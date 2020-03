Récapitulatif de «Survivor: Winners at War»: saison 40, épisode 6

Avec Boston Rob finalement voté, peut-être que les membres de Yara pourront jouer à Survivor cette semaine. Malheureusement pour eux, ils peuvent obtenir plus de gameplay qu’ils ne l’avaient prévu, quand Probst n’en fait pas une, mais deux tribus se dirigent vers le conseil tribal (ce qu’Adam a plaisanté sur Twitter était une «punition» pour avoir envoyé «Le Robfather» au bord de l’extinction). Alors, quels sont les deux joueurs sur le point d’obtenir la partie courte du “bâton f-king”? Creusons profondément et découvrons!

À Yara, la tribu se réjouit de la perte de Rob. Ben dit que Rob avait un manque de respect pour les autres gagnants, et maintenant avec B.R. disparu, on dirait que “la méchante sorcière est morte.” Adam est nerveux. Il craint que le reste de la tribu ait un lien plus fort entre eux qu’avec lui. “Je ne pense pas que ce soit une grande fête. Je me sens un peu plus coincé sur cette tribu maintenant qu’avant que Boston Rob ne rentre à la maison », dit-il.

LIVIN ’ON THE EDGE | Un avantage est caché et les joueurs doivent retourner des pierres pour le trouver. Tyson découvre que le «bon endroit au bon moment» de l’indice doit faire allusion à la marée, alors il trouve l’avantage près d’un rocher où la marée entre. Lorsque les autres joueurs passent, il prétend qu’il fait pipi pour détourner leur attention (mouvement en douceur, Ty). L’avantage se révèle être un idole nullifer; il l’offre à Parvati et elle le récupère immédiatement. Parv a maintenant trois jetons, tandis que Tyson gagne son premier. Il achète immédiatement un pot de beurre d’arachide et… était-ce vraiment la meilleure idée? Le jury est sorti. Au sens propre.

L’IMMUNITÉ EST MAINTENANT À SAISIR | Les joueurs doivent nager vers un bateau et attraper des sacs de riz, qui contiennent trois boules. Ils doivent manoeuvrer ces boules à travers un labyrinthe de table pour gagner, mais seule la première tribu à le terminer sera immunisée. Une récompense est également à gagner – un énorme plateau de sandwichs au beurre d’arachide et à la gelée. Sele prend très tôt les devants, mais les autres tribus ne sont pas loin derrière. Ben fait un travail rapide en ouvrant les sacs, tandis que Dakal a du mal à suivre. Entre Sophie et Adam, Yara coule les trois balles et remporte le défi, envoyant Dakal et Sele en tribal.

STRATEGY SESH ’- SELE | Parvati sait que les gars viennent après elle, et le vote de Rob la fait se sentir encore plus seule. Le nullifer ne va pas la faire sortir de celui-ci; elle a besoin de chiffres. «Nous devons trouver la fracture», explique Michele. Parv sait que sa seule option est Nick, mais Michele ne sait pas si elle peut la sauver. Elle présente un plan à Wendell, mais il ne l’a pas. Wendell demande à Parvati deux jetons d’incendie en échange de son vote, alors elle apporte cette information à Nick, ce qui le secoue au plus profond de lui. Nick explique que Parvati est une «menace visible», tandis que Michele lui dit qu’elle fait davantage confiance à Parvati.

STRATEGY SESH ’- DAKAL | Tony a besoin d’informations, alors il fait ce qu’il fait de mieux: il construit son célèbre bunker d’espionnage. (Tu dois juste l’aimer!) Sandra dit à Jeremy qu’elle reste avec le Dakal d’origine, mais Jeremy a son avantage de sécurité sans pouvoir. (Rappel: il ne pourra pas voter s’il l’utilise, mais cela le gardera en sécurité.) Denise se connecte avec Sandra et Kim, demandant à quel point ils sont serrés avec Tony. Denise dit qu’elle écrira le nom de Jeremy si cela signifie rester. La disparition de Tony les rend tous nerveux. Sandra suppose qu’il est dans une cabane d’espionnage, et ce sont ces intelligences qui ont mené la femme à deux victoires. Sandra offre ensuite son idole à Denise en échange de deux jetons de feu, ne sachant pas que Denise a déjà le sien… et Denise prend l’affaire.

LE TRIBE A PARLÉ | Sele est en haut en premier, et Wendell parle comme un vrai new-schooler. Il poignardera quelqu’un dans le dos pour 2 millions de dollars. L’ancienne connexion de Wendell et Michele apparaît; les mots des deux ex «ne sont pas aussi moelleux» qu’avec les autres membres de la tribu. Parvati parle de la façon dont Wendell ne semble pas aussi réceptif à elle non plus, puis laisse entendre qu’il a offert son vote pour ses jetons. Parvati et Wendell entament des négociations, mais ni l’un ni l’autre ne renonceront à un nom. Il n’y a aucune confiance entre ces personnes. “J’ai l’impression de regarder mes parents se battre et se chamailler”, explique Yul. Les votes sont lus et Parvati est éliminé: 3-2. Elle lègue ses jetons à Michele en route vers l’Edge.

La tribu de Dakal commence avec Kim et Sandra parlant de «les menaces contre les non-menaces». La conversation se tourne alors vers le vieux Dakal surpassant en nombre le vieux Sele. Jeremy dit à la tribu qu’il peut les aider à remporter des défis, afin qu’ils puissent tous aller de l’avant. Denise dit qu’elle est prête à consolider les relations et elle regarde directement Sandra lorsqu’elle parle. Au moment de voter, Sandra écrit le nom de Denise. Et Jeremy… n’utilise pas son avantage!? Jeff demande des avantages, et Denise joue l’idole de Sandra. Il confirme que c’est une vraie idole. Elle fait alors quelque chose de fou: elle joue sa deuxième idole pour Jeremy. Quatre voix pour Denise sont obtenues, mais aucune ne compte. Jeff lit le seul et unique vote restant, et Sandra est exclue du jeu. Elle donne ses jetons de feu à Yul en sortant.

Deux énormes cibles viennent de quitter le jeu! Comment cela changera-t-il les choses à l’avenir? Votre mâchoire est au sol? Dites-nous toutes vos pensées dans les commentaires!