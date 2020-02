Récapitulatif final «Power»: Saison 6, épisode 15 – «Exactement comment nous avons planifié»

HISTOIRES CONNEXES

À la fin, on pourrait dire que le fantôme de Power a littéralement créé sa propre disparition.

La finale de la série de dimanche a révélé que Tariq St. Patrick, le fils unique de Ghost et Tasha, était la personne qui avait appuyé sur la détente et tiré sur son père dans la poitrine, le faisant tomber du balcon d’une boîte de nuit et mourir plus tard.

Si vous n’avez fait que passer pour découvrir #WhoShotGhost, c’est parti. Mais si vous voulez un peu plus de détails, surtout à la lumière des nouvelles sur les retombées récemment éclairées, lisez la suite pour les faits saillants de “Exactement comment nous avons planifié”. (Et assurez-vous de vérifier ce que le showrunner Courtney Kemp avait à dire sur le fin de l’histoire de James St. Patrick… et le début d’un tas d’autres.)

Une note préliminaire: une grande partie de cet épisode, peut-être plus que les quatre qui l’ont précédé, concerne des scènes que nous avons déjà vues se dérouler. Nous allons donc beaucoup raccourcir, cool? Tasha est chez Q juste après avoir dit à Blanca où trouver le corps de Terry Silver, et elle veut de l’amour. Elle ferme ses questions avec des bécasses et autres, et très vite, ils s’activent dans sa chambre.

Avant de partir – suivant un texte de Tariq se demandant où elle est – Tasha remarque que Q a un pistolet dans sa table de chevet. Classez cette information pour plus tard (parce que vous savez qu’elle l’a fait). De retour à son appartement, lorsque Tariq fait tomber sa mère pour sa marche de honte, elle lui fait savoir comment elle a jeté son père aux loups chargés de l’application des lois et qu’ils peuvent se détendre, car «Il va en prison, pour de bon cette fois.» ” Riq dit qu’elle est un mouchard, mais elle rejette cette étiquette. «Parfois, vous devez remettre quelqu’un pour le faire sortir de votre chemin», dit-elle. “Ton père m’a appris ça.”

Sauf, comme nous le savons, le plan de Tasha de remettre son mari séparé dans une combinaison orange ne va pas très bien. Le lendemain matin, elle et Tariq regardent l’actualité de l’annonce politique inhérente à James. Alors que les autres événements de la journée se déroulent, voici quelques points clés que nous apprenons de cet épisode:

* Tariq demande à Tommy de ne pas blesser Lisa Marie dans ses tentatives de récupérer l’enregistrement incriminant. “Je vais faire ce qui doit être fait”, répond son oncle (mais nous savons qu’il a finalement respecté les souhaits de Tariq).

* Dre fournit un pistolet «propre» en échange de Tariq l’emmenant voir Ghost at Truth.

* Pendant leur rodage au cimetière, Ghost libère Tasha de leur mariage avec cette remarque cinglante: «Allez-y. Soyez Tasha Green, la tête de poulet à moitié intelligente qui serait toujours dans le capot si ce n’était pas pour moi. “Aïe.

* Les flics des camps attrapent le professeur de Tariq / employé de trafic de drogue, Radnor, avec le produit que lui a donné Riq. Mais Tariq s’en sort sans écosse.

* Ghost et Tariq se disputent à propos du gamin qui s’est rendu pour avoir tué Ray Ray. Au cours de leur conversation explosive, Tariq demande à son père de lui parler de Breeze, alias le patron de la drogue que Ghost a tué dans la journée. [Side note: Anyone else hoping ‘Riq was secretly recording the conversation to be used as evidence at a later date?] Quoi qu’il en soit, après que James admette que Breeze était comme une famille, “mais il m’a gêné, mon fils, alors j’ai dû me débarrasser de lui”, les choses deviennent encore plus chaudes, et Ghost finit par épingler son enfant et menacer tacitement de le tuer .

Finalement, Tasha et Tariq se rendent compte qu’ils sont vraiment foutus. Ghost ne va pas emprisonner pour la mort d’Angela ou de Terry. Si Tasha va contre lui, il la rendra pour avoir tué LaKeisha. Et si Tariq va contre lui, il le rendra pour avoir tué Ray Ray. La seule solution, décide Tasha, est qu’elle doit tuer Ghost après son événement à Truth. Et Tariq devra aider comme guet. Alors ils pleurent et s’engagent à se soutenir mutuellement lorsqu’ils décident: il est temps pour Ghost de partir.

