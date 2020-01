Récapitulatif «Good Trouble»: Saison 2, épisode 11 – [Spoiler] Mort

HISTOIRES CONNEXES

Good Trouble ne traîne pas le mystère de qui est dans le sac mortuaire qui a été repéré dans la bande-annonce de la saison 2B de l’émission.

La première de mercredi débute avec un Callie en détresse qui fuit d’un immeuble et des plans d’un coroner en train de sortir un corps. Callie envisage brièvement d’envoyer un SMS à sa sœur Mariana, mais pendant qu’elle hésite, Jamie appelle. “Est-ce que ça va?”, Demande son petit-ami en entendant les larmes dans sa voix. Callie répond simplement «non».

Ce n’est que plus tard que nous découvrons ce qui s’est passé: Callie parle au juge Wilson quand il reçoit un appel téléphonique qui le ramène presque au sol. Son fils Tate a fait une overdose. La mort, évidemment, ébranle l’ancien patron de Callie, dont la dernière conversation avec Tate les a impliqués tous les deux en s’exclamant avec colère à quel point ils ont honte l’un de l’autre. Mais pour Callie, la nouvelle dévastatrice évoque des souvenirs de la mort de sa mère. Heureusement, son petit-ami parfait autoproclamé – et il est presque parfait, grâce à la charmante performance de Beau Mirchoff – appelle Jude pour une visite. Après que les frères et sœurs se souviennent, Callie fait promettre à son frère de ne pas prendre de médicaments, car ils pourraient être mélangés à d’autres substances.

Le geste attentionné de Jamie convainc également Callie de faire de sa situation de vie temporaire avec son beau une situation permanente. Et elle dit même à Jamie qu’elle l’aime!

Ailleurs dans l’épisode:

* Après que l’ex-femme de Jeff se soit déchaînée sur les réseaux sociaux à propos de la “grosse garce” qui a volé son mari, Davia demande l’aide de Gael pour réaliser un fabuleux clip de clapback. Davia rassemble plus tard le courage d’être tout aussi courageuse dans sa vie personnelle et se rend dans la chambre de Dennis pour lui dire, vraisemblablement, qu’elle l’aime. Mais quand elle frappe à sa porte, Davia est surprise de trouver Malika derrière (et un Dennis endormi et torse nu en arrière-plan). Elle ne sait pas, les deux ont passé toute la journée à boire leurs peines ensemble.

* Malika a violé l’ordonnance de non-communication de Wilson et pourrait être condamné à une peine de prison. Son petit ami Isaac est déçu d’avoir manqué le dîner avec sa famille pour la manifestation et n’est pas sûr que Malika soit prête à mettre leur relation avant la cause. Ils pourraient donc être brisés?

* Mariana choisit Raj pour être chef d’équipe intérimaire sur son application pendant qu’elle est transférée à son ancien poste.

* Lindsay invite Alice à ouvrir pour eux à Sacramento, ce qui signifie partager une chambre d’hôtel pendant la nuit. Mais peut-être, juste peut-être, Lindsay n’essaye pas de voler Alice à Joey? Après tout, Lindsay et l’ex-Sumi d’Alice semblent vraiment se sentir.

* Gael quitte son travail de graphiste chez Speckulate pour se concentrer sur son art.

Bons fans de Trouble, qu’avez-vous pensé du retour de la série? Notez-le ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires!