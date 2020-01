Récapitulatif des magiciens: première saison 5, épisode 1

HISTOIRES CONNEXES

Après la finale de l’année dernière, The Magicians avait beaucoup de poids à porter pour la première de la saison 5. La saison dernière s’est terminée avec la mort de Quentin, qui s’est sacrifié pour sauver Eliot et ramener la magie. Ce fut une décision qui divisait, surtout en ce qui concerne la relation Quentin / Eliot, et maintenant la saison 5 doit prouver que cela en valait la peine.

La première de la saison de mercredi soir, “Do Something Crazy”, a lieu environ un mois plus tard. La mort de Quentin a été techniquement réussie – mais peut-être trop, car maintenant le monde est en proie à de puissantes «vagues magiques» qui ont tué des magiciens. Ou, comme le dit un sobre Dean Fogg, “Il y a trop de foutue magie.”

Un aspect bienvenu de la mort de Quentin est qu’elle permet à la série de passer plus de temps sur les autres, en particulier Julia, qui est souvent sous-utilisée mais qui, espérons-le, aura une course plus grande et plus attentive cette saison. Julia a peut-être le plus de difficultés, non seulement parce qu’elle connaît Quentin depuis son enfance, mais parce que la mort de Quentin lui a de nouveau accordé sa magie – comme nous l’avons appris dans le finale, la magie vient de la douleur. «Je n’ai de magie que parce que j’ai perdu Q», explique-t-elle à Penny (après leur rendez-vous!). “Je dois juste trouver quelque chose à voir avec ça qui en vaut la peine.”

Une réponse se présente potentiellement sous la forme d’un cochon sexiste littéral qui visite Fillory, à la recherche de Quentin. La créature porcine est sur une «mission d’une importance terrible», expliquant que Quentin a besoin de sauver le monde de l’apocalypse. (Tous les trucs de magiciens normaux, pour être honnête.) Julia propose de faire la quête elle-même; après tout, elle était autrefois une déesse. Mais le cochon Fillory n’acceptera pas son aide parce qu’elle est une femme. Heureusement, lors d’une conversation ultérieure avec Penny, Julia se rend compte qu’elle peut choisir sa propre quête et choisit de comprendre ce qui cause l’apocalypse et de l’arrêter.

Pendant ce temps, à Fillory, Margot et Eliot ont jusqu’à présent une histoire assez terne. Une vague magique a perturbé les chronologies, les atterrissant 300 ans dans le futur et le trône a été repris par un «roi noir». Ils assistent à une cérémonie annuelle célébrant «The Unshackling», avec une petite pièce amusante exposant ce que nous » ai manqué et cosplay comme nos héros. Il n’y a qu’une courte conversation insatisfaisante à propos de Quentin où Eliot refuse de s’ouvrir – il ne se souvient pas beaucoup de la date à laquelle le monstre a repris son corps, et il n’a pas “vraiment envie de parler de” la mort de Q – et Margot appelle avec précision lui sur le fait d’être “glorieusement médicamenté et dans un certain déni de manuel.” Mais avant que nous puissions obtenir plus, la mission du duo se tourne une fois de plus vers la recherche de sauver Josh et Fen de la mort (dans le passé), du voyage dans le temps et de reprendre le couronne. Encore.

Quant aux autres personnages? Kady est toujours associé à Pete dans le monde des sorcières de haie, aidant à guérir un homme qui s’est fait arracher le bras en essayant de retirer sa marque Reeds. Bien que les marques devaient être supprimées, la bibliothèque – qui a sa propre multitude de problèmes – n’y est pas parvenue, et les haies deviennent de plus en plus désespérées pour utiliser à nouveau la magie. Alors elle et Pete partent en mission pour trouver un moyen de les supprimer qui, je suppose, prendra quelques épisodes.

Ensuite, il y a Penny. Dean Fogg tend la main et explique que parce que de plus en plus de personnes ont découvert leur potentiel magique, plus ont été acceptées dans les lettres de frein, provoquant une surpopulation. Cela signifie également qu’il y a plus d’étudiants des disciplines les plus rares comme les voyages, ce qui fait que Dean Fogg recrute (et trompe) Penny pour qu’elle devienne professeur. Penny hésite, craignant que l’un de ses élèves ne soit sous sa surveillance. “Sans votre instruction, l’un d’eux sera absolument tué”, répond Dean Fogg. Merritt, une des nouvelles étudiantes de Penny, lui parle de ces «signaux» de voyageur qu’elle entend, ce qui fait voyager Penny contre son gré. C’est quelque peu intéressant, mais j’aurais aimé qu’il soit plus lié au reste des intrigues.

Enfin, il y a Alice, qui est dans un funk déprimé (et je soupçonne que ce n’est pas doué) depuis la mort de Q, qui s’est cachée dans la maison de sa mère. Elle est encordée dans une petite mission pour aider la bibliothèque, refuse de participer à une séance avec Julia et commence à fumer juste parce que Quentin le faisait parfois. Sa mère donne des conseils sur le deuil, déclarant: «Personne ne peut vous dire comment pleurer… Si vous avez besoin de faire quelque chose de fou pour y arriver, faites quelque chose de fou.» Ce qui, malheureusement, n’est peut-être pas le meilleur conseil à donner à quelqu’un comme Alice – l’épisode se termine avec elle faisant un Golem de Quentin qui ne va sûrement pas bien se terminer.

Dans l’ensemble, la première de la saison 5 s’est bien passée, nous accueillant dans un monde amusant qui est plus ou moins le même. D’une part, les choses qui fonctionnent pour The Magicians – les quêtes, les relations, le monde amusant de Fillory – sont toujours en place et super à voir. D’un autre côté, il est difficile de ne pas souhaiter qu’il y ait quelque chose de plus, quelque chose d’assez différent qui explique vraiment le but de la mort de Quentin et nous explique comment la saison fonctionnera sans lui.

