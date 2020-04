Récapitulatif «Drag Race»: Saison 12, épisode 6 – Snatch Game, Big Elimination

HISTOIRES CONNEXES

L’épisode de vendredi de RuPaul’s Drag Race était long à venir – pour plusieurs raisons. Non seulement il a commencé avec Snatch Game, facilement le défi récurrent le plus populaire de la série, mais il s’est également terminé par une bataille tant attendue entre deux reines rivales.

Alerte de spoiler: Ces reines étaient Aiden Zhane et Brita, et leur conflit a commencé bien avant de frapper la piste. Tout en réagissant à l’élimination de Nicky Doll dans la salle de travail, Brita a déclaré qu’elle était “secouée” de se retrouver au fond, puis a demandé comment Aiden était parvenue à être en sécurité alors que les deux étaient essentiellement partenaires dans le défi Gay’s Anatomy. Aiden a semblé ignorer la dernière remarque de son plus grand ennemi, mais un moment confessionnel a révélé une colère beaucoup plus bouillonnante sous la surface. “Quiet Aiden ne va pas rester silencieux plus longtemps.”

Comme nous le savons tous, Snatch Game est un défi à faire ou à casser, qui peut séparer les favoris des aspirants – et le garçon a fait le match de cette année pour cela. La représentation bizarre et sans vie d’Aiden de l’actrice britannique Patricia Quinn (Magenta dans le film original Rocky Horror Picture Show) était de loin la pire du groupe. Honnêtement, cela pourrait être la pire performance de Snatch Game que j’aie jamais vue. Non seulement Aiden n’a pas réussi à faire une seule référence à Rocky Horror, mais elle n’a même pas pris la peine de faire l’accent de Patricia! Ironiquement, toute la raison pour laquelle Aiden a choisi Patricia était qu’ils se sont rencontrés, ce qui rend d’autant plus folle qu’elle ne parviendrait pas à capturer même le plus élémentaire de ses manières. Fin diatribe.

L’impression de Jennifer Holliday de Brita était également assez décevante, car elle s’appuyait inexplicablement sur une blague drôle pour la mener à bien le jeu. En fait, bon nombre des reines ont donné des impressions terne: Bernadette Peters de Jan ressemblait plus à Mme Swan de MADtv; Leslie Jones de Heidi, bien que drôle, ne ressemblait en rien à l’ancienne star de Saturday Night Live; et Poppy de Crystal Methyd a été éclipsé par un autre non humain dans la compétition. Pendant ce temps, l’impression Cardi B de Jaida Essence Hall était tout simplement okurr.

Mais c’est l’impression gagnante de Gigi Goode de Robo-lebrity Sophia qui la fera atterrir dans les vidéos de compilation MsMojo pour les années à venir. Non seulement Gigi se leva rapidement avec Ru et les autres reines, mais son physique de robot était à la fois précise et hystérique. Je dois dire que j’ai vraiment sous-estimé Gigi au début de cette compétition. Non seulement elle a toujours tourné des regards tueurs (merci, maman!), Mais elle a vraiment su faire face à ces défis d’acteur. Si vous me demandez, elle a écrit «Gagnante de la saison 12» partout sur elle.

Parmi les autres impressions de Snatch Game, citons Lisa Rinna, porteuse de couches et porteuse de couches de Jackie Cox; Le combo moralement discutable Tina Turner / Ike Turner de la veuve Von’Du; et, bien sûr, Katharine Hepburn, solide comme le roc de Sherry Pie. (Note latérale: Compte tenu de tout ce qui s’est passé, je commence vraiment à détester la qualité de Sherry. Et vous devez donner du crédit là où le mérite est dû – elle est incroyablement talentueuse, facilement dans le Top 4. À ce stade, je suis juste Je me demande quelle reine chanceuse se retrouvera en finale lorsque la place de Sherry deviendra vacante.)

Dans l’ensemble, j’ai été assez déçu par ce Snatch Game, qui est quelque chose que tous les fans anticipent pour chaque saison. Peut-être que ce n’était pas une bonne idée de ramener Vanessa “Vanjie” Mateo pour offrir des critiques inutiles à chacun des candidats? (Une main plus forte aurait ramené Jan à Kris Jenner.)

Bien sûr, les reines qui n’ont pas impressionné les juges avec leurs performances au Snatch Game avaient encore une chance de se racheter avec le défi de piste sur le thème Frozen de cette semaine. Heidi est sortie comme «l’impératrice du yéti», Jackie s’est inspirée de la couronne d’Elsa, Jaida a représenté tout ce qui reste des calottes polaires, Jan a mélangé certains Game of Thrones pour présenter Elsa comme une marcheuse blanche, la veuve nous a donné «Titanic réalité de survivant », Gigi a porté un uniforme de crème glacée (wo) à l’ancienne, Aiden portait une robe inspirée de l’abominable bonhomme de neige de Rudolph le renne au nez rouge de 1964, Brita portait quelque chose de brillant et coloré, et Crystal se pavanait sur la piste en un pyjama élégant inspiré de M. Freeze dans Batman and Robin de 1997.

Crystal a évité de justesse d’atterrir dans les deux derniers, bien qu’on ne puisse pas en dire autant d’Aiden et de Brita. Brita a parlé sans fin de Aiden pendant des semaines, il était donc temps de mettre son argent là où se trouve sa bouche. Les deux reines ont adopté une approche relativement sérieuse de la version Broadway de “Let It Go”, mais quand Brita a fait sortir des étincelles de son costume, je savais que le temps d’Aiden était écoulé. Effectivement, Ru a demandé à Aiden Zhane de s’éloigner.

“Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu me libérer des voix et des choses qui se passent dans ma tête”, a déclaré Aiden aux juges. «Merci beaucoup pour cette opportunité. Et aussi, je ne laisserai pas cette compétition être la garce tranquille. Alors, sur cette note… »Et puis elle a crié son dernier cri.

Aiden était-elle la bonne reine pour y aller? Exprimez votre vote dans le sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur la Drag Race de cette semaine.