas aller aux Galapagos.” Doucement, Ted a dit qu’il ne l’aurait pas laissée si elle avait essayé. Il savait que le génie des relations publiques construisait quelque chose là-bas, et elle devait le voir à travers. Mais ils étaient fiers l’un de l’autre. Et ils “ne peuvent pas dire que nous n’avons pas essayé”, a noté Ted. Ça, ils l’avaient bien fait. Alors ils se sont embrassés, ont échangé “Je t’aime” du fond du cœur et ont levé un verre “pour nous” – alors que nous faisions de notre mieux pour ne pas sangloter si fort que nous ne pouvions pas entendre “Dédié à celui que j’aime” jouer en arrière-plan.

Alors, votre réaction? Était-ce une progression naturelle pour le (s) voyage (s) d’Alexis et Ted? Ou espériez-vous que, à la fin de sa série, ils finiraient aussi heureux que David et Patrick? Commentez loin.