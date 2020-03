Récapitulatif de “The Sinner”: Finale de la saison 3 – Jamie Burns, Dead or Alive?

La finale Sinner met en scène une épreuve de force épique entre le détective Harry Ambrose de Bill Pullman et Jamie Burns de Matt Bomer – une épreuve de force si terrifiante qu’elle laisse le survivant définitivement marqué.

Les jeux d’esprit de la saison 3 se terminent par une tournure des événements vraiment écœurante. Après que Jamie ait tué Morris, il s’assure de laisser un dernier diseur de bonne aventure dans la poche de la veste du capitaine, dans une enveloppe marquée pour Ambrose. Le détective ouvre le premier volet et trouve le nom de Morris barré. Les autres noms qui n’ont pas été biffés sont Sonya, Melanie et Eli.

Maintenant, c’est clair: Jamie a l’intention de poursuivre tout le monde qu’Ambrose tient près de son cœur.

Après avoir quitté la scène du crime, Jamie se rend au cours de karaté d’Eli pour récupérer l’enfant de 10 ans et le ramener chez grand-père. Il oblige ensuite Eli à rester sur place lorsqu’il prend la route pour visiter Sonya. Ambrose a averti l’artiste de se relever et de partir avant que Jamie ne l’atteigne, mais elle n’a pas écouté. Au lieu de cela, elle a choisi de rester derrière et d’attendre Jamie. Elle s’est convaincue qu’elle sera en mesure de l’atteindre, à travers l’obscurité et le traumatisme psychologique profond, et de le convaincre de mettre fin à sa folie meurtrière. Mais Jamie est trop loin. Il se lève de table et brandit un grand couteau. Il se dirige vers Sonya et finit par la renverser. Sur le sol, Sonya se bat aussi longtemps qu’elle le peut, mais Jamie la domine finalement; il est déterminé à couper la chair. Heureusement, la police arrive à point nommé et Jamie court à l’arrière. Les flics ont ensuite escorté Sonya dans l’enceinte locale, où elle supplie Ambrose de ne pas affronter Jamie de son propre chef. («C’est un homme qui se noie et il vous tirera par le bas», dit-elle.)

Pendant ce temps, Jamie sur le coup se cache dans les bois jusqu’à la tombée de la nuit, puis se faufile dans la maison qu’il partageait avec Leela. Il se tient à l’extérieur et partage un adieu silencieux avec sa femme. Ils alignent leurs mains sur la porte vitrée qui les sépare et partagent une dernière étreinte. Finalement, leurs yeux se rencontrent, et Jamie acquiesce, comme pour dire que c’est tout. Ils ne se reverront plus jamais. Il part et revient à la maison d’Ambrose, puis alerte Ambrose sur le sort d’Eli.

Un Ambrose armé apparaît et repère un Eli effrayé par la fenêtre. Jamie refait surface par derrière et frappe Ambrose sur ses pieds. Il attrape le pistolet du détective et le force à entrer. Il le fait asseoir Eli face à la fenêtre avec un casque antibruit, puis lui tend une autre diseuse de bonne aventure. “Il n’y a que quatre réponses”, explique Jamie. «Trois d’entre eux disent qu’Eli vit, l’un dit qu’Eli meurt. Nous jouons une seule fois. Une chance sur quatre. Assez juste, tu ne crois pas? ” Mais Ambrose refuse de jouer le match. Il essaie de parler à Jamie, mais le psychopathe armé qui se tient devant lui a fini de parler.

«Tu sais quel est ton problème, Harry? Tu es un lâche », dit-il. «Tout ce que vous voulez, c’est laisser cette petite vie derrière vous pour vous libérer, mais vous n’avez pas le courage de le faire vous-même. Vous trouvez donc des gens comme moi pour vous y amener. Pour te faire confiance. Et vous voilà en train de dire toutes les bonnes choses – «Je suis ici avec vous, Jamie… Parlez-moi de Nick, je comprends…» – mais quand vient le temps de sauter, vous descendez votre échappatoire, revenez à votre peu de vie, et je suis sur le bord f-king! Là dehors! À cause de toi!”

“Alors, qu’est-ce que vous voulez?” Demande Ambrose.

«Je veux que tu joues au jeu», dit Jamie. «Je veux que tu regardes la mort, en face, là où je suis. Aucune issue de secours. “

Quand Ambrose rétorque qu’il n’y a aucun moyen de sortir de cela qui va satisfaire Jamie, il recule d’un pas et pointe son arme à feu en direction de la tête d’Eli.

