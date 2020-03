Récapitulatif «Drag Race»: Saison 12, épisode 3 – [Spoiler] Éliminé d’abord

HISTOIRES CONNEXES

Vendredi, la douzaine de boulangers en compétition dans la saison 12 de RuPaul’s Drag Race a finalement partagé l’écran, et peu importe qui a gagné ou perdu, nous pouvons tous être d’accord sur une chose: c’est la nuit où l’Amérique est tombée amoureuse de Heidi N . Placard.

Les pouvoirs en place peuvent détester son nom de traînée – Ru a même pris le temps d’expliquer à quel point il est difficile de prononcer – mais chaque fois que Heidi a été mise en vedette, que ce soit sur la piste ou sur le tournage d’une fausse émission de téléréalité, les juges n’ont pas pu ” t arrête de chanter ses louanges. Je ne prédis pas nécessairement qu’elle atterrira dans le Top 3 (ou 4?), Mais Heidi nous rappelle que vous ne devriez pas juger un placard à sa porte.

OK, passons à l’épisode. Dans ce qui a peut-être été le mini-défi le plus effrayant de l’histoire de Drag Race, Ru a demandé à Widow Von’Du et à Jaida Essence Hall de classer leurs collègues reines en fonction de leurs premières impressions. Pour mémoire, voici qui ils considèrent chacun comme leur compétition la plus forte (et la plus faible)…

Veuve: Sherry Pie, Jan, Dahlia Sin, Rock M. Sakura, Aiden Zhane

Jaida: Gigi Goode, Brita, Nicky Doll, Jackie Cox, Crystal Methyd, Heidi

Mais Aiden et Heidi ont finalement eu le dernier mot, alors que Ru a révélé qu’ils rejoindraient Widow et Heidi en tant que capitaines pour le défi maxi à quatre équipes de cette semaine. (Ainsi commença la semaine de Heidi!)

Et l’ombre a continué lorsque les capitaines ont rassemblé leurs équipes: Aiden a recruté Sherry et Brita, Heidi a recruté Jackie et Gigi, Widow a choisi Nicky et Crystal, et Jaida a sélectionné Jan et Dahlia. Il y avait déjà quelque chose à propos de Rock qui me donnait envie de passer par ma télévision et de lui faire un câlin, de sorte que le sentiment ne s’intensifiait que lorsqu’aucune des reines ne la choisissait de rejoindre leur équipe; elle a fini par taguer avec Jaida.

Le maxi défi de cette semaine était d’écrire et de jouer une audition pour World’s Worst, une émission de téléréalité pour «des artistes en herbe avec de grands rêves, des histoires scandaleuses et aucun talent que ce soit». En fait, il s’est avéré être une parodie vraiment amusante d’American Idol, même si j’ai l’impression que le nom est plutôt un clin d’œil à la compétition de courte durée de CBS, Ru World’s Best. (Pour mémoire, si le panel des meilleurs juges du monde était composé de Ross Mathews, Charo et Ornacia, CBS l’aurait définitivement renouvelé pour une deuxième saison.)

Et sur la piste, un thème boutons-et-arcs a inspiré une surprenante variété de looks excentriques, de la “délicieuse” tenue Pinocchi-ho de Heidi au bouton de cheveux surdimensionné de Nicky. Mais c’est Sherry qui est sortie gagnante du défi de cette semaine, pour… des raisons. (Je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin d’élaborer sur sa victoire, n’est-ce pas?)

Malgré le bouton de cheveux susmentionné, que les juges ont apprécié, Nicky s’est retrouvée à synchroniser ses lèvres contre Dahlia – dont l’apparence de piste impressionnante n’était apparemment pas suffisante pour racheter ses performances à faible énergie dans le défi – au rythme du «problème» d’Ariana Grande. Franchement, aucun des concurrents ne semblait particulièrement engagé dans la bataille. Si j’avais été dans la perruque de Ru, je les aurais renvoyés tous les deux chez eux, surtout après avoir laissé passer deux semaines sans aucune élimination.

Mais je ne suis pas dans la perruque de Ru. Elle est. Et elle a choisi de renvoyer Dahlia Sin chez elle.

Vos réflexions sur la première élimination de la saison 12? Votez pour la reine que vous auriez envoyée chez vous ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre point de vue sur l’épisode.