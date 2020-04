Récapitulatif «Insecure»: Saison 4, épisode 2 – «Lowkey Distant»

Oooh, c’est comme ça. Les problèmes qui allaient évidemment conduire à la rupture Issa / Molly que la première de la saison 4 préfigurait ont été mis au point dans l’insécurité de dimanche. Qu’étaient-t-ils? Continuer à lire…

«P —- Y EN PAUSE» | Au début de «Lowkey Distant», une maladresse familière liée à Lawrence s’est glissée dans la visite d’Issa et Condola du site pour la fête de quartier – vous savez, le quartier. Alors les amis rapides ont claqué les freins sur ce s—. Ils travaillaient et vibraient trop bien ensemble pour tolérer l’empiètement de toute mauvaise énergie. Ou, comme le dit Issa, “je ne suis pas sur le point de laisser quelqu’un qui met de la mayonnaise sur ses frites faire des choses bizarres!” Et juste comme ça, un poids a été levé de leurs épaules. Plus tard, Issa était accrochée chez Tiffany à l’Halloween quand l’impossible s’est produit: Molly a réussi à distraire le costume de Kelli, qui comprenait une perruque qui l’a déséquilibrée et des ongles qui étaient si longs: «Je vais avoir besoin d’un de vous essuyez-moi. ” Blague à part, Issa et Molly n’avaient pas rattrapé leur retard en une minute, et cette dernière avait une grosse annonce à faire: elle était, en Kelli-parler, mettant son «p-y en pause» dans l’espoir d’obtenir plus d’Andrew que une relation strictement physique.

Bien que cela semblait être tout ce qu’Issa avait avec Gabe “TSA bae”, elle ne semblait pas s’en soucier. Beaucoup. Jusqu’à ce que son préservatif disparaisse lors d’un branchement. Alors qu’Issa le récupérait dans la salle de bain à l’aide d’un miroir à main, son reflet la jugea durement. “Je ne suis pas fou”, a déclaré Mirror Issa, “je suis déçu.” Ouch, Mirror Issa. Ça arrive! Lorsque nous avons ensuite vu Lawrence à un rendez-vous avec Condola, elle a ri quand il a commandé de la mayonnaise pour ses frites. Il n’a pas ri lorsqu’elle a admis qu’elle et Issa en avaient discuté. Mais pas, vous savez, «comme ça». Ah d’accord. C’était bien, alors, a-t-il insisté. Sauf que ce n’était pas bien du tout, a-t-il dit à ses amis Chad et Derek. Lawrence ferait mieux de faire attention, a déclaré Chad (sans doute le personnage le plus drôle de ce côté de Kelli). “Ils vont commencer un podcast sur votre d …” Lawrence se sentait coincé par la couture: il devait être sensible à Condola mais ne pouvait pas non plus sembler mesquin à Issa. Si seulement quand il avait largué Issa, il avait fait ce que Derek avait fait. “Chaque fois que je romps avec une fille, je bouge”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Dallas me manque”.

«UN GARS DE PROFONDEUR» | Lorsque Molly s’est présentée dans un restaurant pour dîner avec Issa, elle a été surprise de trouver Condola là aussi. Oh, et grâce à l’invitation d’Issa, Condola restait, ce qui a mis un bouchon à gros cul dans les plans de Molly pour déballer ses bagages Andrew. À noter: ce n’était pas une longue scène, et il n’était pas nécessaire de préciser à quel point Molly se sentait comme une troisième roue. Non seulement Issa a pratiquement fauché Condola, mais ils n’ont même pas partagé leurs foutus menus avec Molly! Le lendemain, Lawrence est passé chez Issa pour lui demander s’il n’avait peut-être pas à venir dans ses conversations avec Condola. Alors ne dites pas à Condola que Lawrence est son deuxième prénom? Ouais, non, a dit Martin, à qui je promets de ne plus jamais parler de tel. Quand Andrew est arrivé à Molly pour leur conversation, aucune date d’action, elle a lutté à la fois avec son amour et son gumbo. “Je ne fais pas un autre roux”, a-t-elle dit en réalisant qu’il avait raison (trop salé). “Nous allons juste devoir mourir.” Malheureusement, la date est allée vite au sud quand Andrew s’est montré aussi réticent à parler de sa famille qu’à parler de son travail. “Je veux sortir avec un gars avec de la profondeur”, a déclaré Molly. Alors, poursuivez-la. “Wow,” souffla Andrew en sortant, “tout est un problème avec toi.” Merde, il est encore plus dur que Mirror Issa.

En attendant l’arrivée de Condola pour le concert de Schoolboy Q, Issa a appelé Lawrence pour lui demander si elle devait mentionner qu’ils avaient parlé. Non, a-t-il dit. Ce n’était pas grave. (Oh mec, tu pouvais voir la grosse affaire venir à un kilomètre…) Pendant le spectacle, une Molly larmoyante et trempée de vin a essayé d’atteindre Issa mais n’a obtenu qu’un texte «au concert fort». Au bureau, un autre jour, Molly semblait prendre à cœur ses propres soins. Après avoir mordu sa langue lors d’une réunion, de peur qu’elle ne semble négative à ce que faisait Taurean, elle s’est excusée pour leurs problèmes passés. Et même si «huffy» semblait être son mode par défaut, la scène jouait comme une sorte de nouveau départ. À peine, mais bon. En parlant de soins personnels, lorsque Molly et Issa ont fait une randonnée, cette dernière a suggéré que la première avait créé ses propres problèmes relationnels. “N’êtes-vous pas fatigué”, a demandé Issa, “parce que je suis fatigué pour vous?” À ce moment, Molly a reçu un appel d’Andrew. Non seulement il s’est excusé pour la date qui a mal tourné, mais il a admis qu’il avait eu du mal à s’ouvrir. Cependant, si elle lui laissait un peu de temps… Ça, dit-elle, elle l’avait fait. De manière révélatrice, Molly a qualifié l’appel de rien, juste de travailler, plutôt que de se confier à Issa. Et Issa n’a jamais eu la moindre idée. Elle a juste commencé à bavarder sur la façon dont elle devait abandonner le TSA bae parce que “le plan B devenait mon plan A.”

Alors, que pensez-vous de «Lowkey Distant»? Est-ce qu’une partie de vous espère que lorsque les choses exploseront entre Lawrence et Condola, lui et Issa recommenceront? Ou ce navire a-t-il navigué? Appuyez sur les commentaires.