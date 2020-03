Récapitulatif «Good Trouble»: Finale de la saison 2, épisode 18 – Mariana / Evan

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mercredi Bon ennui. Procédez à vos risques et périls!

Plusieurs relations ont été bouleversées lors de la finale de la saison 2 de Good Trouble mercredi.

Commençons par Mariana et Raj: elle a avoué avoir des sentiments pour son patron Evan, alors qu’il apprivoisait Isabella – mais contrairement à sa petite amie, Raj n’était pas sûr qu’il ne voulait pas avoir de sentiments pour quelqu’un d’autre! Avec son statut relationnel extrêmement incertain, Mariana a exprimé sa colère contre Isabella, avant de penser qu’elle était peut-être trop dure avec elle. C’est alors que Davia a dévoilé ce qu’Isabella avait écrit sur ses aveux secrets lors de l’événement Trap Heals: “Je suis désolé d’avoir couché avec le petit ami de mon colocataire.” C’était suffisant pour envoyer Mariana courir dans les bras d’Evan. Dans le jeu «In Good Trouble» d’Inria.Arie, les deux se sont embrassés et se sont déshabillés, faisant passer leur relation de travail au niveau supérieur.

Pendant ce temps, Callie a choisi de faire ce qu’il fallait pour les locataires du recours collectif, ce qui signifiait trahir son petit ami Jamie. Quand il a découvert ce qu’elle avait fait, ils ont tous deux convenu qu’elle devrait quitter leur appartement. Ailleurs, Dennis a dit à Davia qu’il l’aimait, Malika a découvert qu’elle allait passer en jugement et Alice s’est finalement prononcée contre Lindsay.

Ci-dessous, la productrice exécutive Joanna Johnson se penche sur le raccordement surprise de Mariana et Evan, les aveux suspects d’Isabella, l’avenir de Callie et Jamie, et bien plus encore.

TVLINE | Parce que vous avez déjà fait des séquences fantastiques dans la série, je dois vous demander: Evan et Mariana ont-ils vraiment eu des relations sexuelles?

Oh ouais, absolument. Je ne laisserais pas la finale sur une fausse note.

TVLINE | Alors, est-elle allée à Speckulate après avoir découvert les aveux d’Isabella, avec l’espoir de tomber sur Evan?

Oui. Vous pouvez le voir par la façon dont elle est habillée. Elle a peut-être même envoyé un texto pour le découvrir [if] il était toujours au travail.

TVLINE | Je me suis demandé quand elle a changé cette tenue, avec les talons et la jupe soyeuse. Je me disais: “Attends, portait-elle ça dans la dernière scène?”

Non, elle a changé. Je pense qu’elle s’est sentie tellement blessée par Raj que cela lui a donné la permission de faire quelque chose qu’elle avait voulu faire, mais en se retenant. Je suppose qu’elle a pensé: «Pourquoi devrais-je plus me retenir?» C’est une sorte de vengeance sexuelle en quelque sorte.

TVLINE | Elle avait précédemment dit à Evan qu’elle n’agirait pas sur ses sentiments pour lui, même si elle n’était pas avec Raj, car il est son patron. Est-ce que ce qui s’est passé avec Raj a dominé ses sentiments de ne pas franchir cette ligne?

Oui, ça l’a fait, et je pense qu’elle ne pensait pas vraiment sobrement à ce moment, ce que nous allons reprendre dans la saison 3, le lendemain matin, et vous vous dites: “Oh, qu’est-ce que je viens de faire ? “

TVLINE | Raj a dit à Mariana qu’il n’était pas sûr de ne pas vouloir avoir de sentiments pour Isabella m’a surpris.

Eh bien, ils ont développé cette relation, et [Isabella is] tellement de soutien et là pour lui tout le temps, et Mariana est vraiment enveloppée dans son application. Je pense qu’il a commencé à avoir des sentiments pour Isabella, et Isabella, certainement, je pense qu’il l’a encouragé de manière amicale. Elle est très abîmée et elle veut juste que tout le monde l’aime. Et donc elle ne sait pas respecter les limites. Je ne pense pas qu’elle veuille séparer Raj et Mariana, mais elle a si désespérément besoin d’être aimée qu’elle a définitivement donné à Raj des signaux qu’il interprète comme un intérêt.

