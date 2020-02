Récapitulatif «Homeland»: Saison 8, épisode 2 – «Catch and Release»

HISTOIRES CONNEXES

La mission de paix de Carrie en Afghanistan a connu un réveil brutal cette semaine sur Homeland, grâce non pas à un mais deux (!) Enlèvements.

Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés, Carrie regardant fixement Yevgeny alors qu’il quitte le bureau du vice-président afghan G’ulom. G’ulom qualifie Yevgeny et ses cohortes d’intelligence d’hommes d’affaires, mais Carrie sait que ce n’est pas vrai. Elle essaie de convaincre G’ulom de revenir sur ses commentaires au sujet de la libération des prisonniers talibans, mais c’est un vieux mulet têtu. Quand elle fait remarquer qu’il devra éventuellement les libérer si le processus de paix fonctionne, il répond: “Ou quoi?” Elle part les mains vides et s’énerve davantage lorsque Saul lui dit qu’elle ne peut pas poursuivre Yevgeny; ils ont conclu un accord d’immunité avec lui pour obtenir la libération de Carrie.

Elle obtient une avance juteuse, cependant, lorsqu’un informateur anonyme la pointe vers une femme nommée Samira, qui a dénoncé la corruption sous la surveillance de G’ulom avant que son mari ne soit tué par une voiture piégée – une bombe clairement destinée à elle. Carrie veut savoir ce qu’elle sait, elle a donc demandé à Jenna Bragg de mettre en place un faux entretien d’embauche pour Samira afin de détourner Carrie afin de fouiner dans l’appartement de Samira. Au cours de l’interview, Carrie trouve une clé USB cousue à l’intérieur d’une burqa… mais Jenna rejette son script et rend Samira suspecte. Elle essaie de fuir l’interview après avoir pris une photo du visage de Jenna, et Jenna panique. Au moment où Carrie arrive, ils ont Samira attachée dans une chambre d’hôtel avec une capuche sur la tête. (Enlèvement # 1!)

Carrie joue un bon flic, déliant Samira et retirant le capuchon. Elle lui montre la clé USB qu’elle a trouvée: elle contient des fichiers personnels laissés par l’enquête sur la corruption de Samira qui impliquent clairement G’ulom. (Il arnaque les États-Unis sur des dizaines de millions de dollars, prenant de l’argent pour des bases militaires qui n’ont jamais été construites.) Carrie veut l’utiliser comme chantage pour que G’ulom reprenne ses commentaires de prisonnier – mais Samira ne veut pas pour laisser l’homme qui a tué son mari. Elle souhaite que les Américains sortent déjà d’Afghanistan et les laissent tranquilles, mais Carrie lui rappelle que sans les États-Unis là-bas pour négocier la paix, G’ulom sera trop puissant pour que quiconque puisse le déloger.

Elle a dû convaincre Samira, car Carrie emmène les dossiers directement à G’ulom, l’accusant de voler au moins cent millions de dollars. G’ulom hausse les épaules: tous les politiciens ne se volent-ils pas un peu pour eux-mêmes? Carrie pense que ses compatriotes afghans le tueraient s’ils le savaient, et il semble être d’accord: il tient une conférence de presse confirmant qu’il libérera tous les prisonniers talibans après tout. Carrie et ses collègues célèbrent avec un verre dans un bar local… où Carrie rencontre Yevgeny. Elle lui crie de s’éloigner d’elle, mais il révèle que c’est lui qui l’a informée de Samira. De plus, il semble surpris et blessé qu’elle soit si grossière avec lui – alors qu’elle se souvient de l’avoir supplié de ne pas la laisser dans cette prison russe.

REGARDEZ QUI EST DE RETOUR! | Saul s’éclate du passé lorsque Max l’informe qu’il a capté l’audio du chef taliban Haissam Haqqani. (Vous vous souvenez de lui comme le Big Bad de la saison 4?) Sur la base de l’audio, Haqqani veut réellement la paix avec le gouvernement afghan, donc quand le cousin au second degré de Haqqani rentre chez lui grâce à une libération de prisonnier, Saul l’enrôle pour envoyer un message à Haqqani, lui rappelant leur histoire commune et l’invitant à se rencontrer face à face.

Max l’avertit cependant qu’il voit beaucoup d’activités de renseignement pakistanaises dans la région, et alors que le convoi de Haqqani s’approche de Saul, un tireur d’élite les frappe avec un lance-roquettes, faisant exploser une voiture dans une énorme boule de feu. Dans le chaos qui suit, Saul est capturé et poussé dans un camion avec un sac sur la tête. (Enlèvement # 2!) Il est emmené dans un lieu tenu secret, où il se retrouve face à face avec Haqqani. Saul est ravi de voir qu’il est toujours en vie… mais Haqqani répond en l’assommant froidement avec la crosse de son fusil.

Plus Intel:

* Tasneem a également fait un voyage parallèle au Pakistan et a rencontré un vieil ami de Saul, qui est maintenant confiné dans un fauteuil roulant et tire des écureuils avec un pistolet. (Oui.) Elle sait que Saul est au Pakistan et essaie de se connecter avec Haqqani, et son vieil ami a déclamé comment les Américains les détestaient et leurs tentatives d’indépendance. Oui, en se basant sur le fait qu’elle obtienne une scène entière ici sans Carrie ou Saul, je suis convaincu que Tasneem sera un facteur important cette saison.

* Nous avons de nouveaux crédits d’ouverture, les gens! Les images couvrent toute la série, y compris beaucoup de morts de Brody et (sniff) Quinn. Il offre également des aperçus alléchants de ce qui reste à venir cette saison, comme une scène de Saul hurlant de colère dans une pièce remplie de hauts gradés militaires.

* Est-ce que Jenna est juste une erreur colossale… ou est-ce en fait une taupe qui cherche à saper la mission de Carrie de l’intérieur? (Désolé, c’est Homeland, je dois demander.)

* DÉCHIRURE. Carrie ivre de vin. Au bar, elle a commandé une eau gazéifiée à la chaux et a ri: “Je ne suis plus aussi amusant qu’avant.” Et les vignerons de la Napa Valley ont pleuré à l’unisson.

