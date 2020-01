Récapitulatif des champions AGT: saison 2, épisode 3 – V. Golden Buzzer imbattable

Après une série de décisions douteuses, les juges America’s Got Talent sont revenus lundi pour la semaine 3 de The Champions. Et cette fois, personne ne m’a donné envie de jeter une chaise sur mon téléviseur. Ce progrès!

Le pouvoir du Golden Buzzer est revenu à Howie Mandel cette semaine, bien que Simon Cowell l’ait averti: “Tu ferais mieux d’être plus rapide que moi cette fois.” parce que Cowell ne peut pas contrôler ses impulsions.) Heureusement, Mandel a été assez rapide cette fois, frappant – euh, assis sur – le Golden Buzzer convoité après avoir regardé une autre performance incroyable du groupe de danse acrobatique V. imbattable.

Félicitations également au jeune violoniste Tyler Butler-Figueroa, qui a servi une interprétation funk-up de “The Git Up” de Blanco Brown, ainsi que le haut vol Duo Destiny, dont l’audition défiant la gravité était en quelque sorte à la fois romantique et angoissante. Les deux super fans de l’AGT ont donné à ces deux actes un passage sûr en demi-finale.

Parlant d’expériences angoissantes, le premier acte de la nuit – Alexa Lauenberger et ses huit chiens bondissant – ont dû attendre le dernier moment de l’épisode pour savoir qu’elle se rendait en demi-finale. Les juges l’ont unanimement choisie dans un trio de danse décevant Style rapide et chanteur émouvant Michael Grimm. Ce fut un appel difficile, mais je donne aux juges ma bénédiction… pour tout ce que cela vaut.

Malheureusement, quatre autres actes ont également atteint la fin de leur voyage AGT ce soir: magicien Ben Hart, dont le tour du riz et de l’eau était un peu piéton pour The Champions; Tache de rousseur, dont le spectacle de marionnettes bien intentionné a valu l’un des rares X de la nuit; Miki Dark, qui a tiré un Sinead O’Connor en déchirant une photo de Cowell; et Moses Concas, dont les compétences en harmonica – bien qu’impressionnantes – n’étaient pas de la musique aux oreilles des fans.

Cliquez ici pour voir de plus près les demi-finalistes d’AGT annoncés précédemment pour la saison 2 de The Champions, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Vos actes préférés ont-ils réussi ce soir?