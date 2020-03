Récapitulatif «Homeland»: Saison 8, épisode 8 – [Spoiler] Meurt

HISTOIRES CONNEXES

Une avalanche de décisions irréfléchies a conduit à des effusions de sang cette semaine sur Homeland – et pourrait avoir entraîné un fossé permanent entre Carrie et Saul.

Haqqani est sorti de sa cellule de prison et placé devant un peloton d’exécution, mais sa vie est épargnée lorsque Hayes fait un appel d’urgence à G’ulom, l’informant que Max est retenu en otage par le fils de Haqqani, Jalal, et qu’il sera tué si Haqqani décède. Pendant que Carrie et Yevgeny attendent à l’extérieur où Max est détenu, Saul se dirige vers un briefing vidéo d’urgence avec Hayes, où un responsable de la CIA dit à Hayes que son plan est d’envoyer un petit groupe d’opérations spéciales la nuit pour sauver Max … mais les chances sont ” au mieux, 50-50. ” Hayes sort furieux et Zabel suit rapidement derrière, lui rappelant que l’Amérique ne négocie pas avec les terroristes, et qu’un sauvetage échoué serait bien pire que de simplement perdre Max.

Saul rend visite à Haqqani dans sa cellule, mais bientôt Haqqani est de nouveau arraché et replacé devant le peloton d’exécution. Saul affronte avec colère G’ulom, mais le vice-président afghan lui dit de s’en prendre à Hayes. Les hommes armés ont tiré plusieurs fois sur Haqqani dans la poitrine et, miraculeusement, il est capable de se remettre sur ses pieds. Ils le rechargent et lui tirent à nouveau dessus, cette fois fatalement. Et c’est une mauvaise nouvelle pour Max: Carrie et Yevgeny repèrent ses ravisseurs entassés dans des camions alors que la nouvelle de la mort de Haqqani devient virale… et Jalal tire sur Max trois fois avant que lui et les autres ne partent. Carrie crie et sprinte jusqu’à Max, vérifiant son pouls. Mais c’est trop tard. Il est mort.

Carrie appelle Saul et décharge sur lui, lui reprochant de ne pas avoir protégé Max: «Je t’ai dit où il était. Tu n’as rien fait.” Yevgeny l’aide à ramener le corps de Max à l’intérieur pour attendre que quelqu’un le ramasse. Là, il lui demande tendrement qui était Max, et Carrie se lance dans un éloge funèbre improvisé, disant que Max «ferait n’importe quoi pour moi. Absolument rien. ” Mais elle se rend compte maintenant qu’elle le tenait pour acquis, “et maintenant il est mort”, s’excusant auprès de son cadavre à travers des sanglots. Oh, et Jalal se rend dans une ville pakistanaise et interrompt un rassemblement des dirigeants talibans locaux, chantant que c’est lui qui a abattu l’hélicoptère du président et même brandissant le lance-roquettes qui l’a fait.

De retour à Washington, Wellington aperçoit un discours agressivement dur sur le bureau de Zabel, et les deux se chamaillent sur la façon dont le président devrait aborder cela. Hayes leur ordonne de rédiger un discours sur lequel ils peuvent tous les deux s’entendre, et Zabel s’exécute à contrecœur – mais il appelle ensuite une de ses amies et lui demande de déterrer du «kompromat» sur Wellington et Saul pour les faire reculer. Elle lui revient avec… une vidéo des services de renseignement saoudiens de Jalal avouant avoir abattu l’hélicoptère. Elle l’avertit que ce n’est pas vérifié, mais ses yeux s’éclairent, et il se précipite vers Hayes avec les nouvelles et lui tend un discours fraîchement réécrit.

Hayes s’adresse à la nation, désignant Jalal comme le tueur du président et exhortant le Pakistan à aider les États-Unis à l’appréhender. Wellington dit à Zabel qu’il “nous pousse dans une guerre que nous ne voulons pas et ne pouvons pas gagner”, mais ce cheval en particulier est bien en dehors de la grange à ce stade. Et lorsque Saul arrive avec des troupes pour ramasser le corps de Max, Carrie lui dit qu’elle a une piste pour trouver l’enregistreur de bord du président. Mais les troupes veulent fouiller Carrie et lui mettre des menottes, et elle panique, tirant une arme sur eux. Saul se met sur le chemin, mais Carrie se retourne contre lui, le traitant de menteur et sprintant pour rejoindre Yevgeny à la place. Elle et Saul échangent des regards significatifs pendant que l’hélicoptère de Saul décolle, et Carrie part avec Yevgeny – et lui parle de l’enregistreur de vol: “Je sais où il est.”

