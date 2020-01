Récapitulatif «Freinez votre enthousiasme»: Latte Larry part en guerre avec tout le monde

HISTOIRES CONNEXES

La première de Curb Your Enthusiasm la semaine dernière l’a clairement montré: Larry va à la guerre.

Latte Larry adoptera-t-il son plan de bataille contre Mocha Joe ce soir? Peut-être pas, mais voyons dans quels manigances il se met de toute façon.

Larry rencontre son avocat pour discuter de la plainte de harcèlement sexuel de son assistant. Si elle obtient quelque chose de ce procès, Larry est déterminé à quitter le pays. Le Canada sonne bien, mais il fait froid, dit-il. Larry demande à utiliser la salle de bain privée de l’avocat, mais il lui a été refusé, ce qui lui donne un coup dur. On lui a poliment demandé d’utiliser le public au bout du couloir.

Le Dr Ban appelle Larry pour lui dire qu’ils aimeraient le tester pour le cancer de la thyroïde. Il y a une masse qui l’intéresse et elle aimerait qu’il vienne pour une IRM. Que la spirale commence!

Tout en jouant au poker avec ses amis, Jeff informe Larry de l’anniversaire de Susie la semaine suivante. En fait, elle a dit à Jeff de rappeler à Larry, et elle a également transmis une recommandation de cadeau. Larry, cependant, a déjà choisi quelque chose. Jeff et Richard disent à Larry qu’ils ne sont pas des «amis du cancer». La bande de copains fait un pacte que si quelqu’un attrape la maladie, ils peuvent tous la couper. Au moins, ils sont tous d’accord?

Au déjeuner avec Cheryl, Larry appelle une fois de plus une table bancale. J’espère sincèrement que cela se produira dans chaque épisode de la saison 10. Pour contrer la table, Larry décide de faire le «côté assis», ce qui signifie qu’il est assis à côté de Cheryl au lieu d’être en face d’elle. Après leur rencontre la semaine dernière, il dit à Cheryl qu’il pense qu’ils devraient être ensemble, mais elle n’est pas tout à fait d’accord. Il joue ensuite la carte du cancer (ouais!), Mais cela ne semble pas changer d’avis.

Il semble que le café de Larry soit un bon choix; il a un travailleur qui vient l’aider. Pendant qu’il était chez Jeff, il donne à Susie son cadeau d’anniversaire et c’est un portrait peint de Susie elle-même qu’il lui a commandé. «C’est magnifique, c’est une œuvre d’art! Tout est pardonné… chaque chose horrible que vous m’avez faite est pardonnée! », Dit-elle. Jeff n’est pas trop content. «Vous m’avez foutu», dit-il.

Larry dit à un ami que le facteur a perdu son invitation à une collecte de fonds, mais le facteur est énervé. Il confronte Larry à propos de la situation; le facteur n’a jamais perdu un morceau de courrier et il veut que Larry dise la vérité. Larry dit que si vous allez demander à quelqu’un de faire quelque chose, vous devriez mettre un pantalon. Je suppose que c’est difficile de prendre quelqu’un au sérieux en short. Pendant que le facteur attend, Larry prend un appel et sa masse est bénigne!

Au bureau de l’avocat, les toilettes privées ne sont pas surveillées, alors bien sûr Larry entre! Il traite la pièce comme une scène de crime, effaçant toutes les preuves possibles de sa présence. L’avocat lui dit alors que son assistant veut rencontrer Larry en face à face, ce qui est une autre bonne nouvelle. L’avocat opte pour un mouchoir en papier, mais des impasses: «Avez-vous utilisé ma salle de bain?» Larry s’en éloigne… pour l’instant. Il demande à l’assistante de l’avocate, Rita, d’admettre qu’elle l’a également utilisée. Il lui demande un rendez-vous et elle dit oui. LD est sur une bonne lancée!

Larry rencontre Ted Danson qui lui demande carrément s’il était «Cheryl assise sur le côté». Larry dit qu’il s’assoit avec tout le monde! “Si vous m’avez déjà vu assis, vous me verrez assis à côté!” Franchement, tout le monde est sur son sh-t.

Issu de son procès, il demande à Rita s’il pouvait enregistrer une partie de leur date juste pour être en sécurité. Il lui demande la permission de passer son bras autour d’elle, puis lui demande la permission de l’embrasser, et l’entendre expliquer comment il va la toucher avec autant de détails est extrêmement effrayant.

Lors d’un dîner, Susie est assise à la tête de la table avec son portrait accroché derrière elle. Elle appelle Larry “l’homme le plus réfléchi que j’ai rencontré”, et nous sommes officiellement entrés dans le bizarro-land, ce qui en dit long étant donné que c’est Curb. Larry se met en colère contre tout le monde et leur crie de ne pas avoir posé de questions sur ses résultats de test. Larry se met en colère et poignarde une tomate avec une fourchette. Juice jaillit du tableau, le ternissant et plongeant toute la pièce dans la tourmente.

Larry rencontre son assistant et mange du corbeau pour calmer ses inquiétudes. Lorsque Ted passe, Larry s’assoit pour apaiser Ted, mais cela fait flipper l’assistante et elle fuit le restaurant.

Le travailleur de la construction d’un café entre dans la maison de Larry et voit le portrait de Susie. Détestant la femme, il la détruit; Plus tard, Susie passe pour voir un portrait encore détruit devant la maison de Larry et elle… n’est pas heureuse.

L’épisode se termine avec l’avocat de Larry le grillant encore une fois comme s’il était au tribunal: “Avez-vous, ou n’avez-vous pas utilisé ma salle de bain!”

Cue la musique! La saison 10 démarre bien, non? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous!