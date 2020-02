Récapitulatif final «Ragnarok»: Saison 1, épisode 6 de la série Netflix

HISTOIRES CONNEXES

Dans la finale de la saison de Ragnarok de Netflix, les secrets des petites villes attendent d’être dévoilés, tandis que les pouvoirs dormants font enfin surface. Alors que Magne se réconcilie avec qui il est, Gry se rapproche de la vérité sur la famille de Fjor. L’ensemble du cul culmine avec des éclairs et des yeux brillants et beaucoup de coups de poing, mais prenons-le par le haut, d’accord?

Magne amène les autorités au tunnel où il a découvert les barils de déchets chimiques, mais le vilain Vidar les attend. Magne informe les autorités que l’échantillon d’eau d’Isolde provenait de cet endroit et qu’il contenait du plomb, du cadmium et du mercure, les produits chimiques s’échappant dans l’eau potable de chacun. Vidar ouvre la porte en acier et bien sûr, toute la grotte est vide… car les géants vieux de 3000 ans sont super forts et assez efficaces! “Tu vas le regretter, tu comprends?”, Dit Vidar à Magne. Quel tyran.

Le directeur Ran informe les élèves que Magne a été expulsé de l’école à la suite d’une ordonnance d’évaluation psychiatrique, et les enseignants, dont Erik, ont signé une déclaration demandant son renvoi. Gry n’est pas content. Elle se lève et sort de la classe parce qu’elle est la balade à emporter que tout le monde mérite. Elle trouve Magne dans le couloir et lui donne un câlin puissant que nous pouvons pratiquement ressentir à travers nos écrans de télévision.

Vidar est de retour pour battre son fils parce qu’il pense que Gry a volé une photo de leur album de famille. La voir proche est un risque énorme qui pourrait entraîner leur disparition, dit-il.

Turid a également des problèmes avec les enfants. Pour ce que ça vaut, elle est plutôt froide étant donné que son fils essaie de découvrir une conspiration obscure. Quoi qu’il en soit, Magne ne veut pas voir le psy et Laurits l’attaque pour n’avoir jamais pris de responsabilité… et pour ne pas acheter de lait aussi. “Peut-être que tu devrais te concentrer sur le fait d’être une bonne mère”, lance-t-il. Aie!

Au marché, la femme aux yeux fous dit à Turid: «Ne vous laissez pas dévorer par les ténèbres. La lumière est en route. »Turid perd patience et appelle la femme pour cracher des bêtises, et honnêtement, il est temps! Dites déjà quelque chose d’utile, présage-dame-qui-sait-clairement-quelque chose!

Gry présente son journal réécrit, à l’exclusion des ragots scandaleux de la ville. Les professeurs sont impressionnés, mais après, Gry échoue en leur disant que tout est BS. «Nous avons de la pollution, de la fonte des glaces, des gens qui sont malades à la maison, mais personne n’en parle.» Elle dit à ses amis que «Isolde avait raison, et nous le savons tous», mais Saxa lui dit grossièrement qu’elle n’est pas Greta Thunberg. (Est-ce que quelqu’un d’autre obtient des vibrations Yvonne Strahovski de Theresa Frostad Eggesbø?)

Fjor entend son père au téléphone parler des barils d’acier. Fjor va-t-il passer pour les Good Guys dans un moment d’embrayage ou suivre inévitablement les traces de sa famille?

Lors de son examen psychiatrique, le médecin affirme que Magne remplit les critères d’un schizophrène paranoïaque. Elle veut lui donner immédiatement des médicaments, ce qui devrait le calmer. Fjor retrouve Magne et Turid et admet que Magne avait raison. Les barils existaient et ils sont expédiés cette nuit-là. (Turid était hors de portée de voix, cependant, ce qui est juste … soupir.)

Lorsque Fjor arrive à la maison, sa famille le confronte à propos de la photo volée et lui ordonne de tuer Gry pour montrer sa loyauté. Pendant ce temps, Magne se précipite pour trouver les barils et les voit être chargés sur un cargo. Depuis que son smartphone a été confisqué, il ne peut prendre aucune preuve picturale accablante.

À l’assemblée du jour constitutionnel, Saxa menace Fjor que s’il ne tue pas Gry, elle le fera. Alors que la cérémonie commence, Vidar regarde son téléphone et sort. Il se dirige vers le poste de police où cinq tonneaux sont assis sur le perron, correspondant parfaitement à la description de Magne. La police dit qu’elle va ouvrir une enquête et qu’elle attend sa pleine coopération. Qui a besoin d’un iPhone lorsque vous avez une super-force divine?

Magne voit Fjor saisir Gry par la main et s’enfuir. Fjor l’amène dans un entrepôt abandonné et clignote ses yeux géants jaunâtres. Au moment où il descend sur Gry, Magne arrive et lui lance un maillet à la tête. Lorsque Magne s’avance pour porter le coup final, Gry l’arrête. (Fille, il allait te tuer!)

Soudain, un «THOR!» En plein essor retentit. Vidar est là et il est prêt pour la bataille. Magne et Vidar se livrent à une série de coups de poing, avant que Vidar envoie notre protagoniste à travers plusieurs couches de cloisons sèches et de pierre. “J’avais tort. Tu n’es pas le dieu Thor. Vous n’êtes pas le vieil ennemi juré des géants. Vous n’êtes qu’un garçon. »Vidar mentionne ensuite le nom d’Isolde, ce qui envoie Magne dans une rage aveuglante. Il lève les bras vers le ciel et des éclairs pulsent à travers son corps, envoyant les deux combattants voler. En panoramique, nous voyons la vieille femme du marché fumer une cigarette, profiter du spectacle et encore une fois ne rien apporter! (Qu’est-ce qui donne, madame!?)

Alors que la main de Magne se transforme en poing, un flash de lumière jaillit hors de l’écran et un oiseau plane dans le ciel. Dans une voix off, la femme devenue faucon dit: «Beaucoup croient que Ragnarok était la fin. Ils ont tort. C’est là que tout commence. »

Quelles questions brûlantes de Ragnarok avez-vous? Espérez-vous une deuxième saison? Notez la finale, puis laissez vos pensées ci-dessous!