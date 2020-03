Récapitulatif «Empire»: Saison, épisode 11 – White Tracy Dies

Le récapitulatif suivant contient des spoilers de cette semaine Empire – procédez à vos risques et périls.

White Tracy a un nouvel alias: Dead as a Doornail Tracy.

Le feu de la poubelle de Lucious du gambit déchaîné d’une maman maman pour renverser Cookie s’est retourné contre la première mi-saison d’Empire, le premier des 10 derniers épisodes du drame Fox. Alors que le toxicomane était sur le point d’appuyer sur la gâchette, André a chargé, envoyant des balles voler dans tous les sens mais lâches. Au milieu de l’agitation, Cookie a attrapé la pièce de Lucious et a tiré Tracy carré dans la poitrine, la tuant instantanément.

Un saut dans le temps de deux semaines a suivi et a trouvé un cookie émotionnellement lourd déballant l’incident violent avec son psy. Oui, elle est traumatisée, mais pas pour avoir tué Tracy. L’épisode sordide entier a réveillé en elle un chapitre douloureux de son passé dans lequel elle a tiré et tué un homme étroitement lié à sa sœur Carol. Nous apprenons plus tard que Carol n’a aucune idée que sa sœur était derrière le meurtre de ce type bien-aimé dont nous n’avons jamais entendu parler avant cet épisode.

Du bon côté pour Cookie, Lucious a finalement cédé et lui a accordé le divorce qu’elle réclame depuis des mois.

Pendant ce temps, Andre – qui a subi une blessure légère à la chair dans la mêlée Tracy-centrée susmentionnée – ne peut toujours pas sortir son demi-frère mort Kingsley de sa tête. Au contraire, «Kingsley» – exaspéré par la mort de sa mère – est plus enhardi que jamais pour rendre André fou. Pour dire les choses, «Kingsley» a convaincu Andre de rejeter la recommandation ferme de son médecin de s’engager dans un établissement psychiatrique pendant six ans, et plus tard l’a incité à assurer à sa femme Teri que ses hallucinations étaient sous contrôle.

Ailleurs dans la saison 6, épisode 11, intitulé «Can’t Truss‘ Em »:

* L’arrivée de la première bande-annonce de Birth of an Empire (fka Untitled Lucious Lyon Project) a brièvement ramené MIA Hakeem (qui incarne un jeune Lucious dans la photo). Curieusement, le plus grand moment de Hakeem dans l’épisode – le redémarrage de sa romance avec son ex-Tiana maintenant parlé – a été communiqué au public via un mélange maladroit d’exposition et un flash-back clignotant.

* Lucious a ressenti une «secousse» inspirante pour tracer un nouveau parcours post-Empire après avoir écouté son ex-amant Yana chanter. “Je pense que vous êtes bien plus qu’un auteur-compositeur”, roucoule-t-il. «Vous devriez être un artiste d’enregistrement vous-même. Je peux te faire une star. ” Après avoir d’abord abattu son rêve de pipe pour en faire la prochaine Rhianna, Yana a accepté de donner un coup de pied à la célébrité de la musique.

* Becky a réprimandé l’un de ses subalternes Bossy Media pour avoir sniffé Adderall dans la salle de bain du bureau dans une scène hilarante qui s’est soudainement assombrie quand, une fois seule, elle a appelé son marchand de pots et commandé une partie de l’euphorisme récréatif pour elle-même. S’il vous plaît, dites-moi que l’émission ne va pas faire un scénario de toxicomanie Becky. Pas avec seulement neuf épisodes restants. Personne ne veut voir ça.

Notez l’épisode ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos réflexions sur 6.11.