Récapitulatif de «Station 19»: Saison 3, épisode 9 – [Spoiler] Meurt

Avertissement: considérez l’alarme qui a retenti – ce qui suit contient des spoilers pour jeudi Station 19.

La mort a obtenu un nom dans la station de jeudi 19: Tchad, de toutes choses. Pendant que Pruitt alignait des bottes de pompiers sur les marches de l’hôtel de ville pour représenter tous les premiers intervenants décédés d’un cancer au cours de la dernière année, leurs frais médicaux non couverts – prenez ça, Dixon! – il a grogné à Ben que «nous prétendons que la mort est cette ombre silencieuse et cachée [when really] c’est bruyant et désagréable, et ça vient à vous, des flingues flamboyantes. ” Il devrait être nommé, bon sang. Ben a donc donné son nom à un gamin qu’il avait connu. Et, avant la fin de «Poor Wandering One», Chad avait fait une victime. Était-ce Sullivan, qui était chargé de parler à un ancien combattant en difficulté de faire exploser non seulement une grenade mais toute une rue de la ville? Pruitt malade en phase terminale? Ou quelqu’un d’autre? Lisez la suite et découvrez ..

“JE DEMANDE UNE DÉMOTION” | Après le début de l’épisode, Andy et Sullivan se prélassant dans la lueur de leurs retrouvailles, Maya les a convoqués à une réunion au cours de laquelle elle a annoncé que le chef lui avait, en substance, donné une médaille qu’elle n’avait pas gagnée. Elle s’est en outre appelée pour son orgueil en poursuivant la promotion au grade de capitaine pour laquelle Andy était déjà en ligne, a suggéré que Sullivan protégeait Herrera de son chagrin à cause de Ryan et a demandé le retour de son ancien travail. Oui, c’était beaucoup à traiter. Alors que Sullivan a digéré tout cela, Maya, Andy, Jack, Travis et Emmett se sont rendus dans un magasin de surplus militaire, où le propriétaire était engagé dans une confrontation avec un ancien combattant nommé Kyle (Josh Kelly d’UnREAL). Tout ce que le gars voulait faire était de racheter le couteau qu’il y avait vendu pour 20 $, mais maintenant le propriétaire en voulait deux fois plus! Un vrai travail, le crétin a craqué: “L’inflation est une chienne, gamin!” et a intensifié le conflit au point que Kyle a sorti la goupille d’une grenade et a révélé qu’il avait truqué tout le bloc avec des explosifs. Comme il l’a dit, “vous vous tenez sur un baril de poudre.”

Peu de temps, Sullivan est arrivé sur la scène et lié à Kyle Marine to Marine. Il a même demandé à Kyle de laisser Andy et Jack escorter le propriétaire … seulement Andy a secrètement raccroché au cas où le chef aurait besoin d’une sauvegarde. Alors que Sullivan se liaient à Kyle à l’intérieur du magasin, les Dixon faisaient des dégâts à l’extérieur. Emmett a exprimé son incrédulité qu’ils couraient vers, et non loin, des explosifs, et son père a averti Maya qu’une fois son équipe SWAT arrivée, la situation allait être une affaire de police, peu importe la façon dont Sullivan se débrouillait avec Kyle. Bientôt, les choses sont devenues tendues, enfin, tendues alors que Sullivan a pris la main de Kyle avec la grenade dedans – et ils ont entendu l’équipe SWAT sur le toit. Sullivan l’avait-il BSing tout ce temps? Se demanda Kyle. Craignant que la situation ainsi que son amant ne soient sur le point d’exploser, Andy se révéla, et enfin, Kyle put penser à une raison de vivre: la petite amie dont il avait caché la condition. Robert a compris, dit-il. Il avait eu peur de dire à Andy qu’il souffrait de douleurs chroniques et qu’il s’automédicait. Votre petite amie pourrait vous soutenir, a déclaré Herrera à Kyle, d’une manière qui faisait savoir à Sullivan qu’elle n’avait pas eu peur. Ils pourraient s’en sortir. Alors finalement, Kyle s’est rendu.

“IL EST DIFFICILE DE TROUVER UN BON SECRÉTAIRE CES JOURS” | De retour à la gare, un vieil homme nommé Earl (Garrett Morris, toujours en train de balancer le nom de son personnage de 2 Broke Girls) est entré et a exigé que Vic l’emmène chez le chef. Ayant eu de l’expérience avec des personnes atteintes de démence – sa grand-mère était devenue si désorientée qu’elle avait erré sur scène pendant que Vic se produisait dans The Pirates of Penzance – Hughes a fait disparaître Dean en tant que chef. Il serait plus facile pour eux de communiquer avec Earl dans sa réalité, expliqua-t-elle, que de l’entraîner dans la leur. Pourtant, ils ne sont vraiment arrivés à rien avec Earl jusqu’à ce que Dean commence à jouer du piano, et Vic a chanté avec le vieil homme (permettant à Barrett Doss de montrer un peu sa magnifique voix). Il a chanté, puis a trébuché. Quand Vic a tendu la main pour l’aider, il l’a giflée – juste au moment où sa fille est arrivée. Il s’est avéré qu’elle avait désespérément besoin d’une pause et a déposé Earl à la gare pour faire du babysitting. Vic a compris et a seulement demandé à la femme de les prévenir la prochaine fois qu’elle allait quitter Earl au poste.

Pendant ce temps, Dixon a menacé d’enterrer Maya si jamais elle mettait Emmett en danger, et Travis a demandé pourquoi son stand d’une nuit était devenu pompier en premier lieu. C’était l’idée de son père, répondit la probie. Pas de surprise là, hein? Eh bien, les gens allaient mourir, a déclaré Travis, car Emmett faisait un travail pour lequel il n’était pas fait. Dans la salle de gym, Jack a suggéré que Dean frappe moins le sac et au lieu de cela… pleure. Ouais, pleure. Pour comprendre certains de ses sentiments face à l’abandon de JJ de leur bébé. Finalement, bien que Dean était toujours un peu irrité contre Jack pour avoir couché avec la femme de Rigo, il a fini par rire jusqu’à ce qu’il verse une larme. Dans le garage, Pruitt a rendu son uniforme à Ben; son état s’aggravant, il ne pouvait plus suivre le PRT et ne voulait risquer la vie de personne. “Le costume de super-héros va me manquer”, admet-il. Dans la cuisine, Andy a gentiment dit à Maya qu’elle ne pouvait pas démissionner – si elle le faisait, Dixon ne ferait jamais une autre femme capitaine. Et en plus, “quand je deviens capitaine, ce ne sera pas parce que mon amie m’a donné son travail”, a déclaré Herrera, ajoutant qu’ils étaient toujours amis. “Nous ne sommes pas tout à fait à travers cela, mais nous y arriverons.” À ce moment, Sullivan entra avec de sombres nouvelles: Rigo était mort. Comme si Jack ne s’était pas déjà suffisamment senti coupable! (Peut-être que la disparition de Rigo n’a pas été un choc complet pour ceux d’entre vous qui ont lu cela.)

