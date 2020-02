Récapitulatif «Homeland»: Saison 8, épisode 3 – «False Friends»

HISTOIRES CONNEXES

Haqqani sent un rat dans son entourage cette semaine sur Homeland – et l’odeur vient de son propre arbre généalogique.

Un Saul kidnappé dit frénétiquement à Haqqani qu’il n’est pas responsable de l’embuscade; l’ISI l’a fait, dit-il. Haqqani doit avoir un traître parmi lui, théorise-t-il, ce que Haqqani se moque – mais il interroge rapidement l’un de ses hommes de main, qui lui dit que les seules personnes qui étaient au courant de sa rencontre avec Saul étaient les personnes qu’il se disait. Hmmm… qui comprend le propre fils de Haqqani, Jalal, qui rencontre Tasneem quand il est interrompu par un appel téléphonique de son père. Il semble surpris (et pas du tout ravi) que Haqqani ne soit pas mort, et nous apprenons que lui et Tasneem étaient derrière l’embuscade. Tasneem le met en garde de le jouer cool, cependant.

Jalal rentre chez lui et est chaleureusement accueilli par son père, qui l’informe qu’ils ont été trahis. Jalal blâme les Américains, qualifiant Saul de «menteur professionnel», mais Haqqani pointe le doigt sur lui à la place. Jalal le nie, mais il glisse sensiblement quand il fait référence au “traître que vous recherchez” (pas “nous sommes”). Haqqani le remarque – et ses craintes sont confirmées quand il écoute Jalal appeler Tasneem paniqué. Il libère Saul et lui dit que Jalal (son unique fils vivant, soit dit en passant) a essayé de le faire tuer. Il envisage de démissionner, mais Saul lui demande instamment de rester, affirmant qu’il est le seul à avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre.

Les hommes de Haqqani ont tiré Jalal du lit et l’ont attaché à un poteau par son cou, où Haqqani exige de connaître la vérité, tirant une balle juste devant la tête de Jalal. Jalal se retourne contre lui, l’appelant «un vieil homme fatigué qui a perdu son chemin» et lui reprochant de négocier avec «l’ennemi». Haqqani lui dit doucement que la guerre ne peut pas être gagnée et libère son fils, lui demandant de le rejoindre. Jalal promet «d’essayer» – mais quand il insiste sur le fait que c’est l’ISI et non lui derrière l’embuscade, Haqqani le gifle et le jette seul dans les rues.

Saul et Haqqani retroussent leurs manches et envisagent sérieusement un accord de paix: Haqqani hésite à accepter le désarmement, mais Saul lui offre l’amnistie et un siège légitime à la table politique des talibans. Haqqani accepte un cessez-le-feu, mais il s’attend à ce que Saul tienne sa fin du marché. Il craint également d’avoir fait une erreur en chassant Jalal – ce que nous pouvons à peu près confirmer, car il marche seul dans les rues lorsque Tasneem arrive dans un camion pour le récupérer.

RÉUNIS (ET IL NE SENTIR PAS BON) | Pendant ce temps, Carrie renoue avec Yevgeny après avoir reçu un message de lui indiquant un lieu et une heure pour qu’ils se rencontrent. Dunne décide d’autoriser la réunion afin qu’il puisse espionner Carrie, mais Yevgeny le surpasse en planifiant la réunion pendant les prières du matin afin que les prières étouffent leur conversation. Yevgeny présente ses excuses à Carrie pour l’avoir laissée seule dans cet asile de Moscou, mais clame son innocence lorsqu’elle lui reproche le meurtre de Roshan. Il veut juste “reprendre là où nous nous étions arrêtés”: il lui rappelle qu’il l’a sauvée de se suicider, et comment ils faisaient de longues promenades où elle lui disait tout sur Brody et Franny … et même sur la quasi-noyade de Franny. (Ouais. J’ai oublié celui-là.)

De retour au siège, Carrie se prépare à rédiger un rapport sur sa conversation avec Yevgeny, mais Dunne veut savoir pourquoi elle a disparu pendant 90 minutes après. (Elle prétend qu’elle avait juste besoin de s’éclaircir la tête. Hmmm.) Il lui demande ce que Yevgeny lui a dit, et elle ment ouvertement qu’il “se sent sous-estimé” par les services de renseignement russes et pourrait être ouvert au recrutement. Eh bien, mademoiselle Mathison, qu’est-ce que vous avez dans la manche?

Plus Intel:

* Le président Warner a fait ses débuts dans la saison 8, et nous avons rencontré l’ancien élève de True Blood, Sam Trammell, en tant que vice-président Ben Hayes, qui a vivement demandé que Saul soit licencié lors d’un briefing. (Alors que Saul était encore un prisonnier taliban, souvenez-vous.) Plus tard, David Wellington a averti Warner que Hayes rencontrait de gros donateurs et pourrait lui présenter un défi majeur. Le bureau ovale est un vrai tourniquet sur ce spectacle, hein?

* En parlant du président Warner, il semble qu’il se rendra bientôt en Afghanistan pour conclure l’accord sur cet accord de paix, à la suggestion de Carrie. C’est ce que le président Keane aurait fait, at-elle dit. (Et où est Keane, de toute façon? Je sais qu’elle a démissionné, mais elle a été une grande partie des deux dernières saisons.)

* Max est malade et fatigué d’être le porte-bonheur de son peloton – ils lui ont même sauté dessus et l’ont frotté avec force comme s’il était une statue de Bouddha – mais juste au moment où il était sur le point de partir, le mauvais temps l’a forcé à rester avec le peloton pendant un quelques jours de plus. Pas de chance pour lui, bonne chance pour les troupes!

* Jenna a essayé de gagner la confiance de Carrie en fumant une cigarette avec elle, mais Carrie pouvait flairer son arrière-pensée à un mile de distance. Toujours pas convaincue que Jenna n’est pas une taupe en quelque sorte.

* Pourquoi Carrie a-t-elle porté une perruque brune pour rencontrer Yevgeny? Elle ne se déguisait pas pour lui, ni pour ses amis de la CIA, qu’elle ne savait même pas regarder. Était-ce au cas où les services secrets russes écouteraient?

Vous avez des réflexions sur la patrie de ce soir? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.