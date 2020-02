Récapitulatif «Greys Anatomy»: Saison 16, épisode 13 – Test de paternité d’Amelia

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour jeudi L’anatomie de Grey.

Grey’s Anatomy de jeudi a non seulement promis de révéler si Link ou Owen était le père du bébé d’Amelia (mais pas!), Il a réuni MerLuca de manière considérable et a laissé tomber nos premiers indices sur la façon dont la sortie de Justin Chambers alors qu’Alex allait enfin être expliqué. Continuez à lire et nous passerons en revue tous les détails de l’épisode réalisé par Jesse Williams.

«LINK VOUS AIME – ARRÊTEZ DE L’ÉVITER» | Alors que «Save the Last Dance for Me» a commencé, Meredith et DeLuca se sont réveillés ensemble au lit pour trouver un texte disant que Suzanne avait eu des douleurs à la poitrine pendant la nuit. Il a rapidement révélé qu’il avait utilisé le nom de sa petite amie pour attirer un expert en diagnostic de l’UCSF – le Dr Lauren Riley (Shoshannah Stern de Supernatural) – pour consulter sur le cas déroutant. À Pac-North, Richard a dit à Owen que leur hôpital avait été acheté par… eh bien, sa femme. “Maintenant, nous devons faire rapport à Gray Sloan et interviewer pour nos emplois”, a-t-il ajouté – avec Koracick. À ce moment, Maggie est arrivée pour son premier jour à Pac-North, parfaitement inconsciente de ce qui s’était passé. À Grey Sloan, Nico a gentiment informé Levi qu’ils n’étaient pas à l’étape de la cohabitation de leur relation, donc son petit ami devait trouver sa propre place, stat. Quand Amelia est tombée sur Jo, le Dr Karev a dit à l’amant de Link qu’il l’avait gardé dans le noir. Il pouvait ressembler à une poupée Ken, mais il avait des sentiments, bon sang. En un rien de temps, Amelia a déduit que Jo traversait quelque chose autant que Link. “Alex n’a pas retourné mes appels”, a admis Jo. Il lui avait seulement dit qu’il traversait quelque chose et avait besoin de temps – ce qu’elle soupçonnait être une vengeance quand elle en avait besoin. (Mais cela ne sonne pas du tout très Alex-y du tout, n’est-ce pas?)

Lorsque le Dr Riley est arrivé, elle a informé Suzanne qu’elle allait effectuer un bazillion de tests – certains d’entre eux pour la deuxième fois. Et elle n’était pas aussi désireuse de travailler avec DeLuca qu’elle ne le faisait déjà avec Mer. En apprenant que Suzanne n’était pas vraiment la patiente de Grey, elle avait seulement consulté, le Dr Riley était prêt à se lancer. “Mais vous êtes trop bon pour vous éloigner”, a suggéré DeLuca. Et, au grand dam de Lauren, il avait raison. Avant que la patiente ne subisse une intervention avec Maggie, elle s’est émerveillée de voir à quel point sa fille – qui avait été accidentellement sortie par sa tante – avait besoin de sa maman super cool à ce moment-là. Raison de plus pour qu’elle se rétablisse! Une fois que Suzanne est sortie de l’anesthésie, le Dr Riley a proposé de suspendre tout traitement, pour voir si les nombreux médicaments qu’elle utilisait masquaient la condition sous-jacente qui était le gros problème. La sœur de Suzanne était livide à l’idée. Donc, le Dr Riley a fait appel directement à elle – si elle était dans la position de Suzanne, elle voudrait que sa sœur préférée prenne cette décision impossible pour elle. Finalement, ils ont accepté de suspendre le traitement. (Après quoi Lauren a admis à DeLuca qu’elle était enfant unique.)

«DIEU, COMMENT JE MANQUE O.R. 2 ’ | Pendant l’interview de Richard avec Koracick… eh bien, ce n’était pas du tout une interview, vraiment. Tom a informé Webber que Catherine lui avait dit que le travail de son futur mari était sûr. Elle voulait juste qu’il revienne à Grey Sloan. Et Richard avait pensé qu’il pouvait le faire. Mais non, il ne le pouvait pas, ne pouvait pas (!) Laisser Catherine le déplacer comme un pion. Ou un évêque. Ou même la reine que Koracick a suggéré qu’il était pour son missus séparé. Quand ce fut le tour de Maggie, Tom lui a dit qu’elle avait encore un travail. Mais son département n’était plus le sien – l’ayant laissé dans l’embarras, elle travaillerait sous Teddy. Quand Owen a hésité à être obligé d’attendre que Koracick ait interviewé même les résidents, Tom a promis de le faire partir à temps pour son mariage. (Snap.) Au moins, l’agitation semblait permettre à Jackson et Maggie d’être à proximité l’un de l’autre sans se tirer dessus. Cette nuit-là, Jackson a trouvé Richard assis à l’extérieur de Grey Sloan. Son beau-fils lui a dit qu’il savait aussi où il travaillait – il y travaillait à Grey Sloan, qu’il le veuille ou non. Jackson semblait même penser que bien assez tôt, Richard et Catherine riraient de leur «séparation». Quelques instants plus tard, Jackson signala à Mer et Bailey que Richard avait marché, et il le voulait aussi. Allaient-ils juste prendre cette BS ou riposter? En choisissant ce dernier, Mer, Richard, Bailey, Owen et Jackson ont pris d’assaut la salle de conférence pour signaler à Tom qu’il ne pouvait pas se permettre de laisser tous ses meilleurs médecins quitter. “Nous sommes une famille”, a déclaré Bailey. Et il n’a pas pu baiser avec leur famille. Cela étant, Richard et Owen ont été réembauchés, Maggie et Teddy seraient co-chefs cardio, et Cormac et Alex seraient co-chefs peds (comme si cela allait être un problème). Et bonne chance, Tom, trouver le co-budget pour co-payer pour tous ces co-chefs!

