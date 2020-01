Récapitulatif du “manifeste”: Saison 2, épisode 3 – La recherche de la taupe

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur NBC’s Manifest, la chasse à la taupe était en cours pour espionner Saanvi. Jusqu’où Ben irait-il pour tirer le rat?

Sachant que quelqu’un espionne Saanvi, Vance a l’idée que Ben fausse un dossier sur un nouveau 828er “Holy Graal” et le lui apporte, afin qu’elle puisse involontairement le passer sur la taupe. Ben, avec une certaine hésitation à utiliser son ami de cette façon, le fait, et Saanvi est intrigué par les implications de quelqu’un avec des appels avancés. Ben, cependant, doit mettre une épingle dans son plan pour rencontrer ce passager à Philadelphie, affirmant qu’il est occupé à chercher un emploi.

Ce qu’il est vraiment, bien sûr. Le vieil ami de Ben à l’Astoria College lui fait faire un essai, en tant que conférencier invité dans une classe de mathématiques. Il arrive prêt à éblouir les jeunes âmes tête baissée avec une bonté mathématique, mais presque immédiatement la discussion en classe se tourne vers les ragots / théories du vol 828. Les choses vont mal, surtout avec sa conférence évaluée par des collègues potentiels, mais T.J. ramène la classe et Ben sur la bonne voie avec une question qui relie la leçon aux trajectoires de vol.

Plus tard, quand Saanvi l’a poussé à traquer ce nouveau «Saint Graal», Ben avoue que la découverte est un faux conçu pour sortir une taupe dans l’orbite de Saanvi. Saanvi est assez contrariée par le fait que son amie lui ait menti, et après avoir licencié son assistante de laboratoire trop impatiente, elle lui téléphone pour une réunion d’urgence. Saanvi partage plus tard avec le Dr Ragier son sens de la trahison, puis laisse échapper qu’au travail, elle avait fait une percée, qu’elle a enfermée dans son réfrigérateur de laboratoire. Mais cela (clairement) s’est avéré être un piège à elle qu’elle tendait, comme révélé plus tard lorsqu’elle montre à Vance et Ben une vidéo de caméra cachée d’un larbin volant de ses fioles fudged. Vance dirige ensuite par Saanvi une liste d’employées féminines de haut rang du DOD, et elle repère son psy – alias le major littéral, formé aux opérations psychologiques. Maintenant, comment exploiter au mieux leur avantage….?

Ailleurs cette semaine:

* Michaela a convaincu un ami avocat de prendre en charge le cas de Zeke, mais on lui a dit que Zeke lui-même devait la retenir. Mick est allé voir Zeke en prison, seulement pour apprendre qu’il avait été transféré à… quelque part. Après un travail de détective, Mick traque Zeke et parvient à le voir, et ils se rendent compte qu’ils avaient tous les deux la même vocation de lui, puis aspiré du vol 828. Plus tard au tribunal, Zeke plaide pour la possession illégale d’armes ou quelque chose, lui valant la libération de la hoosegow – et directement dans une étreinte chaleureuse de Mick.

* Olive a commencé à assister aux rassemblements des croyants, gagnant des oohs et des ahhs lorsqu’elle se lève pour la première fois et révèle ses multiples liens familiaux avec 828ers. Comme le dit la vieille chanson, elle est maintenant une croyante.

* Grace a eu un autre appel – “Ouvre les yeux!” – lors d’une conversation avec Erika, une camarade de classe enceinte, après quoi Grace a vu une gargouille CGI au sommet de la voiture de la femme. Quand Erika se rend compte que Grace est la mère de cette “abomination” (désolé, Cal), son préjugé devient clair, et Grace estime que sa mission (non remplie) était d’ouvrir les yeux d’Erika à son sectarisme. Mais plus tard, nous voyons qu’Erika est mariée (ou du moins en couple avec) le mec d’Astoria College qui vient de donner un emploi à Ben.

* Entièrement snobé par Michaela, Jared se retira dans un abreuvoir pour se défouler – et acheter des bières pour de bons garçons qui sont apparemment des Xers. (Je dois imaginer que Jared joue le long jeu, s’embarquant avec Xers pour finalement les contrecarrer et prouver quelque chose à Michaela.)

Que pensez-vous de l’épisode “False Horizon”?