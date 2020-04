Récapitulatif du «manifeste»: finale de la saison 2 – Que se passera-t-il dans la saison 3?

HISTOIRES CONNEXES

Eh bien, c’est juste un avion fou.

Manifest a amené la saison 2 à un atterrissage lundi soir, et à en juger par la toute dernière scène, les 828ers seront confrontés à de grandes questions humides au cas où NBC renouvellerait le drame familial teinté de surnaturel.

Lors de notre dernière écoute, Cal avait été kidnappé par Jace, Pete et Kory, les dealers de méthamphétamine qui avaient échappé à leur transport en prison et avaient rapidement cherché à se venger de l’arrestation de l’officier Michaela. À moins de tuer Cal, ils ont proposé d’échanger le garçon contre leur cachette de méthamphétamine confisquée – que Mick a réussi à retirer le casier à preuves, avec l’aide de Jared.

La première rencontre pour faire le commerce a été déjouée par un New-Yorkais qui prend vraiment à cœur les pancartes «Voir quelque chose, dire quelque chose». Mais grâce au dernier appel de Zeke et à un indice envoyé par Cal, Team Stone a pu déterminer où les méchants étaient enfermés. Arrivés à l’endroit dans les bois, Mick et Jared se dirigèrent vers la cabine éloignée, laissant un Zeke malade dans la voiture. À l’intérieur de la cabine, Pete a montré un faible pour Cal et a finalement libéré l’enfant pour se faufiler par la porte arrière, exaspérant Jace. Une poursuite a suivi, sur un lac gelé à l’extérieur. Là, les dealers de méthamphétamine et Cal se sont retrouvés face à face avec Michaela. Mais avant qu’un échange ne puisse être fait, un éclair a zagué du ciel, déclenchant une fissure dans la glace qui serpentait vers les vendeurs de méthamphétamine, finissant par affaiblir la glace en dessous d’eux et Cal jusqu’à ce que les quatre plongent dans la boisson glaciale!

À ce moment, Zeke est arrivé sur la scène, et bien qu’il soit à 95% Popsicle à ce stade, il a plongé dans le trou pour sauver Cal. Après que Zeke ait trouvé et sorti Cal, Jace a mis la main sur la cheville de Zeke, le tirant vers le bas. Zeke a réussi à se libérer et à se faire mettre en sécurité par Ben… pour finalement périr immédiatement après, dans les bras de Mick. La date de mort prendrait des vacances, cependant, alors que Zeke brillait brièvement puis décongelait, en bonne santé comme jamais!

Pendant ce temps, dans la ville, Saanvi visait à contraindre la Major à révéler quel remède, le cas échéant, elle a trouvé qui pourrait sauver Zeke, en l’infectant d’anaphylaxie et en balançant une fiole d’adrénaline vitale devant elle. Mais dans la lutte qui a suivi, la fiole s’est écorchée, se brisant sur le sol. La pauvre Saanvi a été laissée voir le major mourir, mais pas avant d’avoir appris que son adversaire ne visait pas à guérir mais à armer l’anomalie des 828ers.

Alors que la finale touchait à sa fin le matin suivant, Jared au lac gelé a été informé par des plongeurs qu’aucun corps – aucun – n’avait été trouvé sous la glace. Pendant ce temps, la nouvelle vocation de Ben, à propos de l’explosion du vol 828, a pris une nouvelle signification, quand un bateau de pêche au large de Cuba a dragué de la mer une nageoire caudale… du vol 828 de Montego Airlines!

Vous avez des questions et TVLine a cherché des réponses auprès du showrunner de Manifest Jeff Rake.

TVLINE | Je suppose que c’est probablement il y a presque exactement deux ans que vous tiriez sur votre pilote. Depuis combien de temps voulez-vous draguer cette nageoire caudale hors de l’eau?

Pendant longtemps. [Laughs] C’est quelque chose qui nous passionne beaucoup, et je suis tellement impressionné par la façon dont cette séquence est sortie. J’ai co-écrit cette scène avec mon collègue Matt Lau, et c’était une scène assez facile à écrire, mais c’était incroyablement difficile à filmer, donc bravo au réalisateur Romeo Tirone et à toute notre équipe. C’était littéralement la dernière scène que nous avons tournée de la saison 3, et aussi belle que cela puisse paraître, je suis désolé de signaler que le casting et l’équipe n’étaient pas sur les belles eaux qu’elle semble être. Nous étions sur l’eau glaciale quelque part juste au sud de Coney Island.

