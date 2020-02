Récapitulatif de “The Masked Singer”: Saison 3, épisode 6 – Elephant Unmasked

Voici une phrase que je n’aurais jamais pensé taper: j’ai entendu un taco chanter et sa chanson était douce.

Mais de telles pensées étaient monnaie courante lorsque The Masked Singer a sorti un nouveau groupe de candidats dans l’épisode de mercredi, présentant au public Frog, Kitty, Elephant, Mouse, Banana et – oui – Taco. Ai-je regardé ce spectacle trop longtemps, ou la plupart d’entre eux étaient-ils objectivement de bons artistes?

Réfléchissons à cela, et bien plus encore, alors que nous passons en revue les performances.

GRENOUILLE | L’amphibien zoot-adapté nous a dit qu’il était un “têtard plumé d’un grand ruisseau” lors de son paquet d’installation, qui comprenait également un sac de restes, une affiche de l’événement de 1000 mètres aux Jeux de 1996 (olympique, je suppose ?), un microphone et 106 $ répartis sur trois factures. Il interprète «U Can’t Touch This» de MC Hammer et malgré le fait que je ne pense pas qu’il ait réellement chanté une note tout le temps, il a travaillé la foule et a dansé sa petite grenouille d’une manière qui l’a immédiatement attiré par moi. (Hey White Tiger? C’est comme ça que ça se passe.) Il avait aussi un très bon contrôle de la respiration, ce qui pourrait signifier quelque chose? (Ma conjecture: aucun indice.)

L’ÉLÉPHANT | Au moment où Elephant est monté sur scène, le juge Jenny McCarthy Wahlberg a observé qu’il se déplaçait comme un skateur. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais son interprétation du “Friday I’m in Love” de The Cure était sérieuse et en harmonie, avec quelques mouvements qui indiquaient que ses articulations étaient bien lubrifiées (cette chute dramatique à la fin! ). Ses indices comprenaient jouer de la batterie, des bluejays et une grande affiche d’un vélo. (Ma conjecture: je me retire de la course pour celui-ci, parce que j’avais été prévenu du chanteur démasqué de cet épisode, et personne n’aime un tricheur.)

MINOU | Kitty est plus un chaton, semble-t-il, d’après les commentaires des juges sur sa petite taille. Ses yeux, ou plutôt les yeux du costume, sont de deux couleurs différentes: pensons-nous que c’est aussi un indice? Quoi qu’il en soit, elle a chanté «Dangerous Woman» d’Ariana Grande et a fait un très bon travail, plutôt sensuel. (Ma conjecture: Julianne Hough, ancienne chanteuse de Danse avec les étoiles.)

TACO | Je sais que je connais la voix confiante et mature de Taco, mais je passe beaucoup de temps à la placer, peu importe le nombre de fois où j’écoute son interprétation très fluide de «Fly Me to the Moon» de Frank Sinatra. Compte tenu de ses indices sur le fait d’être “une partie réconfortante de votre vie pendant des décennies” et de l’ancre dans sa vidéo sur les indices, je pense qu’il est peut-être un animateur de télévision (ou quelqu’un à côté de ça?). (Je suppose: Tom Bergeron, l’hôte des vidéos les plus amusantes de l’Amérique et l’hôte de Dancing With the Stars.)

SOURIS | Bien que les indices ne m’aient pas beaucoup aidé, au moment où j’ai entendu Mouse chanter «Get Here» d’Oleta Adams, j’étais très sûr de qui elle était. Ajoutez le fait qu’elle a déménagé comme une femme plus âgée et semble avoir besoin d’un peu d’aide pour monter et descendre de la scène, et …

BANANE | Big Yellow a un chapeau de cowboy et un blowfish dans sa vidéo d’indices, ce qui a fait au moins l’un des juges deviner Hootie et le chanteur de Blowfish Darius Rucker. Mais il a un ensemble de pipes très reconnaissable et très solide, et l’homme à l’intérieur du costume de fruit semblait parfois essoufflé pendant “A Little Less Conversation” d’Elvis Presley. Je n’étais pas au courant de Blue Collar Comedy Tour avant cela, mais sonne comme un assez bon endroit pour commencer, alors … (Je suppose: le comédien Bill Engvall.)

LE DÉMASQUAGE | L’éléphant a été démasqué, et il a été révélé qu’il était la légende du skateboard Tony Hawk. (Voir ce que Hawk avait à dire sur son bref passage masqué ici!)

Maintenant c’est ton tour. Réagissez au démasquage de cette semaine et dites-nous vos suppositions actuelles sur le reste des chanteurs dans la section commentaires ci-dessous!