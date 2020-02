Récapitulatif «Good Girls» – Rio revient

HISTOIRES CONNEXES

Good Girls ’Rio est vivant… mais maintenant, il est officiellement un homme libre. Un homme libre dangereux.

Après avoir ordonné un coup sûr à l’agent Turner (R.I.P.), le patron du crime de retour dans la rue a prouvé qu’il ne ferait rien pour régler ses vieux comptes. Rio affrontera-t-elle enfin Beth cette semaine? Voyons exactement quel genre de problème nos dames rencontrent alors que nous décomposons l’épisode de cette semaine.

Au sommet, le spectacle nous simule avec un duo de sonnettes. Rio sonne à la porte de… la maison de sa maman-maman Rhea. Heureusement pour Beth (ou peut-être malheureusement), c’est sa belle-mère, Judith, qui se tient à sa porte.

Greg et Nancy disent à Annie – oh, excusez-moi – remerciez Annie pour son rôle en les faisant suivre une thérapie de couple. (Maladroit.) Leur thérapeute pense qu’elle pourrait jouer un rôle dans leur «guérison» et qu’Annie est «un tout petit peu brisée et un peu perdue». Le médecin dit qu’ils ont tous besoin de comprendre leurs problèmes, alors Greg propose mal à l’aise de couvrir les frais si Annie veut commencer la thérapie. Les yeux de Mae Whitman sont comme des poignards tirant sur le crâne de Greg dans cette scène et je l’adore.

Les femmes découvrent Turner et apportent des fleurs sur son site de mort. Annie fait quelques blagues qui frottent Ruby dans le mauvais sens. Annie leur rappelle ensuite qu’il a essayé d’encadrer Stan et de les enfermer. Elle en verse un pour Turner, seulement elle boit du café au lieu de l’alcool. («Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne», dit Ruby.) Beth devient émotive en regardant les photos de Turner, mais s’en sort. Elle déclare résolument: “Je suppose que nous sommes de retour dans les affaires.”

Et donc les dames commencent à comploter. Ils savent qu’ils peuvent créer leur propre argent contrefait, mais comment laveront-ils l’argent? Beth se demande: que ferait Rio? “Et si nous n’utilisions pas des gens comme nous?” demande-t-elle à ses amis. Mais comment trouveront-ils un personnage miteux pour faire leur offre?

Annie va voir le thérapeute de Greg et «prononce un discours franc», expliquant qu’elle n’est pas la raison pour laquelle Greg a trompé sa femme. “Ce n’est pas vraiment de ma faute s’il est fatigué de désosser une reine de glace qui a l’idée de se déchaîner en laissant son soutien-gorge pour un petit coup rapide!” Elle livre sa diatribe avec stupeur, seulement elle la livre au mauvais Dr Cohen. (Classique, Annie.) Les deux se font des yeux écarquillés en sortant, alors ce gars reste probablement un peu.

Après que Dean ait offensé un ancien détenu qu’ils avaient embauché pour déplacer une horloge de grand-père, Beth l’utilisait comme une opportunité de réseautage. Les femmes ont maintenant un nouvel employé ombragé pour blanchir leur argent, mais il les emmène rapidement pour un tour exigeant 50 pour cent. Puisqu’il est grand et très effrayant (et a amené des hommes de main avec lui), ils sont à contrecœur.

Quand vient le temps de récupérer l’argent réel, Beth appelle son mec, mais il les souffle. Il garde tout simplement parce qu’il le peut (encore une fois, il est très effrayant). Immédiatement, Beth veut «faire ce qu’il ferait». Annie parle à sa sœur de ne pas vouloir coller un glock dans la gorge du gars. “Beth, tu n’es pas un gang-banger effrayant avec des tatouages ​​de gorge. Vous êtes une maman avec un symbole chinois sur la hanche que vous avez eu pendant les vacances de printemps. “

Beth cherche à se venger à sa manière: elle se plaint à l’employeur de l’homme, disant qu’il a volé 500 $ à son domicile pendant son travail. Elle menace alors de porter l’affaire à l’attention de son agent de libération conditionnelle. Assez sûrement, l’homme apparaît chez elle ce soir-là avec un sac de sport plein d’argent. Il n’en est pas content, mais le déménagement du patron de Beth a valu aux «bonnes filles» un beau salaire.

Le lendemain, Beth dit à l’équipage qu’elle veut prendre les bénéfices pour obtenir plus de billets de 1 $, afin qu’ils puissent imprimer plus d’argent. Annie leur assure que «c’est ce qu’il ferait», leur opération est donc de nouveau en activité.

Annie, réalisant qu’elle s’appuie trop sur son fils, retourne au bureau du Dr Cohen (le bon Dr Cohen, cette fois). Nous prenons maintenant des paris sur le temps qu’il faudra au médecin pour devenir la prochaine aventure d’Annie.

Rhea et Beth décident de rattraper leur retard sur les boissons, seulement lorsque Beth arrive au bar, Rio se présente à la place. “Tu penses que tu pourrais avoir besoin de cette boisson, hein?” il dit. Le regard sur le visage de Beth en dit long.

Beth et Rio peuvent-ils mettre le passé derrière eux ou Beth devrait-elle commencer à courir? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!