TVLINE | L’une des choses que je me demande – comme j’imagine que nous sommes censés être – est de savoir comment l’avion aurait pu être physiquement à deux endroits à la fois?

C’est tout à fait vrai, car si les tests de matériaux prouvent qu’il s’agit en fait de la nageoire caudale «identique», c’est une impossibilité métaphysique. Nous avons vu cet avion atterrir à New York. Nous avons vu cet avion exploser sur le tarmac à la fin du pilote. Alors, comment un avion a-t-il pu atterrir et avoir explosé et ensuite se retrouver au fond de l’océan? Une fois que le monde entier aura découvert cette nageoire caudale, cela va relancer l’examen et la paranoïa mondiaux du vol 828 et de ses passagers. Plus précisément, cela va amener les gens – et pas seulement les haineux comme les Xers, mais même les esprits rationnels – à conclure, à la lumière de ces preuves …

TVLINE | Que les passagers sont «faux».

Est-ce à dire que les passagers ne sont pas les passagers? Et s’ils ne sont pas les passagers, qui sont-ils? Ce sera une enquête scientifique et mythologique fondée sur la science tout au long de la saison. Pour ceux qui ont senti que les épisodes sont devenus un peu de lumière scientifique ou de lumière d’investigation, ils ont beaucoup de bon matériel qui descend le brochet.

TVLINE | Voulez-vous confirmer si The Major est vraiment et sincèrement mort? Je pense qu’il y a plus de poids à raconter si elle est en fait morte, car alors Saanvi a vraiment quelque chose à traiter.

C’est vrai. C’est vrai. Le major est, en fait, mort, et cela a ouvert une horrible boîte de vers pour Saanvi. Elle est évidemment allée [to the park] avec la conscience que ce pire scénario pourrait se produire, et en même temps je pense que c’est assez clair dans cette scène très convaincante – incroyablement joué par Parveen [Kaur] et Elizabeth Marvel – que ce n’était certainement pas l’intention de Saanvi.

TVLINE | Mon cœur s’est brisé lorsque cette fiole s’est brisée.

Oh mon Dieu. C’est déchirant. Saanvi est quelqu’un qui est incroyablement intelligent, capable et confiant, donc ce que cela va faire pour elle dans la saison 3 est de lui planter ce que je dirais est un arc narratif à deux volets. D’une part, il y a les enjeux réels du fait qu’elle a commis un homicide – que ce soit l’homicide involontaire coupable qui doit être décidé par les avocats. Mais elle a pris une vie, et personne ne sait, sauf Vance.

Je ne veux pas préciser les détails de qui découvre cela en premier, comment cela devient une enquête, mais il suffit de dire que cela va devenir très sérieux et cela soulève toutes sortes de questions. Vance est-il prêt à essayer de couvrir cela pour Saanvi? Est-il capable? Y aura-t-il des enquêteurs, des flics que nous connaissons et aimons, qui seront mêlés à cela? Sans révéler aucun de ces détails, je dirai qu’il y aura une enquête sur le chat et la souris qui se déroulera comme un scénario Javert / Jean Valjean – ou comme d’autres pourraient le dire, Kevin Costner dans No Way Out, où quelqu’un essaie de comprendre qui est un tueur, et une image s’imprime lentement hors de l’imprimante. Métaphoriquement parlant.

TVLINE | Josh Dallas m’a indiqué que, dans le cas d’un pick-up de la saison 3, les trois gars de l’ombre continueraient de peser lourd.

Je dirais que notre public pourrait assez déduire de la fin de la finale de la saison 2 que ce n’est pas le dernier que nous avons vu de ces gars de la méthamphétamine. Dans la salle des écrivains, nous les appelons affectueusement The Meth Heads, et s’ils reviennent, le public peut anticiper un parallèle dynamique à celui de Griffin, qui à la fin de la saison 1 nous a fait découvrir que ce n’était pas seulement les passagers qui vivent cela. Nous avons appris cela avec Zeke, et nous l’avons appris avec Griffin, et donc ces trois gars peuvent, en fait, être les prochains individus qui expérimentent la notion de «mort et retour», et cela va mettre en place son propre incroyablement haut enjeux. Encore une fois, un voyage en deux temps – à la fois celui du monde réel, car il y a des affaires inachevées entre ces gars et la famille Stone, mais aussi du côté mythologique de l’équation.

