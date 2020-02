Récapitulatif final de la série «Criminal Minds»: Comment le programme dramatique de CBS a-t-il mis fin à la saison 15?

Criminal Minds de CBS a conclu sa saison de 15 saisons mercredi soir avec une finale de la série en double épisode qui comprenait la poursuite d’un dernier sous-marin, suivi d’un petit saut dans le temps et ensuite quelques taquineries sur l’avenir du BAU.

À l’heure d’ouverture, a Young Gideon a amené Rossi à réaliser que Everett Lynch, alias la fin de partie du Chameleon, impliquait son père, Delvin, qui est un vieux quelque chose de salé. Cependant, la mère d’Everett, Roberta, a gentiment parlé de sa libération conditionnelle et a obtenu Delvin en premier, l’abattant… beaucoup… pour voler son fils de la gloire. Rossi s’est arrangé pour rencontrer Lynch, “seul” (mais avec une couverture de tireur d’élite), pour discuter de leur impasse actuelle, car Lynch a une fille de la vieille flamme cachée lors de ses dernières fouilles et risque de subir un choc diabétique. En atteignant une impasse, Lynch s’est enfui dans les bois et a disparu – mais a refait surface peu de temps après dans sa maison actuelle. Le FBI et le SWAT eurent bientôt la place encerclée, alors que Lynch se retrouvait dans une nouvelle impasse, avec sa mère agitant des armes à feu.

Roberta a négocié la libération en toute sécurité de l’adolescente diabétique, après quoi l’équipe s’est rendu compte – trop tard – qu’elle pourrait avoir des tendances de meurtre-suicide. Et bien sûr, à ce moment-là, toute la maison est devenue folle, jetant Reid au sol, durement. Reid est venu avec sa tête qui sonnait, mais semblait OK plus tard en arrivant à la maison … jusqu’à ce que, c’est-à-dire que son cerveau ait compris la probabilité que Lunch ait échappé à l’explosion, après l’avoir déclenché lui-même et s’enfuyant via un tunnel. Couplée à sa blessure, cette activité cérébrale a déclenché une hémorragie inter crânienne, et Reid s’est évanoui sur le sol, le reste de la BAU ignorant.

La finale de la série elle-même a commencé avec Reid se rendant au travail, comme d’habitude, où il s’est retrouvé pris dans un échange de la saison 1 entre son jeune moi, Derek, Elle, Hotch et Gideon. Reid est allé courir après Gideon et s’est retrouvé dans le bureau de Garcia, sauf que la femme blonde qui s’occupait de l’ordinateur était le chef de section Erin Strauss. Elle a partagé le diagnostic de Reid et lui a assuré qu’il n’était pas schizophrène comme sa mère. Au contraire, son moi inconscient est sur un «voyage», celui qui présentera des tentations. Avant tout, Reid a ensuite rencontré George Foyet, alias le Faucheur, qui s’est imaginé «le début de la fin du BAU» et a nargué l’agent au sujet des six collègues abattus par l’explosion dans la cachette de Lynch.

Pendant ce temps, dans le monde «réel», Krystal prend conscience du fait que son mari, Dave, envisage de prendre sa retraite, maintenant que la menace caméléon a été neutralisée. Au BAU, les dames se remettent d’une nuit de «vision embarquement», en supposant que Spence dort après l’épreuve de Lynch. Garcia rapporte ensuite que sur les huit victimes au total dans la cachette de Lynch, six étaient des agents, l’une était Roberta et l’autre était … skeevy P.I. Orlando Gaines! Le caméléon est toujours lâche!

Dans la noggin de Reid, Foyet note l’ironie du génie mourant d’un saignement cérébral lent, avant de le confier à Maeve. L’ex-malheureux de Reid compare leur temps tragiquement tronqué ensemble à une comédie romantique sur un ange qui tombe amoureux d’un humain, puis n’a qu’un jour avec eux. Maeve explique à Reid que (comme avec la plupart des dispositifs de complot de mort imminente comme celui-ci), il est à un «carrefour». Et pour l’aider, elle lui dit “quelque chose dont on n’entend pas assez parler – que le monde est un bon endroit”, mais c’est “encore mieux” avec lui. Maeve les conduit ensuite à la tombe de Gideon, à qui Reid a parlé pour la dernière fois «il y a 12 ans, sept mois et 23 jours». (Je laisse n’importe lequel d’entre vous lire pour vérifier ces mathématiques!) Quand Reid craint que s’il meurt, il laissera tomber sa mère, note Maeve, “Vous cherchez et obtenez l’approbation de n’importe qui”, et maintenant il est temps d’arrêter ” parce que «le monde a besoin de vous pour faire ce que vous aimez», que ce soit de la magie, en racontant des histoires de fantômes, du Jell-O, des kumquats ou… de l’enseignement. Faire la différence. Elle exprime également son souhait qu’il trouve une passion comme ils l’ont partagée, avec quelqu’un de nouveau. Mais ce sujet est écourté par la voix de Diana, poussant Reid à se réveiller dans sa chambre d’hôpital.