Avec Q comme timonier inconscient de Tasha, elle met son plan à exécution. Mais alors Tariq a une vision de Kanan lui disant: «Vous êtes sur le point de laisser une chienne faire votre sale boulot.» Kanan souligne que Ghost et Tasha finiront par se tirer dessus, mais que James ne le verra jamais venir de son propre fils. «Ça allait toujours aller comme ça. Vous le savez, je dois juste y entrer », ajoute-t-il.

Donc, un Tariq galvanisé, armé du pistolet de Dre (qu’il avait caché à Truth), affronte son père à l’étage au club. Ils se disputent sur la duplicité de Ghost, ses affaires, Kanan .. tous les sujets habituels. Lorsque l’adolescent pointe son arme sur son père, Ghost dit qu’il ne pourra jamais revenir en arrière s’il le tue. “Je ferais n’importe quoi pour revenir en arrière, pour revenir à comment c’était avant que tu ne nous quittes pour Angela”, répond Tariq, incroyablement bouleversé.

À ce stade, Tasha a réalisé que quelque chose se passe. Elle court donc à l’étage – elle se cachait sur la banquette arrière de l’Escalade, prête à faire l’acte une fois que Ghost est monté dans la voiture – mais il est trop tard. Tariq fait remarquer qu’il est devenu son père et que Ghost est maintenant sur son chemin … de même que Breeze était sur le chemin de Ghost à l’époque. Ghost dit à son fils qu’il l’aime, puis Tariq tire. James St. Patrick tend les bras, tombe sur le côté du balcon et atterrit au milieu de la piste de danse.

Tasha et Tariq paniquent, mais il a les moyens de lui demander de se débarrasser de l’arme de Dre. Quand l’enfant regarde à nouveau le corps de son père, Tommy le voit – nous avons vu cette partie de la scène du point de vue de Tommy il y a quelques épisodes – mais alors ‘Riq se rassemble et quitte la vérité … mais pas avant qu’il ne voie une Saxe ivre trébucher dans le couloir.

Mais nous sommes loin de la fin de l’histoire. Le meurtre de Post-Ghost, nous voyons:

* Warner est licencié au bureau de l’AUSA et Saxe est réembauché, grâce à John Mak.

* Dans son testament, Ghost n’a rien laissé à Tasha. Sa succession est partagée entre ses trois enfants; parce que Raina est morte, sa part revient à Tariq. Cependant, Tariq n’héritera pas de tout – et il obtient tout, y compris les clubs – jusqu’à ce qu’il obtienne un diplôme d’une université de quatre ans et maintienne une moyenne de 3,5 points ou plus en le faisant.

* Blanca amène Tasha et Tariq à la station et, avec Saxe, les interroge sur la mort de Ghost. La ligne du parti – que Dre a tué Ghost – ne gagne pas beaucoup de traction … jusqu’à ce que Tariq récupère Saxe seul et mentionne qu’il les a vus à Truth la nuit du meurtre. Cela suffit pour inciter Saxe à dire que Dre l’a fait (et ensuite à faire peur à Blanca pour sa carrière en soulignant que Coleman était son témoin qu’elle a laissé aller librement).

* Tasha et Simon Stern concluent un accord: il aidera à faire entrer Tariq (qui n’a même pas encore terminé ses études secondaires) dans son collège d’alma mater, Stansfield. En échange, il obtiendra la vérité. De plus, Stern embauche Tasha pour aider l’optique de «diversité» de son entreprise.

* En apprenant la mort de Dre, Tasha utilise un téléphone fixe pour appeler la police et leur dire que Q a tué Ghost. Ils font l’amour quand les flics ont cassé sa porte et l’ont arrêté pour avoir une arme à feu, ce qui constitue une violation de sa patrouille. Ensuite, ils lui disent qu’il est accusé du meurtre de St. Patrick. «Dis-leur que j’étais avec toi, Tasha!» Crie-t-il en partant. Elle ne dit pas un mot.

* MAIS ALORS, Blanca se présente plus tard à l’appartement de Tasha et l’arrête pour la mort de Ghost. Il s’est avéré que Q pensait que quelque chose de louche pouvait se passer le soir du meurtre, alors il est allé dans un restaurant à proximité et a acheté un Red Bull pour avoir un alibi. Tariq hurle que sa mère ne l’a pas fait, mais les flics l’ont menottée et emmenée. «Vivez votre vie», lui dit-elle en sortant.

Ensuite, nous regardons Tariq entrer à l’école à Stansfield et Tasha, dépouillée de sa perruque et de ses cils, devient détenue. Quelle grande ville riche c’est, hein?

Puis, dans une rapide scène post-crédits, nous avons vu un jeune Jamie, Tommy et Angela à la fin d’une journée de lycée.

Puis, dans une rapide scène post-crédits, nous avons vu un jeune Jamie, Tommy et Angela à la fin d'une journée de lycée.