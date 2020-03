Récapitulatif «Hawaii Five-0»: saison 10, épisode 21 – Steve veut-il sortir?

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur Hawaii Five-0, à l’avant-dernière heure de la série CBS, tout le monde se demandait: “Qu’est-ce qui ne va pas avec McGarrett?” Et à la fin de l’épisode, Danny avait la réponse.

Mais d’abord, rencontrez Lincoln Cole!

Après que Steve ait accepté la remise en mains propres de ce qui est plus tard révélé être une lettre / un chiffre codé de Doris, nous avons coupé à un gang de crétins poussant une femme et son petit enfant dans sa maison. Ils viennent de voler une banque, où l’un de leurs gars s’est fait tirer dessus, ils ont donc besoin d’un endroit où se coucher. Heureusement pour la dame, le busboy (joué par l’ancien de MacGyver Lance Gross) du restaurant, elle et son fils étaient juste au rendez-vous pour rendre une babiole perdue. Le busboy glane que quelque chose ne va pas, et quelques instants après avoir demandé à la femme d’adieu, il vient faire irruption dans le dos, chassant les voleurs assortis. On s’éloigne, cependant – et le busboy, lui aussi, disparaît une fois que la mère lui tourne le dos pour appeler les flics.

Ayant attrapé cette affaire – car «il y a toujours une autre affaire» – Danny retrouve Steve sur la tombe de son père. Cela fait presque 10 ans que l’aîné McGarrett est décédé, tandis que Steve lui-même a traversé une année assez difficile, avec Joe, Doris et tout le reste. Produisant le chiffre, Steve grommelle: “La dernière chose dont j’ai besoin en ce moment est un autre mystère.” Ils se rendent donc sur les lieux de l’escarmouche avec les voleurs, obtenant le téléchargement de Tani et Quinn sur le busboy remarquablement qualifié qui a sauvé la femme et l’enfant. De retour au siège social, Five-0 se rend compte que ledit busboy vivait sous une identité supposée. Ce n’est que lorsque Adam repère son adresse postale et trouve une brosse à dents / ADN qu’il apprend qui il est: Lincoln Cole, un sergent d’artillerie de marine avec l’équipe FAST (anti-terroriste). Et, plus curieusement, celui qui est allé AWOL après avoir reçu un Purple Heart à la suite d’une grande mission.

Steve et Junior rendent visite au sergent-major Phillips (alias Chuck Norris, star invitée de Blink-and-you-miss-him), qu’ils savent que Cole avait appelé plus tôt dans la journée. Phillips joue stupide, mais Junior marche droit devant chez lui, où il espionne Cole s’échapper par le dos. Une poursuite s’ensuit, au cours de laquelle Cole et McGarrett échangent coups, grèves, coups de pied, qu’avez-vous. Junior rompt les choses avec un coup de feu, après quoi Cole est transporté dans la salle de restitution au siège.

Cole reste maman, mais Steve finit par lui parler un peu, reconnaissant la culpabilité qu’il ressent probablement pour avoir perdu des hommes pendant la mission qui l’a marqué comme un héros. Cole avoue qu’il ressent une culpabilité terrible, ayant laissé son zèle pour une grande «victoire» attirer son équipe dans une embuscade évidente.

Lorsque des hommes masqués forcent une vidéo de rançon sur les ondes de la télévision, exigeant Cole en échange de la femme et de l’enfant aujourd’hui kidnappés, McDanno débat sur l’utilisation de Cole pour éliminer les méchants. Steve appelle le kidnappeur, Hector, pour signaler qu’ils ont Cole en garde à vue mais sont sur le point de le remettre aux députés / prison. Ce n’est pas suffisant, cependant, pour Hector. En fait, les députés se présentent pour réclamer Cole, et Steve le retourne. Cole, cependant, échappe en quelque sorte au transport et se dirige vers la rencontre. Là, il assure la sécurité de la femme et de l’enfant avant de se remettre à Hector, qui met alors rapidement un pistolet sur la tête de Cole … avant de se faire zinguer par le fusil de sniper de Junior. Avec tous les Five-0 émergeant du pinceau voisin, une fusillade s’ensuit, et finalement chaque méchant est abattu. “Je pense que ce gars pourrait être plus fou que vous”, dit Danny à Steve de la propre capacité de Cole à faire du derring-do.

Ensuite, au siège, Steve informe Cole qu’il est libre de partir – que les députés sont occupés à l’examen officiel, et que personne n’est pressé de porter des accusations contre le héros de la guerre qui vient de sauver une femme et un enfant. Cole à son tour propose d’appeler en faveur pour aider Steve à décoder le chiffre sur son bureau. Danny appelle alors et convoque Steve pour un tête à tête sur leurs chaises de plage. Steve essaie d’abord de dévier, mais Danny veut avoir une conversation sérieuse sur ce qui affecte son partenaire de longue date.

“Quelque chose a changé …”, admet Steve, ajoutant qu’il s’est rendu compte que pendant 10 ans, il “protégeait tout le monde sauf moi”. Danny suggère qu’il fasse simplement une pause, mais Steve rétorque: «C’est plus que ça.» Il a pensé à un moment donné que le restaurant (hé, vous vous souvenez de cette histoire?) Offrirait un «équilibre», alors quand il a calé, il a réfléchi à d’autres façons d’avoir une vie normale.

“Pensez-vous que vous êtes capable de terminer?” demande Danny. “Peut-être”, dit Steve. Avec Five-0, il dit: «J’ai commencé à courir et je cours depuis», et maintenant il envisage de «prendre du temps pour prendre du recul». Danny suggère que le New Jersey serait un bon endroit pour acquérir une telle perspective! Au début, Steve reporte: “Ce serait plein de gens comme vous!” Et pourtant… maintenant, il se sent presque mis au défi de s’éloigner du Garden State.

Danny se dirige vers la maison pour chercher plus de bières – seulement pour trouver un homme masqué en train de fouiller dans le bureau de Steve. Un combat éclate, un coup de feu se déclenche, Steve entre dans la maison, mais le cambrioleur s’est échappé, et Danny est simplement un peu cogné. Le voleur était après le chiffre, suppose Steve, mais involontairement emporté avec juste l’enveloppe vide dans laquelle il était entré.

A suivre, lors de la finale de la série du 3 avril.

Que pensez-vous de la “Partie 1” de la finale de la série H50? Auriez-vous accueilli Lincoln Cole en tant que nouveau membre / chef d’équipe, s’il y avait eu une saison 11?