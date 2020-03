Récapitulatif «Homeland»: Saison 8, épisode 4 – [Spoiler] Meurt?

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre dernier récapitulatif Homeland ici.

Le processus de paix en Afghanistan a été secoué cette semaine par la tragédie sur Homeland – et les choses sont sur le point de devenir beaucoup moins pacifiques.

Carrie est transportée par la police militaire et conduite à l’aéroport, mais elle n’est pas expédiée de Kaboul. Saul est là pour la saluer et lui dit que le président Warner est sur le point d’annoncer l’accord de paix. Warner arrive et remercie sincèrement Carrie pour les sacrifices qu’elle a faits dans cette prison russe, et Carrie est clairement touchée. Mais tout le monde ne fait pas la fête: Tasneem et G’ulom se retrouvent lors de la cérémonie d’annonce et se plaignent de la façon dont ils ont tous deux été exclus du processus de paix. Tasneem essaie de partir, mais Saul l’informe avec force qu’elle reste – et il sait qu’elle était également derrière l’attentat contre Haqqani.

Warner se rend dans une base militaire et informe les soldats qu’ils rentrent chez eux, et Carrie et Jenna sont embarquées dans un VUS dans le cadre d’un cortège de leurres. Sur le chemin, cependant, Carrie reçoit un appel frénétique de Samira: le frère de son défunt mari s’est arrêté et lui a demandé de revenir à la maison et de l’épouser. Quand elle a dit non, il est revenu avec quelques copains talibans, avec l’intention de forcer le problème. Samira demande de l’aide à Carrie. Carrie ordonne à son chauffeur de se retirer du cortège et de se rendre directement chez Samira.

Saul s’adresse à la foule lors de la cérémonie alors que Warner arrive à la base militaire de Max avec le président afghan et prononce un grand discours – tandis que Carrie tire une arme sur les ravisseurs de Samira et l’emmène en sécurité. (De plus, le vice-président Hayes regarde le discours de Warner de la Maison Blanche et se plaint que Warner vient de se présenter pour verrouiller un deuxième mandat.) Les troupes applaudissent le discours de Warner, et Max se prépare à rentrer chez lui, mais décide de rester lorsque les troupes s’inquiètent perdent leur porte-bonheur. Très bientôt, cependant, il semble que Warner pourrait utiliser son propre porte-bonheur.

Un fonctionnaire tire Saul de côté et, sur le chemin du retour à la station de la CIA, l’informe que l’hélicoptère du président (gorgée) a disparu du radar. Carrie reçoit également un message pour retourner à la base dès que possible et est informé par Saul: Ils ne savent pas si l’hélicoptère s’est écrasé, mais ils ont un hélicoptère de surveillance à sa recherche. Ils regardent sur un grand écran les enquêteurs localiser l’épave de l’hélicoptère du Président… tout comme les combattants talibans affluent à pied. L’un d’eux sort un lance-roquettes, et alors que l’hélicoptère de surveillance ouvre le feu sur eux, une roquette frappe l’hélicoptère, l’écran devient noir – et le célèbre menton de Carrie commence à trembler.