De retour au BAU, un nouveau profil de Lynch présume qu’il viendra maintenant directement après l’équipe, sur leur propre terrain. Et bien qu’ils renforcent immédiatement la sécurité pour eux-mêmes et leurs proches, un Lynch en costume-noué obtient néanmoins la goutte sur le détail à l’extérieur de la maison de Rossi, puis clignote un badge pour que Krystal le laisse entrer. Krystal, bénisse son âme, se souvient de David montrant ses photos des déguisements assortis du caméléon, et en déduit qu’elle est maintenant en sa présence. Mais c’est trop tard. Il la tient dans ses gants. Et maintenant, il est temps de faire un échange.

Lynch et Krystal rencontrent Rossi et le BAU sur une piste d’atterrissage, où le jet de l’équipe est ravitaillé pour son usage. (Il s’avère que parmi ses nombreuses personnalités au fil des ans, Lynch s’est entraîné pour être pilote.) Rossi plaide cependant pour prendre la place de Krystal en otage, et il réussit à convaincre son adversaire. Et bien que Rossi se fasse tapoter pour des armes, alors qu’il monte à bord du jet avec Lynch, Prentiss dit à l’équipe qu’il a appris un tour il y a de nombreuses années avec Gideon. Et pendant que Lynch se prépare pour le décollage, Rossi ouvre ses menottes puis récupère un pistolet caché dans un compartiment à l’intérieur du jet. Ce qui suit est un peu un gâchis de complot – Rossi se faufile maladroitement sur le pilote, se fait tirer dessus et dégringole par la porte de l’avion sur le tarmac. Mais cela libère JJ pour faire comme John McClane dans Die Hard 2 et mettre le feu à une traînée de carburant qui a fui et faire exploser le jet.

Un mois plus tard….

Rossi a guéri et organise une fête dans son arrière-cour. Sauf que ce n’est pas pour sa retraite – il a renoncé à cette idée – mais pour le départ de Garcia de l’équipe, d’accepter l’une des innombrables offres d’emploi et de travailler pour un but non lucratif pas trop loin de ses amis du FBI. (Encore mieux, maintenant qu’ils ne sont plus des collègues de travail, elle reçoit et accepte avec délicatesse une invitation à dîner de Luke!) Quant à Prentiss, elle a en quelque sorte annulé la promotion du directeur du FBI en manquant des signes des penchants suicidaires de Roberta Lynch, mais elle et Mendoza font de la chasse au logement à Denver. De même, JJ ne semble pas se diriger vers la Nouvelle-Orléans.

Prentiss fait partie de ceux qui portent un toast à Garcia (tout en vantant ses propres plans pour une coupe de cheveux majeure), tout comme JJ (qui insiste sur le fait que Penelope a été la «colle» de l’équipe pendant tout ce temps). L’invité d’honneur se tient alors devant la foule pour les remercier «de m’avoir rappelé qu’il y a une quantité infinie d’héroïsme et de gentillesse dans le monde, peu importe à quel point il semble sombre». (Revoyez son discours sous le scrutin.)

Le lendemain matin, Emily & Co. surprend Garcia en train de faire ses adieux au BAU irlandais, en s’échappant quelques jours plus tôt. Cela donne à Heer une excuse pour léguer un assortiment de tasses à thé aux membres de l’équipe, avant que Prentiss n’annonce «Wheels up» pour le nouveau jet brillant. Penelope éteint ensuite son PC une dernière fois, avant d’éteindre les lumières.

“Merci de m’avoir permis de faire partie de cela pendant si longtemps et merci de me rappeler qu’il y a une quantité infinie d’héroïsme et de gentillesse dans le monde, aussi sombre que cela puisse paraître.” ❤️ Merci pour 15 saisons incroyables, la famille #CriminalMinds. pic.twitter.com/fpmkewsEUE

– Criminal Minds (@CrimMinds_CBS) 20 février 2020