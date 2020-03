Récapitulatif final de la série «The Outsider» – El Cuco arrive

HISTOIRES CONNEXES

Dans l’avant-dernier épisode de The Outsider la semaine dernière, Ralph et son équipe étaient sous le feu alors qu’un Jack Hoskins pratiquement fou faisait pleuvoir des balles sur le gang de détectives sans méfiance. Alec Pelley a pris un coup à la tête (RIP), mais sera-t-il la seule victime de l’agression de Jack? Qui d’autre ne survivra pas à cette confrontation finale contre El Cuco? Plongeons dans la dernière heure de la série et découvrons.

Nous commençons au milieu du chaos. Ralph voit rapidement que Jack leur tire dessus, mais Jack ne veut pas en parler. Howie, Claude et Seale s’arrêtent et sont capables de distraire Jack, mais après que Seale ait riposté, il a également été abattu. Andy court pour lui, dans l’espoir de conduire vers une meilleure réception cellulaire, mais alors qu’il essaie de fuir, il est abattu par Jack, qui tire ensuite le réservoir d’essence du camion. Une balle de plus met le véhicule en feu, détruisant Howie avec. Notre équipe tombe malheureusement comme des mouches. Mais pourquoi Andy a-t-il dû mourir? Pauvre, Holly.

Dans la grotte, El Cuco grogne de colère face à la perte de son Renfield. Les deux parties ont subi des pertes, mais laquelle va gagner?

Jack reçoit ce qui lui vient quand un cliquetis énervé l’attaque. Il est capable de trébucher sur son rocher; son visage est gonflé comme un ballon des morsures de serpent. Il trouve Ralph et lui dit «c’est là-dedans… tue-le», avant de mettre son pistolet dans sa bouche et d’appuyer sur la détente. Certains des épisodes de la série ont été un peu lents, mais cette finale est certainement toute l’action.

Dans la grotte, nous allons, suivant nos deux principales pistes, Ralph et Holly. Ils trouvent des restes squelettiques d’animaux, alors ils savent que leur créature se nourrit. Ils entendent une voix dans le noir leur disant de s’accrocher aux murs et de se méfier des rochers glissants. Ils rampent vers l’avant alors que leur lampe de poche perce l’obscurité. Ils ont enfin trouvé El Cuco, qui ressemble actuellement à Claude. Holly demande quel est son (son?) Nom et d’où il vient… y en a-t-il d’autres, se demande-t-elle? “Le vrai Claude Bolton se lèvera-t-il s’il vous plaît!” Cuco hurle, provoquant la chute de poussière et de fragments dans la grotte du plafond. Crier – et tirer avec une arme – va être un problème dans cette grotte.

“Pourquoi les enfants?” Demande Holly. «Ils ont le goût le plus sucré», répond-il. Alors que la créature se dirige vers Holly et Ralph, Claude fait irruption avec un fusil de chasse visant son image miroir. Il veut venger son frère et reprendre ce que Cuco lui a volé. Il souffle la créature dans la poitrine (bien qu’on lui dise de ne pas tirer) et le plafond commence à s’effondrer. Ralph et Holly s’enfuient, mais Claude semble trop hébété pour bouger.

Lorsque la grotte s’installe, Ralph et Holly trouvent Claude coincé sous un rocher. «Je vous ai dit de ne pas tirer», dit Ralph. Ralph et Holly se dirigent vers le corps de Cuco. Un rocher perce sa poitrine; Holly le poignarde avec un couteau pour enquêter plus avant, mais Ralph l’arrête. Le corps, tel quel, devrait être suffisant pour effacer le nom de Terry. Alors que Holly aide Claude à sortir de la grotte, Ralph voit des morts… littéralement. Il retourne au corps, mais dit que la bête joue à l’opossum. Et il a raison. La main de la créature bouge, mais Ralph la fixe au sol avec un couteau. Alors que le visage de la créature se transforme juste devant ses yeux, Ralph lui brise le crâne avec un énorme rocher.

Dehors, Holly regarde le camion en flammes. Elle dit à Ralph qu’Andy n’y est allé qu’à cause d’elle. Ralph la sort de là. Ils doivent clarifier leur histoire afin de rendre la situation crédible aux plus hauts gradés. Et donc ils tordent la vérité pour vendre l’histoire et effacer le nom de Terry Maitland. Holly décompose de parler d’Andy lors d’une interview, tandis que Ralph appelle Jeannie pour la remplir et lui demander une faveur. Jeannie rend visite à Glory et lui demande de ne pas mentionner les métamorphes ou El Cuco lorsque les autorités viennent appeler; Glory est d’accord. Jeannie prend alors leur chaise de cuisine, celle que Cuco a touchée, et l’allume en feu. Mieux vaut prévenir que guérir.

Le procureur de district rend visite à Glory pour lui dire qu’ils réexaminent et rouvrent l’affaire Frankie Peterson. Il lui dit qu’il va officiellement abandonner les charges retenues contre Terry lors d’une conférence de presse publique. La famille Peterson a peut-être été complètement détruite, mais au moins Glory et ses filles peuvent enfin obtenir une fermeture.

Holly fait ses valises pour se préparer à partir et Ralph lui dit que cela ne le dérangerait pas de faire équipe à nouveau si le cas se présentait. Holly mentionne que Cuco a demandé pourquoi elle était si prompte à croire que cela existait. «Un étranger connaît un étranger», dit-elle. “Quoi d’autre est là-bas?” Ralph lui demande après lui avoir fait ses adieux. Holly sourit, hausse les épaules et sort par la porte.

Sur la tombe de leur fils, Ralph dit à Jeannie qu’il a vu Derek, et Derek a dit de le laisser partir. Le couple laisse une rose fraîche sur le site de la tombe et en s’éloignant, nous apercevons une dernière fois la tombe de Frankie Peterson.

Dans une scène à mi-crédits, Holly voit un éclair de Jack debout derrière elle. Elle vérifie rapidement son cou, mais elle n’est pas infectée. Plus tard, elle google pour découvrir que le nom de Terry a finalement été effacé, mais sur son avant-bras est une rayure rouge profonde.

Que pensez-vous de la fin de la série? Holly a été rayé par El Cuco? Notez la finale et la série globale, puis dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous!