TVLINE | Est-ce que ce qu’elle a écrit sur cette confession était la vérité? Mentait-elle? Essayait-elle de manipuler la situation?

Eh bien, c’est quelque chose que vous devez attendre pour la saison 3 pour le découvrir. [Laughs]

TVLINE | Passons à un autre couple qui traverse une période de turbulences: Callie et Jamie sont-ils officiellement séparés?

C’est en quelque sorte la question de la première de la saison 3: sont-ils vraiment cassés? C’est définitivement en attente. Je ne pense pas que ce soit encore clair.

TVLINE | Il est donc possible que ce soit quelque chose qu’ils vont essayer de résoudre?

Je veux dire, il y a du potentiel, mais ça va être difficile. Ça va être une situation compliquée. Mais pour tous les expéditeurs de Jamie et Callie, Jamie n’est pas parti. Il ne s’en va pas, dit les choses ainsi.

TVLINE | Compte tenu de la bonne humeur de cette scène de piscine entre Callie et Gael qui a fait écho au pilote, pouvons-nous supposer sans risque qu’ils ont dépassé leur combat et se sont pardonnés?

Oui.

TVLINE | À quoi ressemblera cette relation maintenant? Allons-nous voir peut-être une renaissance d’une romance? Ou s’agit-il simplement d’amitié?

C’est toujours la question. Ils ont certainement de la chimie, et c’est une autre question à laquelle nous répondrons dans le [Season] 3Une première: ce qui s’est passé après sa sortie de la piscine et ce qui va se passer avec eux à l’avenir.

TVLINE | J’étais tellement excité que Dennis dise à Davia ce qu’il ressentait pour elle, enfin. Quelle est la chose qui l’a convaincu que c’était le bon moment?

Elle est là pour lui après Trap Heals, quand il se rend compte qu’il doit affronter certains trucs avec Jacob, et il chante la chanson pour elle, et Gael a l’idée de transformer la photo sur son mur en quelque chose de beau … Il est prêt à essayer d’avancer. Il allait le faire, puis il a eu peur de ce que la thérapie de groupe a dit, et il a juste l’impression: «Non, je sais. Je vais me faire confiance maintenant. Je suis prêt à aller de l’avant. “

TVLINE | C’était tellement agréable de voir Alice se défendre avec Lindsay. Quelle est la prochaine étape pour elle dans sa vie personnelle et professionnelle?

Elle a cette audition à venir pour ce programme de comédie sur la diversité qui pourrait être vraiment bon pour sa carrière. Pour Alice, son histoire a été et continue d’être [about] essayer de trouver sa voix et de l’utiliser, ce qui est une lutte que tout le monde a dans la vingtaine et au-delà. Mais je pense que c’est particulièrement répandu dans la vingtaine, [when] vous essayez de comprendre: “Qui suis-je? Que veux-je être? Quelle est ma carrière? Et comment puis-je arriver là où je veux aller? » Ça a vraiment été une lutte pour elle, ainsi que des relations.

TVLINE | Comment Malika va-t-elle gérer son avenir incertain la saison prochaine?

Elle va essayer de rester positive et de ne pas abandonner, et, espérons-le, gagner cet essai ou sortir de cette situation difficile dans laquelle elle se trouve. [She’s] traitant également de la croissance de sa relation avec Isaac et d’autres relations, ainsi que de la joie et de la légèreté, ainsi que de l’activisme et des choses difficiles de sa vie.

TVLINE | Depuis combien de temps attendez-vous pour utiliser cette chanson «In Good Trouble»?

[Laughs] Un long moment! Zuri [Adele], qui joue Malika, me l’a envoyé dans la saison 1, et je m’y suis accroché au bon moment, et c’était parfait. Je l’ai aimé.

Bons fans de Trouble, qu’avez-vous pensé de la fin de la saison? Notez-le ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires!