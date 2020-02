Récapitulatif de «The Voice»: première de la saison 18 – Nick Jonas

Au début de la première de la saison 18 de The Voice, l’entraîneur vétéran Blake Shelton a grommelé de façon amusante: «Ça va être une longue saison.» Et, aussi déçu que je l’étais encore du résultat de la saison 17 – Jake Hoot va bien, mais Katie Kadan et Rose Short étaient super – je soupçonnais qu’il avait raison. Mais doggonit, à peine les auditions aveugles avaient-elles commencé, avec Nick Jonas rejoignant Blake, Kelly Clarkson et John Legend dans les chaises pivotantes emblématiques, que j’étais, comme toujours, aspiré de nouveau. Cela n’a probablement pas blessé les huit des chanteurs qui progressaient vers les batailles étaient si bons que je ne pouvais pas me résoudre à donner à l’un d’eux une note inférieure à C. (Je sais, je sais – je deviendrai plus difficile; cela me prend juste un épisode de coupla pour Allez-y!) Continuez à lire et après avoir examiné les performances, vous pouvez jouer aux favoris et noter la première.

Todd Tilghman (Team Blake), «We Got Tonight» – Grade: B | Même avant que ce père de huit enfants de 41 ans ait chanté une note, j’étais prédisposé à l’aimer parce que j’ai reconnu parmi sa famille attendant dans les coulisses l’un de mes artisans préférés de la saison 2 de Making It – son fils Eagan. Mais il s’est avéré que le virage à quatre chaises a également une grande voix grandissante, qui rappelle la Pryor Baird de la saison 14 (et, étrangement, Kenny Rogers). Bien sûr, le pasteur énergique est devenu tellement excité à un moment donné qu’il s’est transformé en un bobblehead – jamais conseillé à mi-voix – mais c’était solide.

Nelson Cade III (légende de l’équipe), «Pride and Joy» – Grade: A | Ce Californien de 27 ans a rappelé dans son interview préalable à la performance que son chant avait déjà attiré l’oreille de pas moins de Stevie Wonder. Et dès que Nelson est monté sur scène, il était facile d’entendre pourquoi. Il y avait du feu, un feu absolu, qui sortait de sa gorge – et cela ne ressemblait même pas à ce qu’il essayait. Bien que Nick ait été empêché de recruter le tour de quatre chaises avec le sourire d’un million de dollars, le frère Jonas a réussi à résumer l’audition aveugle en deux mots: “star” et “wow”.

Tate Brusa (Team Nick), «Perfect» – Grade: C | Un étudiant en deuxième année adorkable de Salt Lake City, Tate a été, selon sa propre estimation, “totalement fangirling” sur la photo de Nick sur le mur du studio. Il était donc agréable que non seulement son idole soit le premier de ses deux tours de chaise, Nick a même fait du coaching en temps réel pour aider Tate à améliorer les points difficiles de sa performance. Ce qui n’était honnêtement pas si mauvais (je les ai attribués aux nerfs). Et quand le jeune était bon, sa voix alternait entre ce que Gwen Stefani aurait appelé «si apaisant» la saison dernière et agréablement rauque.

Tayler Green (Team Kelly), «Issues» – Grade: A- | Whoa. Cette jersey de 27 ans aux cheveux aigue-marine ne ressemblait pas seulement à une étoile lorsque les projecteurs sont tombés sur elle, elle ressemblait également à une. Sa couverture légèrement réarrangée de Julia Michaels était parfaite, combinant de petites notes de Rihanna avec ce que j’aurais juré être des extraits de chants d’oiseaux. (Avez-vous une meilleure façon de décrire ce trille sorta que le fan de Mariah a émis?) Peut-être, comme l’a suggéré Kelly, Tayler aurait pu mettre un peu plus de puissance dans sa performance. Mais elle m’a frappé comme une vraie candidate.

Darious Lyles (Team Legend), «Comment dormez-vous» – Grade: B | Avant de déboucher sa couverture de Sam Smith, ce Chicagoan de 30 ans a révélé que ses défunts parents ne lui avaient pas dit qu’il avait été adopté; il ne l’avait découvert qu’à 18 ans lorsque sa mère biologique l’a contacté. Attention, il n’avait pas besoin d’une trame de fond déchirante pour faire une impression durable. Sa voix, qui fondait comme du beurre sur des toasts chauds, le fit pour lui. John a noté que Darious avait eu «un peu de problèmes de pitch», mais j’étais surtout ébloui par sa vulnérabilité et la façon dont il glissait dans et hors de son fausset.

Megan Danielle (Team Kelly), «Remedy» – Niveau: B + | Une Géorgienne impertinente de 17 ans qui attend des tables avec sa maman et sa grand-mère, Megan n’avait jamais joué de concert plus grand qu’une soirée micro ouverte avant son aveugle. Mais il y avait un bord frais et dentelé dans sa voix, souligné par un grognement fantastique et sans effort. Et plusieurs fois, elle a chanté avec une clarté si frappante que cela m’a rappelé mon adversaire préféré de la Voix, Addison Agen de la saison 13. Kelly – le seul entraîneur qui s’est tourné pour Megan (WTH?!?) – l’a comparée à un pays Adele. Si elle est toujours aussi bonne (c’est-à-dire qu’elle ne tire pas un Marybeth Byrd), elle pourrait aller loin.

Todd Michael Hall (Team Blake), «Jukebox Hero» – Niveau: B- | Même avant de jeter un coup d’œil à cet homme de 50 ans, il semblait qu’il avait été directement envoyé par une matinée en tournée de Rock of Ages. Il y avait juste une théâtralité à sa performance, une grandeur. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose – j’aime trop, surtout quand elle est combinée avec une voix aussi puissante que Todd – mais je soupçonnais que Kelly et John étaient intelligents de ne pas avoir tourné leur chaise. Ni la théâtralité ni les chanteurs plus âgés ont tendance à bien se débrouiller sur The Voice.

Joanna Serenko (Team Nick), «All My Loving» – Grade: A- | Étant donné que sa mère et sa grand-mère sont toutes deux infirmières, cette jeune fille de 18 ans de St. Louis, dans le Missouri, a toujours supposé qu’elle suivrait leurs traces. Mais dès les premières notes de son aveugle – l’équivalent sonore des rayons de soleil traversant les nuages ​​gris – il semblait plus probable que le virage à quatre chaises suivrait les traces de la gagnante de la saison 16, Maelyn Jarmon, dans le cercle des gagnants. Le plus grand défi pour elle, il semblait – peut-être le seul défi – allait adapter son style jazzy à des plats plus traditionnels. Nick a été tellement frappé par le potentiel de Joanna qu’il a arrêté la procédure après que Blake ait demandé quel entraîneur elle avait choisi de se battre pour elle. À la fin, Nick a réussi à la voler loin de John, vers qui il semblait qu’elle se penchait.

Alors, que pensez-vous de la première de la saison 18? Notez-le ci-dessous et votez pour l’auditeur aveugle qui vous a le plus impressionné.