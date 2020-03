Récapitulatif «Drag Race»: Saison 12, épisode 5 – [Spoiler] Éliminé

HISTOIRES CONNEXES

Après une autre semaine de panique mondiale et de solitude imposée par le gouvernement, la Drag Race de vendredi a offert un retour bienvenu à la normalité avec un nouvel épisode du drame médical préféré des États-Unis – Gay’s Anatomy.

Un jeu de hasard (et de pilules) a confié à Gigi Goode et Nicky Doll la tâche de lancer le défi d’acteur de cette semaine. Et comme tous les défis d’acteur, le drame a commencé avant même que les rôles ne soient attribués. Aiden Zhane, par exemple, n’était pas ravie du personnage qui lui a été donné – sans parler de l’ombre de Gigi et Nicky lui disant qu’elle serait “bonne à jouer un fantôme”. (Tout dépend de la livraison, les gens.)

Quant aux performances des reines, elles étaient un peu partout sur la carte. Pour chaque Gigi, dont la diva de savon exagérée était considérée comme «parfaite», il y avait une Jaida Essence Hall, qui a tâté à plusieurs reprises ses lignes. Ou une Brita, qui ne semblait pas comprendre les blagues qu’elle était censée livrer. Ou un Nicky, dont le personnage de bébé cauchemardesque francophone hantera mes rêves pour le reste de l’éternité – ou aussi longtemps que durera cette quarantaine.

Nous interrompons maintenant ce récapitulatif pour une MODE:

Malheureusement, la victoire de cette semaine est allée à She Who Shan’t Be Named, à la fois pour sa performance exceptionnelle dans Gay’s Anatomy – je déteste l’admettre, mais son personnage qui fume la chaîne était le plus drôle du groupe – et son glamour, Elvis – look de piste inspiré. Je dois féliciter cette reine à contrecœur pour sortir des sentiers battus avec le thème «La planète des capes».

Nicky se retrouver au fond n’était pas une énorme surprise; son look de cape «réfléchissant» était une sorte de répétition, et il était clair d’après la répétition que les juges n’allaient pas aimer sa performance en tant que bébé qui parle bizarrement de la veuve Von’Du. Mais je ne pensais vraiment pas que sa lèvre se synchroniserait avec Heidi N. Closet, qui l’a tout mise dans “Heart to Break” de Kim Petras. Bien sûr, Nicky a donné un certain drame à sa performance, mais Heidi s’est battue pour rester, perdant littéralement sa perruque au milieu des fentes et des sauts de désespoir.

Compte tenu de leurs efforts, cela n’a choqué personne lorsque RuPaul a choisi d’éliminer Nicky Doll de la compétition. «Je suis triste», a-t-elle dit en emballant ses affaires. «Je voulais vraiment que les juges voient qui était Nicky Doll. Malheureusement, cela n’a pas payé comme je le voulais. Il y a tellement plus à venir, alors soyez prêt pour moi, ma fille. “

A voir aussi…

* Le camée de Dahlia Sin en tant que brocoli de World’s Worst? Iconique.

* Je ne m’attendais pas à recevoir un “Qui pensez-vous devrait rentrer chez lui?” moment si tôt dans la saison. (Pour mémoire: Brita, Heidi et Crystal ont choisi Nicky; Jaida a choisi Heidi; et Nicky s’est choisie à contrecœur.) Quelle reine auriez-vous dit?

* Au risque de révéler ma réponse personnelle à la question ci-dessus… Brita s’énerve-t-elle sur quelqu’un d’autre? Si elle passait moitié moins de temps à s’inquiéter pour elle-même qu’à Aiden, peut-être qu’elle ne se retrouverait pas systématiquement en danger d’élimination. Juste une pensée. (Et le crachement! Gah!)

Pensez-vous que Nicky était la bonne reine pour y aller? Votez dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos pensées.