«J’AI FAIT LA PROMESSE QUE NOUS NE SERONS JAMAIS DIVISÉS» | Lorsque le jeune Joey de la station 19 a fini d’être soigné par Nico, Bailey lui a dit que ses frères et sœurs adoptifs avaient été emmenés par les services sociaux. Il ne l’a pas bien pris. Peu de temps après, Jo l’a trouvé en train de se faufiler hors de l’hôpital. «L’infirmière Jones» avait dit que ça allait, mentit-il. Plus tard, Bailey lui a rapporté que les services sociaux essayaient de garder les frères et sœurs unis. Mais ce n’étaient pas ses frères et sa sœur biologiques, s’est exclamé Joey. Prenant les devants, Jo a insisté pour qu’il ne fasse rien d’irréfléchi. De toutes les personnes, elle comprenait ce qu’il traversait. “Mais vous ne pouvez pas les aider si vous êtes mort.” En opérant sur Joey, Bailey a révélé à Jo qu’elle avait fait des recherches sur le garçon – c’était un bon garçon. Faites-en un grand. Et Jo savait que personne n’allait adopter un jeune de 17 ans. Ce soir-là, Jo a assuré à Bailey que le cas de Joey dans le système d’accueil n’était pas désespéré, ce n’était pas facile. (Mais on pouvait voir les roues tourner en une – ou était-ce les deux? – de leurs têtes…)

“QU’EST-CE QUE GONNA ARRIVE?” | Hors de sa conversation avec Jo, Amelia a appelé Link dans la salle des plantes pour demander ce qui se passerait s’il s’avérait que le bébé était Owen. Il avait dit qu’il l’aimait. L’aimait-il suffisamment pour être en elle et dans la vie de ce bébé quoi qu’il arrive? En réponse, Link a admis qu’il ne pouvait pas prétendre qu’il ne pensait pas que son histoire avec Owen aurait un impact sur leur avenir si le bébé devenait son ex-mari. Donc, fondamentalement, ils devraient attendre et voir. Plus tard, les anciens mariés se sont rencontrés pendant qu’Owen essayait de ne pas laisser la vapeur sortir de ses oreilles sur Koracick. “Tu as volé sa petite amie,” lui rappela Amelia. Alors «laissez Tom s’amuser – ou souffrir. Il est seul. »Owen était stupéfait: comment a-t-elle réussi à ressentir autant et si bien les sentiments de tout le monde 24/7? Alors que l’épisode touchait à sa fin, Amelia a envoyé un SMS à Link disant qu’elle n’avait pas encore passé le test de paternité – elle avait besoin de temps.

«J’avais l’habitude d’être romanesque» | Dans d’autres développements, Cormac, dont les enfants visitaient Grey Sloan, a continué à charmer Mer (ou du moins nous). Levi a traité une patiente cancéreuse nommée Irène qui vivait sa meilleure vie avec son mari aussi longtemps qu’elle le pouvait. Ce qui n’allait pas être beaucoup plus long, Schmitt et Gray ont malheureusement dû rapporter. Le mari d’Irène, après avoir fait briller Levi, lui a demandé son aide pour installer la cafétéria comme une salle de bal afin que les amateurs de danse puissent faire un dernier tourbillon autour du sol. (Au rythme de «Moon River», rien de moins.) Plus tard, alors que Mer observait qu’il était une fois la seule à installer la salle de bal de fortune pour le couple condamné, pas un résident, Irene a demandé à Levi si il avait encore rencontré l’amour de sa vie. Il l’avait fait, mais il avait du mal à le communiquer à Nico. S’ils étaient sur la même page, ils auraient peut-être lu des livres différents. Finalement, Jo est retourné chez elle et l’appartement vide d’Alex. À moins que je ne rate ma marque, elle envisageait définitivement de la remplir de Joey et de ses frères et sœurs.

Alors, qu’avez-vous pensé de l’épisode? Alex plus ou moins fantôme Jo? Amelia ne passe pas le test de paternité? La façon folle de réunir l’équipe Grey Sloan? Appuyez sur les commentaires.