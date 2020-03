Récapitulatif final «Un million de petites choses»: Saison 2 – [Spoiler] Meurt

Si vous vous tourniez vers la finale de la saison 2 de A Million Little Things pour vous aider à répondre à toutes les inquiétudes que le monde a soulevées à votre porte ces dernières semaines… eh bien, la catharsis est bonne aussi, non?

Le fin de saison a distribué trois saveurs distinctes de chagrin. L’adoption de Rome et de Regina a échoué à la dernière minute absolue, Eve décidant peu après la naissance du bébé qu’elle – et non les Howards – devrait élever son fils. Maggie a finalement admis à Gary qu’elle était toujours amoureuse de lui et lui a demandé de l’accompagner à Oxford, mais il a décidé de rester à Boston et d’essayer de faire les choses avec Darcy.

Et après avoir pris connaissance de nouvelles preuves de la mort d’Alex, Eddie s’est dirigé directement vers un bar et a commandé un verre. Mais il a changé d’avis à la dernière minute et a décidé de partir, appelant Katherine et lui disant qu’il l’aimait et voulait renouveler leurs vœux ce soir-là, juste eux deux. Alors qu’il traversait la rue pour regagner sa voiture, il a été fauché par un autre véhicule.

Continuez à lire en tant que showrunner de TVLine DJ Nash pour savoir si les amis de Jon seront abonnés – et bien plus encore! – si le drame ABC revient pour une éventuelle saison 3.

EDDIE… EST-IL MORT? | “Je ne suis pas prêt à vous dire ce qui se passe là-bas”, dit Nash. (Voir ce que la star de la série, David Giuntoli, avait à dire sur son avenir lors de l’émission.) “Je vous dirai que la vie de Katherine et de Theo ne sera plus jamais la même”, ajoute-t-il, soulignant que la décision d’Eddie de ne pas briser sa sobriété ” était basé sur le fait qu’il n’existe pas seulement pour lui-même »et que les retombées à partir de ce moment sont« évidemment la grande poussée et la grande poussée de la saison 3. » De plus, Nash souligne que «le personnage de Ron Livingston, Jon, meurt dans le froid de la première de la série», mais fait depuis lors partie intégrante de la série.

GARY ET MAGGIE SONT-ILS FAITS POUR LE BON? | Bien que Gary réponde d’abord avec colère à la déclaration d’amour de Maggie, il finit par courir à l’aéroport pour lui dire qu’il l’aime – en tant que bonne amie – avant de partir pour sa camaraderie à Oxford. Quand Gary mentionne qu’il ne peut pas perdre un autre ami, “cela parle vraiment de ce que ce groupe d’amis a vécu après Jon”, dit Nash. «Ce qu’il dit, c’est:« Écoutez, nous avons traversé une tonne de choses ensemble, mais je vous aime, et je ne pouvais pas vous faire monter dans cet avion et partir pendant un an sans savoir que je vous aime. »Note aux fans de« Garcy »: Gary termine l’épisode chez sa nouvelle petite amie, qui plus tôt dans l’heure lui demande de vraiment réfléchir à ce qu’il veut.

ROME ET REGINA POURRAIENT-ILS TRAITER PAR LEUR PERTE? | Rome et Regina ont à peine eu le temps de tenir leur fils nouveau-né et de le nommer – ils choisissent naturellement Jon – lorsque la mère biologique du bébé, Eve, décide qu’elle ne peut pas passer à l’adoption. «Essentiellement, ce que Regina et Rome vivent est comme la mort d’un bébé», dit Nash. “La perte d’un enfant a le potentiel de menacer un mariage plus que je ne pense que n’importe quoi d’autre … Je ne sais pas comment vous pouvez surmonter cela. Parce que quand vous vous voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser: “Nous étions trois auparavant.” Même s’ils étaient trois pendant une minute, c’était le plan. ” Vers la fin de l’heure, Regina s’en prend à son mari pour lui avoir donné envie d’un enfant alors que cela n’avait jamais été son plan. “Son commentaire de” Tu m’as donné envie “n’est pas filtré”, ajoute le PE, “et à la fois complètement légitime et complètement injuste à la fois.”

Maintenant c’est ton tour. Notez la finale et la saison dans son ensemble via les sondages ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec toutes vos pensées et sentiments!