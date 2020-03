Récapitulatif «Drag Race»: Saison 12, épisode 4 – [Spoiler] Éliminé

HISTOIRES CONNEXES

Malgré les meilleurs efforts du coronavirus pour éliminer tous les événements sportifs télévisés, il semblerait que l’un d’eux ait réussi à passer à travers les mailles du filet – RuPaul’s Drag Race! Et l’épisode de vendredi a testé la manipulation des balles par les reines comme jamais auparavant.

Mais d’abord, le mini défi: la sale douzaine de Ru a été chargée de sensibiliser le public au déclin de la population d’abeilles via l’art séculaire du twerk, nul autre que Gigi Goode n’apparaissant comme la «reine des abeilles» autoproclamée de la saison 12. (Je sais, je ne l’ai pas vu venir non plus.)

Avec cette victoire à son actif, Gigi s’est lancée en toute confiance dans le maxi défi de cette semaine, un ballon de mode à thème sportif. Chaque reine devait apporter trois looks sur la piste: un look «Lady Baller» qui sert «la réalité sexy du Titre IX»; un look de «Basketball Wife Realness» qui crie: «Il possède tout, henny!»; et, bien sûr, un look «Balls-to-the-Walls Eleganza» pour garantir une grande finition.

Malheureusement, toutes les reines n’étaient pas à la hauteur. Brita était un tas de nerfs dans la salle de travail alors qu’elle luttait pour assembler quelque chose qui rappelle vaguement un ananas, tandis qu’Aiden Zhane passait si peu de temps à claquer ses propres regards «simples» qu’elle était capable de faire une sieste. (Et pour mémoire, Aiden doit énormément à Jan. Si Jan n’avait pas souligné que le corset noir et blanc d’Aiden ressemblait à un arbitre, elle aurait été complètement sans direction.)

Comme toujours, le drame de la salle de travail préfigurait les résultats de la piste de cette semaine, qui se sont déroulés à peu près exactement comme prévu. Pour commencer, Gigi a remporté le défi maxi avec un trio de looks tueurs, allant d’un costume d’inspiration Heathers à un look final rappelant un bol de céréales à la mode – en particulier Drag Berries, selon Ross Mathews.

Mais soyons honnêtes, le vrai gagnant de cette semaine était le juge invité Leslie Jones. Non seulement l’ancienne star de Saturday Night Live avait clairement le temps de sa putain de vie assise à quelques mètres de la piste de course de dragsters, mais elle a également fourni certains des meilleurs commentaires de la nuit. (Mon préféré était sa réaction au look de polo de la veuve Von’Du: “Elle avait déjà des chevaux!”)

L’écriture était également sur le mur pour les trois derniers de la semaine: Aiden, Brita et Rock M. Sakura. Les juges ont adoré l’ensemble de joueuses de baseball vintage d’Aiden, mais elles n’ont été impressionnées par aucun de ses looks de suivi, y compris une épouse de basket-ball de Peg Bundy-esque; ils ont déchiré les regards «piétons» de Brita, tout en soulignant en outre que sa tenue d’ananas ressemblait à du maïs; et ils ont apprécié la perruque surprise de Rock Tetherball, mais comme Michelle Visage l’a dit, “Parfois,” plus, plus, plus! “n’est pas juste.”

Pourtant, j’ai été un peu surpris de voir Aiden envoyé en sécurité, laissant Brita et Rock se rendre au «S&M» de Rihanna. (Ne vous méprenez pas, Brita était condamnée depuis le début, mais je m’attendais vraiment à ce qu’Aiden la rejoigne.) Rock a eu du mal à arracher sa jupe bouffante, mais une fois qu’elle l’a fait, il n’y avait plus que des fentes et des tours à gogo. Brita, quant à elle, a choisi de donner une tournure comique à la chanson, que RuPaul semblait manger.

À la fin, Ru a décidé d’envoyer Rock M. Sakura sashaying loin, permettant à Brita de tuer un autre jour. “Je veux rester ici si mal, et partir maintenant est très décevant”, a déclaré Rock en larmes. «Je me sens complètement écrasé. Je ne suis peut-être pas allé très loin, mais j’ai tellement de choses à remercier. »

Vos réflexions sur l’élimination de Rock? Votez pour la reine que vous auriez envoyée ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre critique de l’épisode.