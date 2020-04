Récapitulatif «Drag Race»: saison 12, épisode 8 – piste de mariage, élimination

HISTOIRES CONNEXES

Avec certaines compétitions, la clé est d’aller grand ou de rentrer à la maison. Mais sur RuPaul’s Drag Race, aller trop grand peut être exactement la chose qui vous envoie emballer, comme une reine l’a appris à la dure vendredi.

Jan était émue dans les premières minutes de l’épisode, apparemment brisée par l’élimination de sa BFF Brita. (Je dis prétendument parce que plusieurs reines ont exprimé leur conviction que Jan pleurait des «larmes de crocodile», couvrant le fait qu’elle était en fait contrariée de ne pas avoir remporté le défi Madonna. Et qui mieux que Sherry Pie pour flairer un truqueur?)

Après le mini défi de cette semaine – dans lequel les reines ont assemblé des boîtes FabFitFun personnalisées, en les livrant avec une généreuse portion d’ombre – il était temps pour l’événement principal: une série de publicités exagérées, faisant partie d’une nouvelle marque de style de vie drag queen appelée Droop. Et comme la plupart des défis de cette saison, il a présenté une brève apparition de Dahlia Sin en tant que broc-alliée. (Compte tenu du nombre de fois où elle est apparue depuis son premier retour à la maison, Dahlia est-elle la nouvelle Vanjie?)

Bob Harper, du plus grand perdant, est tombé sur le plateau en tant que mentor invité de la semaine, et il a été tout aussi surpris par certaines des performances des reines que moi. Heidi N. Closet, qui a à peine échappé à l’élimination la semaine dernière, a fait hurler le jury avec sa publicité hystérique (qui comprenait une référence au Club 96!), Tandis que Gigi Goode, la favorite de la saison 2, s’est avérée être un produit final que Michelle Visage appelé «maladroit».

Heureusement, tout le monde s’est avéré pour le défilé de cette semaine, un défilé de robes de mariée noires. Mes moments de défilé préférés personnels ont inclus le retrait du voile de la veuve Von’Du (“Boom! Regardez-les yeux! Elle n’a pas d’âme!”), Jan mangeant sa bague de mariage avant de se tourner pour révéler la phrase “I Don’t” sur son train et Crystal Methyd crachant de la poussière dans un ensemble raffiné Corpse Bride-esque.

Ru a ensuite jeté une autre clé dramatique dans la soirée en demandant aux huit reines restantes quel compétiteur elles élimineraient. Littéralement, tout le monde a nommé Widow, et quand son tour est arrivé, elle a simplement dit: “La seule autre vidéo que j’ai vue qui était aussi mauvaise que moi était Jan.” Oof.

À ma grande joie, Heidi a été nommée gagnante du maxi challenge de cette semaine, remportant un prix en argent de 5 000 $ bien mérité. J’ai été un peu surpris de voir Gigi et Sherry au fond, mais je savais qu’ils finiraient tous les deux en sécurité.

Cela a laissé Jan et Widow se battre au son de «This Is My Night» de Chaka Khan. Alors que Widow se concentrait sur l’émotion de la chanson, Jan a sorti tous les trucs de son arsenal, y compris les acrobaties littérales. Comme sa publicité, c’était trop… et Jan a été envoyée emballer.

“Merci beaucoup pour cette opportunité incroyable”, a déclaré Jan à Ru en larmes. «J’ai vraiment fait de mon mieux et j’espère vous rendre fier à l’avenir.»

Vos réflexions sur l’élimination de Jan? Votez pour la reine que vous auriez envoyée chez vous ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos prévisions pour le reste de la saison.

