Récapitulatif final «High Fidelity»: Épisode 10 – Saison 2 sur Hulu?

La rencontre de Rob avec son ex-petit ami Mac était toute sorte de désordre dans l’avant-dernier épisode de High Fidelity. Est-ce que les deux ex raviveront leur ancien amour, ou l’ambiance trop cool de Rob pour l’école la sabotera-t-elle encore? Découvrons-le.

Dans un flashback final, nous regardons Mac et Rob écouter un couple de combattants qui sont de l’autre côté d’un énorme rocher dans un parc. Au cours de copieuses bécasses, ils promettent que s’ils se transforment en ce couple déchiré par la guerre, ils se rappelleront à quoi ressemblait leur côté du rocher. De retour dans le présent, le frère de Rob, Cameron, entre dans le magasin: “Hé Rob… tu es un trou!” Parlez d’une entrée.

Cam est énervé que Rob soit… un peu trouble avec les détails de la rupture de Rob et Mac. Il n’a pas parlé à sa meilleure amie pendant un an parce qu’elle a dit à Cam que Mac lui avait brisé le cœur. Elle a commodément omis la partie sur sa tricherie sur Mac, ce qui rend furieux Cam. “Une seule fois, ce serait formidable si vous pensiez à quelqu’un d’autre que vous”, crie Cam avant de sortir.

Au cours d’un verre, Rob, Cherise, Simon et Blake discutent des cinq meilleurs artistes qui se sont réinventés. Lorsque Cherise décolle, Rob demande à Simon quel est le contrat avec elle. Cherise travaille plusieurs emplois et travaille en fait à la boutique (qui est apparemment hors de caractère). Simon dit qu’elle économise pour une guitare et demande comment Rob pourrait ne pas le savoir. Cela réitère certainement le coup de son frère au sujet de son égoïsme.

Le lendemain, la fiancée de Mac, Lily, attend devant le magasin de disques – et elle n’est pas contente. Elle a essayé d’être cool avec Mac qui traînait avec son ex, mais maintenant elle veut que Rob se retire. Rob lui dit que tout ce qu’elle avait avec Mac a été fait, mais Lily dit: «Eff toi» et boude.

Nous revenons à la nuit où Rob et Mac ont eu leur grand combat, la même nuit où il est revenu pour lui donner une clé de rechange quand elle s’est enfermée hors de l’appartement. Mac lui dit qu’il a finalement compris ce qui s’est passé entre eux. Ce n’est pas que Rob est tombé amoureux de lui, c’est qu’elle était amoureuse de lui et ne savait pas comment gérer des sentiments aussi forts. Peut-être, propose-t-il, c’est pourquoi elle a fait ce qu’elle a fait. “Ce qui est vraiment f-King ennuyeux maintenant”, dit-il, “c’est que toutes les raisons pour lesquelles nous avons rompu en premier lieu semblent simplement …” Rob termine sa phrase: “Bulls — t.” Mac évoque ensuite cette chose “de l’autre côté du rocher” et avant que nous le sachions, les deux ex s’embrassent sur le perron de Rob.

En descendant la rue, Rob monologues, “Toute ma vie, chaque endroit où je suis allé, j’ai toujours eu un pied devant la porte. Je suppose qu’il était plus logique de ne s’engager à rien… gardez simplement mes options ouvertes. Mais ce n’est qu’un suicide… par de très petits incréments. » Elle fait un appel téléphonique à un destinataire qui ne répond pas. “Je viens à toi.”

Intrigue: elle se présente chez Clyde, pas chez Mac. Elle lui dit qu’elle tient beaucoup pour acquis et qu’elle doit cesser de vivre dans le passé. Elle veut repartir à neuf, mais Clyde semble avoir fini. Elle dit qu’ils peuvent commencer lentement et être amis en premier, mais Clyde ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle pousse et lui demande quel pourcentage de chance il y a qu’ils puissent le résoudre. Il dit neuf. (Aïe!) Elle admet sa défaite et s’éloigne.

De retour à la boutique, Cherise reçoit une livraison spéciale sous la forme d’un étui de guitare. Le gars lui dit que c’est de Rob. “Elle a dit de se réinventer et de tuer.” Cherise ouvre le boîtier pour trouver la guitare de ses rêves.

La saison se termine avec Mac marchant dans les rues avec Lily, Simon main dans la main avec Blake et Rob tout seul. «Neuf pour cent», répète-t-elle. “D’accord, je vais le prendre”, dit-elle avec un demi-sourire.

Que pensez-vous de la finale de la saison 1 de High Fidelity? Et qu’espérez-vous pour une hypothétique saison 2? Pesez via les sondages suivants, puis appuyez sur les commentaires pour étoffer vos pensées.