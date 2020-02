Récapitulatif de “The Masked Singer”: Saison 3, épisode 5 – Mouse Unmasked

Dans cette circonstance très, très spécifique, la logique de Jenny McCarthy Wahlberg n’est pas mauvaise.

Numéro 1: Les deux premières saisons de The Masked Singer ont mis en vedette un chanteur légendaire – Gladys Knight comme Bee de la saison 1 et Patti LaBelle comme Flower de la saison 2. Numéro 2: la saison 3 a déjà démasqué Miss Monster, qui a été révélée être la diva du R&B Chaka Khan. Donc, quand Wahlberg a noté mercredi qu’il ne serait pas logique que la téléréalité Fox nous donne un chanteur à emporter supplémentaire cette saison, elle a raison.

Mais alors, c’est exactement ce qu’il a fait. L’épisode de cette semaine a démasqué Mouse, nous montrant qu’elle était l’une des voix les plus connues des États-Unis au siècle dernier. Mais avant d’en arriver à qui portait ces oreilles poilues, un bref résumé des performances:

BANANE | Les juges étaient très attachés à l’interprétation par Banana de “Achy Breaky Heart” de Billy Ray Cyrus, même s’il avait raté son introduction, oublié certains mots (qu’il a admis plus tard) et semblait siffler dans les versets. “C’était incroyable!” Wahlberg a crié pendant la section de rétroaction de son ensemble. Lecteur, ce n’était pas le cas. Les indices de son package d’installation comprenaient une horloge numérique comportant les chiffres 2, 13, 6, 8, 9 et 15; des bottes de cow-boy; un lapin argenté et la phrase «Git‘ er done ». (Je suppose: le comédien Bill Engvall.)

SOURIS | Le juge Robin Thicke a noté la prédominance de l’or dans la vidéo sur les indices de Mouse cette semaine, en l’utilisant comme preuve que le compétiteur était gagnant d’un Grammy et ancien hôte de Solid Gold Dionne Warwick. Elle a chanté «This Will Be (an Everlasting Love») de Natalie Cole, que Mouse a appelée «une bonne amie à moi». Et oui, voici où Wahlberg a soulevé son point sur la façon dont la série n’aurait pas Khan et Warwick dans le même saison, mais je pense qu’elle a tort. (Je suppose: Warwick.)

GRENOUILLE | Je ne sais pas à quoi servaient les pouvoirs musicaux de l’émission avec l’arrangement très étrange de “In Da Club” de 50 Cent qu’ils ont donné au gros amphibie cette semaine, mais il en a profité au maximum. C’était bien? Sûr. Cela a-t-il mis le jeu de rap dans l’étouffement, alors que les paroles augmentent? Non – les mots semblaient lui échapper plusieurs fois. Pourtant, sa danse était bonne, et la foule a bien répondu. Aussi: S’il est qui je pense qu’il est, cet indice CSI dans la vidéo était un peu sur le nez, n’est-ce pas? (Ma conjecture: rappeur et CSI: le membre de la distribution Cyber ​​Shad “Bow Wow” Moss.)

TACO | “Vous pouvez me considérer comme un type doux et boutonné”, nous a dit Taco dans son montage pré-performance, ajoutant qu’il était une tête brûlée avant de rencontrer la femme de sa vie, qui l’a aidé à se détendre. Son chant de “Bossa Nova Baby” d’Elvis Presley était assez bon mais très différent de l’ode de la semaine dernière à Sintra, laissant les juges perplexes. (Ma conjecture: l’hôte de Danse avec les étoiles Tom Bergeron.)

MINOU | Je n’avais pas entendu “Mercy” de Brett Young avant que Kitty ne chante la ballade dans l’épisode de cette semaine, mais cela est rapidement devenu l’une de mes performances préférées de la saison jusqu’à présent. Sa voix était forte mais tendre, et elle ne ressentait pas le besoin de sur-broder la mélodie simple avec des notes de gloire et autres. En parlant de broderie: sa vidéo sur les indices parlait de la couture d’une «robe moderne pour le bal d’un membre de la famille» et louait la «transformation». (Ma conjecture: l’étoile victorieuse Victoria Justice.)

LE DÉMASQUAGE | Lorsque Mouse a été démasquée, elle s’est révélée être Warwick. (Lisez ce que la chanteuse lauréate d’un Grammy a dit de son passage dans la série ici.)

À ton tour! Qu’avez-vous pensé de l’épisode de cette semaine? Enregistrez vos pensées, suppositions, commentaires et réactions ci-dessous!