Récapitulatif de “The Masked Singer”: Saison 3, épisode 9 – T-Rex démasqué

Le chanteur masqué cette semaine a tenté une petite promotion croisée mercredi soir, avec Will Arnett, animateur de Lego Masters, (son émission suit Masked à 9 / 8c) et représentant un tas d’indices via de petites personnes Lego. Cela a conduit la juge Nicole Scherzinger à protester que sa figurine Lego éblouie ne lui ressemblait en rien. Et cela a amené le juge Ken Jeong à chanter «Ne souhaite pas que ton Lego soit aussi chaud que moi» sur l’air de la chanson des Pussycat Dolls, et c’est à peu près tout ce que vous devez savoir sur tout ce qui se passe en dehors des performances de cette semaine.

En avant les performances de cette semaine!

ANGE DE LA NUIT | La maman magenta possédait la foule avec sa performance entraînante du “Cri” des Isley Brothers, en particulier quand elle a frappé des notes de verre dans son registre aigu. Tout son paquet d’indices portait sur ce qu’elle avait raté dans la vie – comme un bal de promo senior – depuis le début de sa carrière quand elle était enfant. C’est la semaine que les amis des interprètes offrent des témoignages: le copain de Night Angel nous a fait savoir que «notre diplôme était en conflit avec une énorme opportunité de carrière pour elle.» En outre, dans un autre indice, le chérubin effrayant a déclaré que la juge Jenny McCarthy avait souvent dit son nom dans son émission. (Ma conjecture: Real Housewives of Atlanta star / songwriter Kandi Burruss)

ASTRONAUTE | L’homme de la lune est tombé à plat ventre «devant des milliers de personnes», nous a expliqué son ami; dans la vidéo, il était assis près d’une tasse de café, dés qui totalisent 10 (deux cinq) et un pont. Quand vient le temps pour Astronaut d’interpréter «Shape of You» d’Ed Sheeran, il semblait essoufflé et un peu incertain – même s’il avait peut-être juste peur de descendre ces étapes pendant le numéro – bien qu’il ait compensé avec une forte freestyle sur la mélodie vers la fin. “Rappelez-vous quand nous étions tous les deux ensemble pour fêter un énorme anniversaire”, a-t-il déclaré à la juge Nicole Scherzinger. (Ma conjecture: le chanteur / compositeur country Hunter Hayes)

T-REX | J’ai l’impression que chaque fois que T-Rex monte sur scène, j’ai dit quelque chose comme «Peppy mais pitchy». Et c’est exactement ce qui s’est passé ici quand elle a chanté A.R. «Jai Ho! De Rahman & The Pussycat Dolls» (Tu es ma destinée).” Son entraîneur a pesé quelques indices, y compris “Elle souscrit à l’idée qu’il n’y a pas de jour de congé” et “Même si elle est jeune, elle a des fans de tous âges.” (Ma conjecture: la star de YouTube JoJo Siwa)

RHINOCÉROS | J’ai été très impressionné par le rendu dépouillé de Rhino de “Tracks of My Tears” de Smokey Robinson et j’ai été encore plus impressionné lorsque mon enquête sur Internet – basée sur certains indices de ce soir, qui comprenait l’État du Missouri avec une couronne sur le dessus – m’a conduit à une nouvelle supposition. Je suis très heureux de le partager avec vous. Tu es prêt? (Ma conjecture: l’ancien lanceur de baseball des ligues majeures Barry Zito)

LE DÉMASQUAGE | T-Rex s’est révélé être Siwa.

