Récapitulatif «Emergence»: Saison 1, épisode 13 – Finale du drame ABC

La première saison (et potentiellement la seule) d’Emergence s’est terminée mardi sur une note super cliffhanger-y – mais tous les scénarios n’ont pas été résolus. La finale a finalement mené à bien The Dreaded Upload – et le résultat n’a pas été aussi déchirant que vous l’auriez imaginé. Lisez la suite pour les détails de «Killshot Pt. 2 ”:

L’épisode reprend là où la semaine dernière s’est arrêtée, alors que Jo et Brooks tentent de s’échapper de l’installation de Plum Island où Helen les a coincés. Dans une tournure inquiétante, Helen peut maintenant se transformer en un nuage de nanobots ressemblant à des insectes (?!), Lui permettant de voyager à travers des tuyaux et d’entrer dans d’autres pièces, un peu comme la façon dont Alex Mack se transformait en flaque d’argent gluant et suintant sous les portes. Mais je m’égare. À un moment donné, un nanobot errant vole dans la pièce où Jo et Brooks se cachent actuellement, et Brooks l’a réussi à écraser sur une table. Mais quand Jo ramasse le nanobot pour le voir de plus près, il revient à la vie et rampe sous la peau de Jo, progressant rapidement jusqu’à son cou – jusqu’à ce que Brooks attrape un couteau d’office et le coupe d’elle, ce qui se passe de façon plus nonchalamment qu’il ne devrait.

Pendant ce temps, Alex et Piper se dirigent vers le poste de police de Southold et réussissent à faire sortir Benny de sa cellule, grâce à l’expression aux yeux de biche de Piper et à ses pouvoirs télékinésiques pratiques. Avec le collègue de Jo, Chris, ils se rendent tous les trois à Plum Island et rencontrent Jo et Brooks, au grand dam de Jo. À son arrivée, cependant, le groupe découvre un laboratoire de confinement biologique scellé dans l’installation de Plum Island dans lequel Helen ne peut pas se téléporter, et Jo accepte à contrecœur de jouer le jeu d’attente depuis l’intérieur du lieu sûr.

Finalement, après beaucoup de débats sur Helen, la source d’énergie qu’elle cherche et le tueur qui devrait la mettre un terme à tout, Benny élabore son propre plan: il salit le câblage dans le laboratoire de confinement biologique pour qu’Helen puisse entrer dans la pièce, espérant l’attirer et utiliser le killshot sur elle. Il convainc également Jo de suivre le plan – mais quelques instants plus tard, Jo observe de derrière une étagère que le plan va terriblement mal. Helen apparaît dans le laboratoire et Benny utilise le killshot sur elle … mais Helen se retourne simplement, place une main sur la poitrine de Benny et dit calmement: “Benny, nous sommes si loin maintenant.” Elle quitte alors le et Benny s’effondre soudainement sur le sol avant de saigner et de mourir dans les bras de Jo. (Nooon, Benny! Dis-le pas!)

Helen obtient finalement la source d’énergie qu’elle cherche depuis des semaines et elle l’apporte dans une autre pièce de l’installation où cette étrange sphère semblable à une goutte est assise sur une table. Juste avant qu’Helen ne puisse connecter la source d’alimentation à la sphère, cependant, Piper apparaît et essaie de l’arrêter. Elle n’est pas en mesure d’empêcher Helen de commencer The Dreaded Upload… mais une fois que le téléchargement commence et que Piper commence à léviter, Helen se dirige vers la fille et lui brosse les cheveux de son visage, à quel point Jo arrive et tape un de ces bracelets tranquillisants sur Le poignet d’Hélène avant de la frapper. (Et elle a tout un bras – Helen perd connaissance avant même de toucher le sol!)

Mais une deuxième menace différente se profile maintenant qu’Helen est hors service et que le téléchargement a été interrompu: cet orbe semblable à un blob commence à tourbillonner de plus en plus vite, et Alex avertit que lorsqu’il éclatera, il pourrait faire des dégâts semblables à une bombe nucléaire – et Piper accepte que tout, de Plum Island à la maison de Jo à Southold, soit détruit. À cette fin, elle décide de se sacrifier, formant une bulle protectrice autour d’elle et de l’orbe afin qu’elle ne se vaporise que lorsqu’elle s’éteint enfin. Jo, Alex et les autres commencent à pleurer alors que Piper refuse de bouger de sa décision, et Piper dit au revoir avec les mots d’adieu les plus doux à Jo: “Je suis heureux d’avoir fait partie de votre famille.” (C’est bien. J’avais besoin d’un bon cri aujourd’hui. C’est bon!)

Lorsque l’orbite éclate enfin, une colonne de lumière bleue éclate à travers le toit de l’installation de Plum Island, et Piper n’est soudain plus. Mais le groupe ne pleure que quelques instants avant qu’Alex n’ait une idée: si Jo a le disque exabyte avec le code de Piper (que Piper lui a donné avant de se sacrifier), et Helen peut se transformer pour ressembler à n’importe qui (qu’elle a maintenant peut, grâce à son nanobot-ness), alors ne peuvent-ils pas simplement … créer un nouveau Piper? Bien qu’elle soit sceptique au début, Jo lui donne un coup de feu – et quand elle attache le disque exabyte au bras d’Helen et enlève ce bracelet, Helen se réveille et se transforme soudainement en Piper, qui semble être son moi normal. Yay! La technologie est un peu déroutante, mais oui!

Bien sûr, cette fin heureuse est un peu trop facile, donc Emergence nous lance une courbe dans les derniers moments de l’épisode. Plus tôt dans l’épisode, Ed et Mia ont reçu une visite désagréable de Michael Denman, l’agent loufoque du ministère de la Justice qui a suspecté Brooks de marcher librement la semaine dernière. Il était arrivé chez Jo avec un mandat de perquisition, cherchant le disque exaoctet avec le code de Piper dessus, mais tout ce qu’il avait trouvé en ouvrant le coffre-fort d’Ed était le collier que Mia avait donné à Piper lors de son arrivée à Southold. “Vous en gagnez, vous en perdez”, avait haussé les épaules, avant de souhaiter de bon augure bonne chance à Ed dans sa lutte contre le cancer.

À la fin de l’heure, nous apprenons que Michael – avec Loretta, la “bonne” jumelle d’Helen – a longtemps été impliqué dans le plan d’Helen pour obtenir la source d’alimentation et commencer le téléchargement. Michael et Loretta arrivent à l’installation de Plum Island où Benny a été tué et Helen a été, euh, renée, et Michael se rend compte que le killshot a été utilisé à un moment donné. “Aucun signe d’Helen, cependant”, remarque-t-il, conduisant Loretta à l’informer qu’Helen existe toujours … mais elle existe à Piper maintenant.

“C’est des bananes. Mais j’aime ça – si ça marche », dit Michael, à laquelle Loretta répond qu’elle était« sur le point de réaliser un test ». Tenant ce qui ressemble à une télécommande de télévision en quelque sorte, Loretta tente de« se réveiller [Helen] »et quand elle le fait, Piper se réveille soudain, les yeux écarquillés, dans son lit chez Jo.

À ton tour! Que pensez-vous de la finale de la saison d'Emergence?