“S’il vous plaît!” Ambrose plaide. «Il a 10 ans. Tu ne te souviens pas quand tu avais 10 ans? C’était avant Nick, et tu étais juste innocent. » La mention même de Nick déclenche Jamie, mais Ambrose ne s’arrête pas. Il continue de le narguer. “Vous continuez d’essayer de faire vos preuves, d’aller jusqu’au bout, encore et encore—”

“Arrêtez!” Hurle Jamie en tirant son arme en l’air. «Vous jouez au jeu en ce moment, ou il est mort! Plus de taureaux – t! Je vais appuyer sur cette gâchette! ” Mais Ambrose refuse. Il appelle le bluff de Jamie.

“Aller de l’avant! Tue-le!” il dit. “Et maintenant quoi? Et puis tu vas devoir me tuer, et tu seras seul! Vous serez seul et personne ne vous comprendra jamais! Vous m’entendez? Déjà!”

Jamie commence à trembler. Il pointe son arme vers Ambrose, puis vers lui-même. “Fais le!” crie Ambrose. “Fais le! Qu’est-ce que tu attends?” C’est alors que Jamie le perd finalement et se précipite vers Ambrose. L’arme se déclenche et le détective se fait tirer dans le bras. Il dit ensuite à Eli de faire une course avant que quoi que ce soit ne se passe.

Ambrose court vers les bois, et Jamie suit. Il tente de le tuer le détective là-bas, mais il a échoué. Ambrose le frappe au-dessus de la tête avec un rocher et retourne à l’intérieur, où une bataille finale s’ensuit finalement – celle-ci de l’esprit. Jamie attend le détective dans la cuisine, mais il n’a pas l’intention de le tuer. Il accepte de rendre son arme à feu, puis l’encourage à appeler au secours. Seulement, il ne pense pas qu’Ambrose sera satisfait de l’avoir pourri en prison.

“Jusqu’à ce que vous apportiez ce qui est inconscient à la conscience, cela contrôlera votre vie et vous l’appellerez le destin”, dit Jamie, paraphrasant une citation de Carl Jung que Nick lui a racontée. «Plus vous niez ce qui est en vous, plus fort il viendra après vous. Cela vient aussi de l’extérieur, comme les gens qui entrent dans votre vie, juste au bon moment. » Pour Jamie, cette personne était Nick. Pour Ambrose, cette personne est Jamie, et c’est la seule raison pour laquelle elle continue d’exister. Dans l’esprit de Jamie, il n’est là que pour forcer Ambrose à admettre qu’ils sont les mêmes. «Prends-le moi, Harry. Vous ne pouvez pas dépasser cela », dit-il. “Si ce n’est pas moi, ce sera quelqu’un d’autre qui reviendra sur vous encore et encore et ov …” C’est alors qu’Ambrose appuie sur la détente et tire un coup de feu fatal dans l’abdomen de Jamie. Les deux sont stupéfaits.

Immédiatement après, Ambrose sort. Il appelle Soto et lui dit qu’il a besoin d’une ambulance immédiatement. Il retourne ensuite à l’intérieur et Jamie le supplie d’appliquer une pression sur sa blessure. Nous regardons ensuite un Jamie terrifié aux prises avec sa mort imminente et qui blâme Ambrose. “Vous n’aviez pas à me tirer dessus”, dit-il. “Tout ce que vous aviez à faire était de les appeler.” Ambrose s’excuse. Jamie finit par perdre toute sensation dans ses jambes et se traîne sur le sol, suppliant les ambulanciers. Ambrose passe un autre appel à Soto, mais les EMT ne parviendront pas à temps. Il revient donc par terre et dit à Jamie de rester calme, d’essayer de réduire les saignements. Mais Jamie sait que son temps est écoulé. Il commence à gémir, puis demande à Ambrose de lui prendre la main. Le détective lui caresse les cheveux et lui dit que ça va. Tout le monde doit mourir tôt ou tard, et il n’est pas seul. Jamie pleure et se dit qu’il n’est pas une mauvaise personne, puis prend son dernier souffle.

Après l’arrivée des autorités, un Ambrose culpabilisé envisage de se rendre pour avoir tué Jamie. Il dit à Soto qu’il a fait une erreur, mais Soto dit que cela n’a plus d’importance maintenant. Ils peuvent tous avancer. Mais comme le révèle la scène finale, Ambrose ne peut pas tout à fait secouer sa culpabilité. Nous allons de l’avant quelques semaines et le détective est assis dans la cuisine de Sonya. Elle lui demande à quoi ressemblait Jamie à la fin, et il lui dit qu’il avait «peur». Il ne peut se résoudre à dire autre chose avant de fondre en larmes. Sonya l’embrasse et la saison touche à sa fin.

Que pensez-vous de la saison 3 de The Sinner? Et maintenant que vous avez tout vu, quelle saison diriez-vous avoir été votre préférée? Pesez-vous via les sondages suivants, puis déposez un commentaire pour développer vos choix.