Récapitulatif des épisodes 5 et 6 de la saison 2 d’Altered Carbon

Dans les épisodes précédents de Netflix Carbone altéré, Takeshi s’est rendu compte que Quellcrist tuait les fondateurs de Harlan’s World. Dans Carbone altéré Saison 2, épisode 5, Jaeger a créé une ancienne version de Takeshi, et dans Carbone altéré Saison 2 Episode 6, nous avons appris la vérité sur les Quellists.

Échapper à la ville

Takeshi a trouvé Quellcrist au Nevermore. Trepp a aidé à la faire sortir de la ville en contrebande. Des images d’elle ont été rendues publiques. Trepp s’est arrêtée chez son père pour s’approvisionner. Alors qu’elle était seule avec Trepp, Quell lui a demandé de lui tirer dessus avec des munitions mortelles si elle commençait à se perdre. Takeshi les a amenés dans une mine abandonnée qui est devenue la forteresse pour aider à déclencher la mémoire de Quell. Après s’être disputée avec Takeshi, Quell a recommencé à se perdre et Trepp a essayé de lui tirer dessus. Takeshi l’a arrêtée, mais Quell s’est enfuie dans une partie cachée de la forteresse qui a déclenché ses souvenirs.

The Old Takeshi

Jaeger tourna une sauvegarde de Takeshi dans un clone de sa manche de naissance. Le manchon double était un crime capital et Jaeger encourageait l’ancien Takeshi à chasser le nouveau. Ils ont interrogé Dig et se sont rendus au bastion. Il devait tuer le Takeshi d’origine et ramener la pile de Quell. Les deux Takeshis se sont battus, la sauvegarde jetant l’original d’une falaise. Heureusement, sa manche avait construit des instincts de survie qui le gardaient accroché à la vie inconsciemment.

Pendant ce temps, le vieux Takeshi retrouva Quell. Il a essayé de la convaincre de lui faire confiance sous la surveillance de Jaeger. Elle l’a amené à la suivre jusqu’à l’endroit où elle s’est réveillée après que Reileen l’ait trahie, sous un chant de chanson. Quell lui a montré ce que Reileen lui avait fait.

Le constat

Joshua Kemp et les Quellists ont sauvé Takeshi Prime et Trepp dans les bois du Wedge. Ils ont trouvé Quell et les autres Takeshi, qui se battaient. Les Quellistes ont effectué la vérification pour déterminer si Quellcrist était vraiment elle. Elle est décédée, connaissant un secret de la famille Kemp. Il l’a accueillie dans les Quellists. Cependant, quand Trepp a interrogé Kemp sur son frère, Anil, il a fait semblant de ne pas savoir qui il était. Trepp avait reconnu sa pile, arborant son emblème familial, suspendue à une chaîne sur son cou.

Orchestré

Poe est allé chez les Renouncers pour trouver Konrad Harlan. Cependant, il s’est rendu compte que tout cela avait été un mensonge. Il a utilisé son pépin pour infecter la construction.

Danica Harlan avait publié les images de Quellcrist pour provoquer le conseil en lui donnant plus de pouvoir. Après l’adoption de la motion, elle les a placés en résidence surveillée pour leur «protection». Elle trouva Jaeger, qui veillait sur la sauvegarde de Takeshi. Ils ont tous appris que Joshua Kemp travaillait pour Danica Harlan. Danica avait orchestré le différend avec les Quellists tout le temps pour renforcer son pouvoir. Elle a utilisé le fait que Jaeger à deux manches Takeshi pour le garder en ligne.