Que nous faut-il de les voir mourir et revenir, comme nous l’avons vu avec Zeke, comme nous l’avons vu avec Griffin? Qu’est-ce que cela signifie pour le plus grand voyage mythologique de nos passagers? Nous allons apprendre la réponse à cela au milieu de la saison 3, et cela va remodeler notre mythologie pour le reste de la série. Ce sera probablement le tour mythologique le plus important de toute la série.

TVLINE | En parlant de Zeke, est-il sûr de dire que le remède ultime pour lui était «les amis que nous nous sommes faits en chemin»?

Oui, c’est une belle chose. [Laughs] Ben en déduit, assis dans le garage avec Michaela à la fin de la finale, que Zeke a suivi les appels et a survécu à la date de la mort. Ben va entrer dans la saison 3 avec cet article à emporter parce que c’est vraiment une excellente nouvelle, une nouvelle optimiste et une nouvelle qu’il souhaite de toute urgence partager avec chaque dernier passager, car, rappelons-le, il y a plus de 150 passagers qui n’ont pas encore traversé notre écran de télévision. Au moment où nous arrivons au milieu de la saison 3, pour des raisons liées à ces gars de la méthamphétamine, Ben va apprendre, à son grand regret, que [getting the word out] c’est compliqué. C’est plus compliqué qu’il ne le pensait.

TVLINE | Pourquoi tous les passagers ne sont-ils pas sur un texte de grand groupe maintenant?

Je réponds peut-être à une question que vous n’aviez pas sur votre page, mais je vais quand même y répondre. Une chose que nous allons découvrir dans la saison 3, au fur et à mesure que nous connaîtrons de plus en plus de passagers, c’est que tous les derniers passagers n’ont pas le même genre de maquillage bienveillant et altruiste de la famille Stone et de Saanvi. Il y a tout un sac mélangé là-bas.

Comme j’aime dire à la salle des écrivains et à mes amis producteurs et exécutifs de L.A., si vous aviez de bonnes raisons de croire que vous n’avez peut-être que quatre courtes années à vivre, que feriez-vous de ces années? Beaucoup de gens vérifieraient leur liste de seaux. Beaucoup de gens essaieraient d’être des héros, d’être bienveillants, d’être des Boy Scouts et des Girl Scouts. Mais pas tout le monde, non? Et les nihilistes? Qu’en est-il des demandeurs de vengeance? Et les impitoyables? Et les gourmands? Nous n’avons même pas égratigné la surface de ce segment de la population de passagers, et cela va nous emmener dans une toute nouvelle phase de Manifest.

TVLINE | Je suppose que cela répond à ma prochaine question, qui était de savoir si nous rencontrerons de nouveaux personnages dans la saison 3.

Nous le ferons absolument. Et nous allons en rencontrer un en particulier qui va devenir l’un des personnages les plus importants de notre série. Je m’imagine que nous regardons en arrière au cours des saisons suivantes et essayons de nous rappeler quand ce personnage est entré, car ils seront devenus si intégrés à notre histoire

TVLINE | Enfin, que voulez-vous dire de ce à quoi ressemblera la dynamique de Michaela / Zeke / Jared pour aller de l’avant? On pourrait dire que Jared ne se retirait que parce que c’était la bonne chose à faire à l’époque, et il pensait en privé que ce mariage avait une date d’expiration. Mais Zeke est maintenant en bonne santé et peut même se brosser les cheveux maintenant.

[Laughs] C’est génial. Cent pour cent à tout cela. Michaela a fait un excellent travail pour compartimenter ses sentiments pour Jared, mais la question est de savoir combien de temps ces sentiments peuvent rester compartimentés pendant que le triangle évolue. La question ultime est la suivante: Michaela peut-elle se tailler une place pour ces deux hommes dans sa vie? Et c’est ce que nous allons voir à l’avenir.

Vous voulez plus de scoop sur Manifest, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.