Récapitulatif des champions AGT: Saison 2, épisode 2 – Simon Cowell vole le buzzer

Une autre semaine de America’s Got Talent: The Champions a apporté une autre série de décisions douteuses prises par les juges.

Howie Mandel était en possession du Golden Buzzer de cette semaine, et même si je ne suis pas aveuglément d’accord avec chaque décision qu’il prend (Hans !!!), je crois toujours en son droit de choisir. Malheureusement, Simon Cowell l’a pris directement au milieu de l’épisode de lundi, atteignant la table et claquant la main sur le Golden Buzzer à l’appui de – attendez – Boogie Storm.

Aucun des collègues juges de Cowell n’a compris son excitation bizarre au sujet du groupe de danse, qui a présenté une performance sur le thème de Star Wars cette fois-ci, ce qui rend son vol du buzzer encore plus inconcevable. Ne me lancez même pas sur l’explication absurde de Cowell pour sa décision: “Je crois que le côté obscur est le bon côté”, a-t-il dit, ajoutant que Boogie Storm est “l’un des actes les plus originaux que nous ayons jamais eu”. et maintenant?!

Avec Boogie Storm, les actes suivants ont été transmis aux demi-finales par décret des super-fans de l’AGT: Marcelito Pomoy, qui a réussi à écraser les voix masculines et féminines dans une interprétation puissante de “The Prayer”, et Marc Spelmann, qui a non seulement ébloui les juges avec un tour de cartes à couper le souffle, mais les a également truqués avec un invité surprise – Shin Lim! (Note de l’éditeur: Spellman a donné la véritable audition Golden Buzzer de la nuit, et s’il n’avait pas atteint les demi-finales, je serais en train d’émeuter dans les rues en ce moment.)

Comme le veut la tradition, le dernier demi-finaliste de cette semaine a été choisi par les juges, qui ont unanimement soutenu le comédien debout. Ryan Niemiller. Malheureusement, cela signifiait que c’était la fin de la route pour Spencer Horsman, qui a risqué sa vie pour effectuer un truc d’évasion dangereux d’un réservoir d’eau suspendu au-dessus du public, et Luke Islam, qui a fait la fierté de Céline Dion avec une belle performance de “Ashes” de la bande originale de Deadpool 2.

Nous avons également fait nos adieux aux mentalistes Oz Pearlman, qui a tenté de faire appel aux émotions des juges en les guidant dans les meilleurs moments de leur vie; Puddles Pity Party, qui a offert au public une autre ballade déprimante (“Je veux savoir ce qu’est l’amour”); Collabro, dont la performance en quatre parties de “Shadow” n’a tout simplement pas motivé les juges Gaga; et Ben Blaque, dont l’acte potentiellement mortel a été commis par les juges pour assurer sa sécurité. (“Je crois sincèrement que nous aurions eu notre premier décès dans cette série”, a déclaré Cowell.)

Boogie Storm, Pomoy, Spellman et Niemiller rejoignent les demi-finalistes précédemment annoncées Angelina Jordan, Duo Transcend, Dania Diaz et Hans. Cliquez ici pour voir de plus près tous les demi-finalistes de cette saison.

Fans d’AGT, maintenant que nous avons survécu à une autre semaine des Champions, laissez un commentaire avec vos pensées ci-dessous: Boogie Storm méritait-il le Golden Buzzer? Et les bons actes ont-ils été envoyés en demi-finale?