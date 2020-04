Récapitulatif «Insecure»: Saison 4, épisode 1 – «Lowkey Feelin’ Myself »

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour la première de la saison 4 de dimanche Peu sûr. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, continuez.

Les besties précaires Issa et Molly se sont déjà séparés. Mais il y avait quelque chose de différent dans l’éloignement qui avait été annoncé dans la première de la saison 4 de la dramatique parfaite d’Issa Rae. Avant que l’épisode ne nous renvoie à quatre mois avant la fête de quartier qu’Issa organisait, elle a dit à quelqu’un au téléphone que “honnêtement, je ne f – plus avec Molly.” Et cela ne semblait pas seulement triste mais… inquiétant. Maintenant, cela aurait pu être dû au fait qu’Issa regardait à l’époque l’émission de crime véritable Looking for LaToya. Ou peut-être que quelque chose de gros est vraiment tombé? Quelle? Cherchons des indices parmi les informations que nous avons glanées dans «Lowkey Feelin’ Myself ».

“SI TU ÉTAIS UNE ROBE, JE TE TIENDRAIS” | Au début de l’épisode, Issa et Molly’s Self-Care Sunday – qui consistaient à se défoncer et à faire du yoga – nous ont fourni des mises à jour rapides sur les copains. Issa n’avait «pas de travail, pas d’homme…» Euh, oui. Même en le disant, elle a réalisé que “tout cela sonne mal, mais c’est en fait bien.” (Et Issa avait un homme, ne serait-ce que pour les loisirs – un gros gars appelé TSA bae, en raison de son travail de contrôleur d’aéroport.) Pour sa part, Molly était dirigée en lambeaux par le travail et s’amusait – juste du plaisir, elle a insisté – avec Andrew. Plus tard, alors que les copines faisaient des emplettes pour des vêtements qu’Issa pourrait porter à un mélangeur pour des sponsors potentiels de la fête de quartier (puis revenir), elle a admis qu’elle se sentait dépassée par son nouveau copain Condola, qui recrutait d’énormes marques. Qui avait obtenu Issa jusqu’ici? Euh, “Wayne du Popeye’s sur Centinela.” Pourquoi, se demanda-t-elle, avait-elle jamais pensé pouvoir faire ça? “Vous avez déjà planifié des événements”, a souligné Molly. “Vous avez collecté de l’argent. Oui, c’est à plus grande échelle, mais salope, tu pèses plus maintenant. » (Insérez un son d’enregistrement-scratch.) “Je n’aime pas cette métaphore,” répondit Issa, “mais j’apprécie votre énergie.”

Avant la fin de leurs achats, Molly a demandé à Issa si elle devait dire à Andrew que Nathan pourrait venir au mixeur. Mm, non. (Bummer. J’ai aimé Nathan, au moins avant qu’il ne fantôme notre fille.) Peu de temps après, la réunion du mélangeur d’Issa et Condola dans le bureau chic de ce dernier a été interrompue par une très-fausse Tiffany, qui a été stupéfaite d’apprendre que son collègue sortait toujours avec l’homme. qu’elle avait rencontrée à sa baby shower: Lawrence. “C’est bien”, a déclaré Tiffany, le souhaitant. Mais une fois que Condola et Issa ont découvert leurs liens mutuels avec Lawrence, cela ne semblait plus être le cas. (En fait, Issa s’est retrouvée à imaginer soudain Lawrence et Condola en train de jouer partout dans la douche de bébé. “Je parie que vous possédez tous vos vêtements, n’est-ce pas?”, A-t-il dit à son amant. Oh oui, bébé ” ! », A-t-elle répondu. Hilarant.) Ce soir-là, bien que Lawrence ait assuré à Condola que tout allait bien entre lui et son ancienne petite amie de longue date, elle a renoncé à leur rendez-vous pour« traiter »ces nouvelles informations. La prochaine chose que nous savions, le jour du mixeur était arrivé. Comme il se tenait dans le complexe d’appartements qu’Issa gère, elle en informerait les locataires. Mais «quand j’ai dit que les résidents étaient les bienvenus», a-t-elle dit à Trina, «j’étais juste polie.»

«RELAX, URBAN OUTFITTERS» | Lorsque Condola est arrivée, les choses entre elle et Issa sont restées aussi gênantes que l’enfer. Mais ils ont quand même réussi à réunir la table de mixage, avec Ahmal DJing et Kelli barman (et recevoir une proposition indécente d’un gars plus âgé!). Pendant un moment seul avec le gros verseur, Issa a demandé ce qu’elle ferait si une nouvelle amie incroyable sortait avec son ex. C’est effectivement arrivé à Kelli. (Bien sûr que oui!) «Elle est en prison maintenant. Je l’ai encadrée », a admis Kelli,« mais nous avons toujours raison. » (Oh Kelli, tu m’as manqué!) Plus tard, Issa a mis le mélangeur dans … bon Dieu, des façons dont je ne savais même pas qu’il existait. Elle et Condola se sont accidentellement parlées en face du sponsor potentiel Sheryl, au point que Tiffany disait: “C’est comme regarder une conférence téléphonique en direct, et je ne peux pas le supporter.” Puis Issa a dit à tous les gros bonnets tout ce qu’ils voulaient entendre sur la fête de quartier. Au moment où Molly est arrivée, sous le choc de la révélation qu’Andrew voyait d’autres personnes – comme il le pensait – Issa était désespérée. “Pouvez-vous faire cette chose”, a-t-elle demandé à Molly, “où vous faites rire les blancs et ils me donnent de l’argent?”

Juste au moment où vous pensiez que la table de mixage ne pouvait pas aller plus au sud, Ahmal a pris une demande de Trina pour jouer une chanson dont je ne pouvais pas taper les paroles ici sans utiliser beaucoup de tirets, et l’une des porta-potties cassé. Enfin, Issa a pris le contrôle de la situation et a prononcé un discours sincère sur les raisons pour lesquelles elle estimait que la fête de quartier était importante. Cela lui a valu un coup de pouce de Trina, le respect de Sheryl et le triple du nombre de sponsors de l’événement. Alors que le mixeur tombait en panne, Molly a fait partir Andrew sans elle… d’une manière qui ressemblait à une rupture douce. Quand elle a dit à Issa, son copain l’a mise au défi d’arrêter de jouer – elle savait que Molly était vraiment amoureuse d’Andrew. S’ils devaient être honnêtes, Molly voulait savoir ce que faisait Issa en étant amie avec la petite amie de son ex. “Vous savez, votre vie ne doit pas être aussi désordonnée”, a-t-elle déclaré. Et OMG, qui était riche venant de Molly, de tous les gens. Mais au moins, elle s’est tenue responsable de ses propres actions, et a courageusement envoyé un texto à Andrew qu’elle l’aimait plus que amusant. Pendant qu’elle attendait sa réponse, Condola s’est présentée sur le pas de la porte de Lawrence et a répondu à sa question – “Alors, on va bien?” – au lit.

Alors, que pensez-vous de la première de la saison 4? Des théories sur ce qui aurait pu se passer entre Issa et Molly? Notez l’épisode ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires.